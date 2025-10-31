Lipavský znovu odletěl do Izraele podpořit jeho genocidu Palestinců
31. 10. 2025
Izraelské útoky v Gaze zabily přes noc nejméně 104 lidí, zatímco příměří se jeví jako stále křehčí, Izrael zabil 40 dětí a bombardoval skupinu pacientů nemocných rakovinou. Hamás není schopen vyhrabat mrtvoly z trosek, protože Izrael odpírá vpustit do Gazy těžkou techniku na odstranění trosek
Dan Přibáň:
Izrael obnovil genocidu, načež ministr Lipavský obratem odletěl do Izraele aby jej podpořil a mimo jiné prohlásil, že "Udržitelný klid zbraní je možný jen tehdy, pokud Hamás vrátí těla rukojmích a odzbrojí se." Ministr Lipavský říká: Izrael má právo masakrovat civilisty, protože mu nevrátili těla. To je naprosto zvrácené. Jen za poslední dva dny zavraždil Izrael přes 40 dětí. To vše za přímé podpory Česka.
