Nedostatek personálu v ruském potravinářském průmyslu dosáhl 30 %
31. 10. 2025
Zejména je akutní nedostatek mechaniků, technologů, inženýrů a linkového personálu. Nedostatek pouze nekvalifikovaného personálu, včetně dělníků, nakladačů, operátorů linek; může dosáhnout až 250 tisíc lidí.
"Krize je systémová. Specializované vysoké školy a technické školy ročně absolvuje asi 25-35 tisíc specialistů, ale to je katastrofálně málo," říká Konstantin Děrevskov, generální ředitel společnosti Start kvality, přednášející na Ruské biotechnologické univerzitě. Podle něj pouze 40 % absolventů přichází pracovat ve své specializaci, zatímco ostatní okamžitě odcházejí do jiných odvětví. Nedostatek je přitom již nyní pozorován na úrovni personálního vzdělávání – o jednoho absolventa se aktuálně uchází pět zaměstnavatelů. Personální otázku v potravinářském průmyslu je možné vyřešit pouze tehdy, pokud univerzity a střední odborné vzdělávací instituce začnou vychovávat 300 tisíc odborníků ročně, věří Děrevskov.
Podle Všeruského výzkumného institutu práce v současné době pracuje v potravinářském průmyslu celkem 30,3 tisíce společností a 35,7 tisíce individuálních podnikatelů. Celkový počet zaměstnanců zaměstnaných v potravinářském průmyslu je přibližně 1,9 milionu lidí. Institut poznamenal, že průmysl se vyznačuje vysokým průměrným věkem zaměstnaných, "což zajišťuje budoucí poptávku po specialistech a činí tuto oblast, stejně jako mnoho jiných oblastí výroby, slibnou pro zaměstnání".
Potravinářský průmysl trpí konkurencí o personál s jinými sektory ekonomiky - logistikou, vojensko-průmyslovým komplexem, IT a maloobchodem, které často nabízejí atraktivnější pracovní podmínky, poznamenávají analytici společnosti Avito Work. Podniky zároveň musí soutěžit s maloobchodními řetězci, které rozšiřují svou vlastní výrobu hotových potravin.
Zároveň pokračuje odliv pracovníků z průmyslu. "Lidé, kteří roky pracovali jako kuchaři, pekaři, připravovatelé objednávek za mizerný plat, odešli na jiné specializace a formy zaměstnání. Potravinářský průmysl se svými zastaralými továrními pravidly, rigidními rozvrhy a nízkými mzdami tuto soutěž o lidské zdroje prohrál," uvedla Maria Koleda, vedoucí informačního oddělení nezávislého odborového svazu Nová práce. Dodala, že po desetiletí se potravinářský průmysl spoléhal na příliv relativně levné pracovní síly, včetně migrujících pracovníků, ale nyní tento zdroj vyschl.
