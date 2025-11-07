V Česku umírají lidé, kterým zdravotnictví odmítá poskytnout lékařskou péči
7. 11. 2025
čas čtení 1 minuta
Píše Nicky Nowak:
Právě jedu do nemocnice, odkud vykopli klienta bez domova, který bezodkladně potřebuje lékařskou péči.
Jen dodávám, ze to není pouze můj názor, vážnost jeho stavu potvrdily nezávisle na sobě dvě medičky.
Přesto pána opět propustili.
Jedná se tentokrát už o třetí nemocnici, která tak učinila. Pán je na pokraji smrti, navíc ještě bez invalidního vozíku. Jsem zoufalá a vyčerpaná!
Už ani nedokážu spočítat po kolikáté za tento rok řeším podobnou situaci. Kolik našich klientů již takhle zbytečně zemřelo. Často přímo před sídli pražských fakultních nemocnic.
Chci jenom, aby se všichni dozvěděli, že ve vyspělé zemi v 21. století ještě pořád umírají lidé, kterým nebyla poskytnuta potřebná zdravotní péče. Jen proto, že jsou bez domova.
Bulovka, Karlák, Motol, František - je to úplně jedno. Děje se to všude a je to systémový problém.
EDIT: Pán včera v podvečer bohužel zemřel.
170
Diskuse