Díky, že můžeme zmrznout svobodně pod mokrou dekou bez adekvátní pomoci
2. 11. 2025 / Pavel Veleman
“Byli jsme vůbec?
Odpovídám, “byli” - se vší naléhavostí protokolu, se vší odpovědností a jasností dokumentu …”
(Varlam Šalamov, Rukavice aneb KP 2, 1972)
Velmi zajímavý mladý kolega a citlivý sociální pracovník pan Petr Konečný píše velmi hezké příspěvky na svém fb. profilu a nedávno popsal případ, který se týkal třicetiletého klienta v péči terénních sociálních služeb. Jeho zdravotní stav se postupně velmi zhoršuje a byl nalezen v promoklé dece, patrně zánět močového měchýře, hrozící zápal plic. Na místě byl přítomen multifunkční sociálně/ zdravotní tým i s lékařem/ psychiatrem a RZS (rychlá zdravotní služba) vyhodnotila po jakémsi mumlání klienta, že nikam nechce. Je to postup, který jsem zažíval velmi často a pod textem se objevila přímo lavina příspěvků, takže jsem pochopil, že to je již naprosto běžné:
Dnes systém selhal i když jsme se hodně snažili.
Dnes jsme se v rámci práce v Krizovém týmu pokusili zachránit klienta.
Muž má dekompenzované, velmi závažné duševní onemocnění. Víme, že je v poslední době osobou bez přístřeší, ale jeho stav se výrazně zhoršil. Spolu s další kooperující organizací jsme se za ním vydali.
Muž ležel v lese, celý promočený a promrzlý. Klepal se, viditelně povrchově dýchal. Náš lékař vyslovil podezření na zánět ledvin a pneumonii. Muž byl natolik zesláblý, že nedokázal chodit. Ležel pod plesnivou, provlhlou dekou, měl mokré oblečení i boty. Je mu něco málo přes třicet let.
Sám se ale dobrovolně léčit odmítá. Snažíme se ho přemluvit, ale nechce. Přesto voláme sanitku a policii. Ti si s mužem chvíli povídali, uznali, že je orientovaný místem i časem a že je svéprávný, a tak respektují jeho rozhodnutí. My však argumentujeme tím, že klient je ve stavu, kdy o sobě není schopen sám rozhodnout, a měl by jít na vyšetření a léčbu.
Pomohli bychom mu najít teplé místo, kde by mohl žít, uvařit si a začít znovu. Vše ale ztroskotalo na tom, že sanitka muže odmítla odvést.
Píšu to proto, že kdyby se za pár dní objevil nový případ úmrtí mladého muže v lese, alespoň budete znát souvislosti. Pokusili jsme se ho zachránit. Myslíme si, že jsme měli konat i proti jeho vůli, protože mluvil pod vlivem nemoci. Ale bojíme se, že dlouho nepřežije.
Kooperující organizace mu zajistí alespoň něco k jídlu a suché oblečení. Doufejme, že to bude stačit.
Pacient není omezen ve svéprávnosti, je orientovaný místem a časem a jelikož si nepřeje odvézt, necháme ho zde v těchto podmínkách zemřít…Zákon o nedobrovolné hospitalizaci sice říká jasně, že v ohrožení sebe nebo osob blízkých, má být provedena nedobrovolná hospitalizace. Opravdu zde hrozí nebezpečí zneužití u osoby, kterou rodina umlčuje nebo se ji chce zbavit.
To se však děje minimálně, ale zdravotní personál, který absolutně nemá kapacitu pro tento typ pacientů, kterých raketově přibývá (RZS moc dobře ví, že tohoto pacienta nebude chtít žádný “příjem”, natož lůžkové oddělení.
Jsou přece cítit, špatně spolupracují, mají tolik zdravotních a sociálních problémů, ne ty opravdu nepotřebujeme, zkuste to jinde…
A lékaři místo, aby se domáhali a psali politickým vedením, že je situace neúnosná, využijí tento byrokratický nástroj a ohnou jeho smysl je svému účelu a naprosto absurdně se zaštítí alibistickými příklady o možné žalovatelnosti od pacienta. Ano, to se děje v celé ČR.
A světe, div se, vytěsnění a účelová lež funguje a opravdu pohled na tento typ občanů u lékaře přebije i hippokratovskou přísahu. Lpkař v klidu od takovéto osoby odejde.
