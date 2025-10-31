Školství v Mali bylo uzavřeno kvůli obléhání islamistickou ozbrojenou skupinou
31. 10. 2025
Malijský ministr školství 26. října oznámil, že výuka bude celostátně pozastavena "kvůli přerušení dodávek paliva", což ovlivní dopravu studentů a pedagogických pracovníků.
Od začátku září zaútočila na Al-Káidu napojená Skupina na podporu islámu a muslimů (Jama'at Nusrat al-Islam wa al-Muslimeen, JNIM) na stovky cisteren s palivem a unesla nebo napadla řidiče nákladních vozů. Obléhání paralyzovalo Bamako, udusilo jeho zásobovací trasy a narušilo veřejnou a soukromou dopravu a přístup k elektřině.
Ministr školství uvedl, že výuka bude obnovena 10. listopadu. Nicméně, jak mi řekli někteří učitelé a další pedagogové, i krátké přerušení může ovlivnit vzdělávání studentů v zemi, která se potýká s ozbrojeným konfliktem, násilím a vysídlením. "Krátká přestávka může mít obrovské následky," řekl zástupce ředitele školy v okrese Bamako. "Uzavření škol by mohlo vyřešit bezprostřední problémy, ale mohlo by dále zhoršit škody způsobené JNIM."
Dětský fond OSN (UNICEF) uvedl, že k červnu 2025 zůstalo v celém Mali kvůli nejistotě zavřeno více než 2 000 škol, což se dotklo více než 600 000 studentů.
V roce 2011 přijala Rada bezpečnosti OSN rezoluci vyzývající strany ozbrojeného konfliktu, aby "se zdržely akcí, které brání dětem v přístupu ke vzdělání".
Válečné právo nezakazuje obléhání, ale válčící strany musí dodržovat zásady, jako je rozlišování a proporcionalita, a přijmout veškerá proveditelná opatření, aby se vyhnuly civilním škodám. Obléhání nesmí zahrnovat taktiku, která brání civilistům v přístupu k předmětům nezbytným pro jejich přežití.
Organizace JNIM by měla okamžitě ukončit veškeré útoky zaměřené na civilní obyvatelstvo nebo civilní objekty a usnadnit dodávky humanitární pomoci obyvatelstvu.
Malijské úřady by měly dodržovat své závazky vyplývající z mezinárodního práva v oblasti lidských práv a zajistit právo každého na vzdělání, a to i během mimořádných událostí. To znamená zavírat školy a univerzity pouze tehdy, je-li to nezbytné a přiměřené k dosažení legitimního cíle, udržovat toto zavírání časově omezené a školy znovu otevírat, jakmile to podmínky dovolí. Přinejmenším by měly zajistit, aby právo dětí na povinné základní vzdělání mělo naléhavou prioritu.
Obě strany konfliktu v Mali musí udělat více pro ochranu dětí v zemi.
Zdroj v angličtině: ZDE
