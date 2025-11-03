V Belgii byly neznámé drony spatřeny nad vojenskou základnou, kde by mohly být umístěny americké jaderné zbraně
3. 11. 2025
Jak připomíná NZZ, v říjnu byla letecká základna Kleine-Brogel využívána v rámci každoročního cvičení NATO, během kterého byly vypracovány scénáře obrany území aliance s použitím jaderných zbraní. Publikace naznačuje, že americké jaderné zbraně rozmístěné v Evropě mohou být na základně skladovány, ale neexistuje žádné oficiální potvrzení této informace.
Úřady několika evropských zemí v posledních měsících opakovaně zaznamenaly pronikání dronů do jejich vzdušného prostoru. Večer 31. října tedy hlavní letiště německého hlavního města Berlín-Braniborsko pozastavilo práce kvůli výskytu dronů. V říjnu mnichovské letiště, druhé největší z hlediska přepravy cestujících v Německu, dvakrát dočasně přestalo fungovat, což ovlivnilo plány téměř 10 tisíc cestujících. Případy rušení letů byly zaznamenány také ve Frankfurtu nad Mohanem.
Belgické úřady také hlásily podobné incidenty již dříve. 2. října ministr obrany Theo Franken oznámil detekci dronů nad vojenskou základnou Elsenborn na východě země a na konci měsíce nahlásil drony poblíž vojenského zařízení Marche-en-Famenne. Podobné případy byly zaznamenány v Dánsku a Norsku.
Rusko je podezřelé z narušení evropského vzdušného prostoru bezpilotními letouny v Evropě.
Zdroj v ruštině: ZDE
Diskuse