Přitom zde je situace poměrně jasná:
Ošetřující personál má povinnost člověka, kterému evidentně hrozí smrt, dát do detence a opravdu všemi prostředky se snažit ho zachránit - proč chodí například policisté k sebevrahům vyjednávat? Já pochopitelně respektuji volbu člověka na odchod ze světa, ale musíme se snažit všemi silami a nástroji sociální a zdravotní práce - tomuto zabránit…
Zde se jedná o naprostý alibismus, cynismus zdravotní záchranné služby, porušení všech etických, lékařských norem a o cynické zneužití volby člověka, který absolutně není ve stabilizovaném stavu…
Ano, děje se to čím dál více, je to naprosté selhání, které všichni sociální pracovníci vidíme dnes a denně - systémové přetížení zdravotně/sociálního systému systému a výsledkem jsou opět zbytečná, předčasná úmrtí…
Dehumanizace společnosti postupuje a lékaři jsou většinou v čele této cesty...Jinak jak čtu komentáře, jde to opravdu rychle... Lidé v psychických, sociálních a zdravotních problémech se dostanou na ulici a během několika měsíců je to předčasné úmrtí...
Jako správný magor sociální práce jsem se před lety dokonce málem popral s lékařem RZS, který odmítal odvézt naprosto zmatenou klientku ležící ve vlastních výkalech, nakonec ji odvezl, stížnost na mé chování byla pochopitelně dlouhá, ale klientku se intervenční sociálně/zdravotní péčí podařilo zachránit, pochopitelně už bez lékaře RZS, ale s lidmi, které jsem měl kolem sebe....Dostal jsem sice výtku od úřadu, ale paní žije dodnes…
A v této situaci, kdy jste takto osamoceni v boji za klienty, se zdravotní služby nemusejí bát, že by jim spíše hrozilo trestní stíhání na základě žaloby od nás sociálních pracovníků, že nebylo zabráněno jednoznačnému ohrožení života, většinou s fatálními následky. Která municipalita nebo grantově ošetřená neziskovka úřady by si toto dovolila?
Co je tak asi důležitější před komunálními volbami pro politiky a političky? Přeci skvělá nemocnice, se svými vyhlášenými službami plastické chirurgie, nebo život třicetiletého kluka na ulici? Stejně už mu není pomoci, že?
Dokonce jeden pan učitel, když jsem mu oponoval, že doučování a záchrana života není to samé, mi odepsal:
“Sorry, ale je to stejné. Ve chvíli, kdy ten člověk opravdu nechce, tak opravdu nic nedokážete. Ano, na chvilku mu jako pomůžete, ale on spadne i tak. Ano, příměr se zdá hloupý, ale myšlenkou je vůle. Pokud už ten člověk nemá vůli, tak jste prostě v pytli a v tu chvíli můžete fakt málo za extrémního úsilí. To byl ten smysl.
Vím, vypadá to divně, ale doučování se sociální prací má dost společného. Dobře, při doučování nejde o život, ale vy jste také jen ten druhý člověk, který může mít zkušenosti, schopnosti, rozum, ale pokud ten druhý nemá vůli, tak to prostě nejde, nebo jde to tak blbě, že toho druhého jen nutíte ke svému pohledu. Pokud selhává jeho vůle a nechce váš pohled přijmout, tak jste v pytli.”
S tímto názorem by určitě souhlasila velká většina národa - smrt na ulici jako individuální selhání ve třiceti letech. Politici to vědí, a tak proč to řešit?
A tak ještě zveřejním jeden příspěvek pod textem jedné skvělé sociální pracovnice:
“S jednou kolegyní jsem zavolala 155, dokonce odmítli jen dojet za dekompenzovaným klientem, když jsem zavolala 112, tak přijeli (vtipné je, ze 112 musí kontaktovat 155) a najednou to šlo. Když je dotyčný vážně nemocny a nedokáže odhadnout svůj stav (nemá náhled, ale je svéprávný ) a vyloženě nespolykal léky nebo se nesebepoškodil a nepokusil se zabít, tak vlastně - nezájem...Kdyby byl manický, v emocích a skákal z jedné pouliční lampy na druhou, tak to by přijela rychlá hned... V čem je to rozdíl, nevím. Hrozné, hrozné, hrozné, v jak špatné situaci muž je. A reálně mu venku jde o život. Ty nízké teploty jej v nemoci vyčerpávají víc a víc každou hodinu. Strašná představa, že tam mrzne právě teď a nedostává se mu péče, kterou si sám neumí zajistit a není o ní ani schopen rozhodnout vlivem svého aktuálního stavu”.
Umřít svobodně na ulici, skočit svobodně pod metro…
O tom jsem opravdu snil na Národní třídě v roce 1989. 17 listopad se blíží. Díky, že můžeme zmrznout svobodně pod mokrou dekou bez adekvátní pomoci. Aspoň něco se nám tady povedlo!
Listopad 2025
