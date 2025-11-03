Trump pohrozil vojenskou intervencí v Nigérii
3. 11. 2025
"Pokud bude nigerijská vláda i nadále umožňovat zabíjení křesťanů, USA okamžitě přeruší veškerou pomoc a podporu Nigérii a je velmi pravděpodobné, že vstoupí do této nyní zdiskreditované země se zbraněmi připravenými zcela zničit islámské teroristy, kteří páchají tato strašlivá zvěrstva. Tímto nařizuji našemu ministerstvu války, aby se připravilo na možné akce," uvedl v prohlášení.
Podle amerického prezidenta americká armáda zaútočí "stejně jako terorističtí bandité útočí na naše drahé křesťany". Varoval nigerijskou vládu, aby jednala rychle.
Americký ministr obrany Pete Hegseth na sociální síti X poznamenal, že zabíjení nevinných křesťanů v Nigérii musí okamžitě přestat a že ministerstvo války se připravuje k akci.
"Buď nigerijská vláda ochrání křesťany, nebo zničíme islámské teroristy, kteří páchají tato strašlivá zvěrstva," napsal.
