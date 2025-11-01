Gaza riskuje, že se propadne do smrtelného vakua „ani válka, ani mír“, varuje vysoký diplomat z Kataru
1. 11. 2025
Majed al-Ansari vyzývá k urgentnímu vytvoření mezinárodních sil, které by připravily půdu pro stažení Izraele
Gaza riskuje, že sklouzne do smrtelného vakua, kde je formálně uzavřeno příměří, ale zabíjení pokračuje, varoval přední katarský diplomat a vyzval k rychlému pokroku při zřizování mezinárodních bezpečnostních sil a správy, které by připravily půdu pro úplný izraelský odchod.
„Nechceme se dostat do situace, kdy není válka, ale ani mír,“ řekl Majed al-Ansari, poradce katarského premiéra a mluvčí ministerstva zahraničí.
V úterý izraelské letecké údery zabily více než 100 Palestinců, z nichž nejméně 66 byly ženy a děti, což byl nejkrvavější den od doby, kdy Donald Trump prohlásil válku za skončenou. Izrael uvedl, že bombardování bylo prý reakcí na útok ve městě Rafah, při kterém byl zabit voják provádějící tam demolice.
Dohoda o příměří požadovala, aby bezpečnost v Gaze zajišťovaly mezinárodní síly, což by snížilo riziko krátkodobého vypuknutí násilí a připravilo půdu pro demilitarizaci Hamásu a úplný odchod izraelských sil, které stále okupují více než polovinu Gazy.
Rychlé nasazení mezinárodních sil spolu s novou palestinskou správou je podle Ansariho klíčové pro to, aby se křehké příměří proměnilo v trvalejší mír.
„Je třeba, aby mezinárodní společenství zasáhlo, posoudilo škody, začalo uvažovat o rekonstrukci, pracovalo na rekonstrukci a formálně udržovalo mír,“ řekl. „To je to, co významně posune celý proces od války k dni poté.“
Dvacetibodový plán pro budoucnost Gazy, který je základem příměří, opomíjí základní detaily, včetně mandátu a členství sil. Katar a regionální spojenci chtějí, aby byl podpořen OSN, což podle amerického ministra zahraničí Marca Rubia Washington zvažuje.
Ansari řekl: „Máme velkou naději, že pokud se nám podaří získat rezoluci Rady bezpečnosti a mandát pro správu a mezinárodní síly v Gaze, budeme schopni stabilizovat situaci.
„V zásadě se mnoho zemí v regionu i mimo něj dohodlo, že se na tom budou podílet, ale v praxi to vyžaduje velmi konkrétní mandát pro síly.“
Vyjednání podmínek mezinárodních misí je složitý diplomatický proces, který obvykle trvá týdny nebo měsíce, což je čas, který si Gaza možná nemůže dovolit. Příměří je pod každodenním tlakem, přičemž obě strany si vzájemně vyměňují obvinění z jeho porušování.
„Než budeme moci přistoupit k první fázi [dohody], čeká nás mnoho výzev,“ řekl Ansari. „Mezi ně patří obtížnost vykopání ostatků těch [rukojmích], kteří byli zabiti, a zjištění jejich totožnosti, a porušení, která každý den vedou ke smrti Palestinců rukou vojáků IDF.“
Těla 11 rukojmích jsou stále v Gaze, poté co byly ve čtvrtek vráceny ostatky Amirama Coopera a Sahara Barucha.
Závazek Trumpovy administrativy je pro úspěch příměří zásadní a je patrný z konvoje vysokých představitelů směřujících do Izraele, včetně prezidentova zetě Jareda Kushnera a viceprezidenta JD Vance.
„Jedinou věcí, která vždy přiklonila misky vah ve prospěch příměří, bylo zapojení USA,“ řekl Ansari.
To platilo pro všechny tři dohody uzavřené za účelem zastavení bojů po 7. říjnu, dodal.
Trump označil dohodu, kterou uzavřel, za historickou, ačkoli její různé verze byly na stole již více než rok. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu podle široce publikovaných informací ustoupil od podobné dohody v dubnu 2024, aby ochránil svou koaliční vládu, jejíž součástí jsou krajně pravicové strany, které se silně staví proti ukončení války.
„Měli jsme tolik těsných neúspěchů při dosahování takové dohody, [což vedlo] k určité míře frustrace a únavy mezi vyjednavači,“ řekl Ansari. Hlavní vyjednavač Kataru neměl od 7. října více než dva dny volna a tlak práce vedl k hospitalizaci jeho kolegů, dodal.
V září dosáhl tlak na katarské vyjednavače bezprecedentního vrcholu, když Izrael vystřelil rakety na schůzku představitelů Hamásu v Dauhá, kteří se sešli, aby projednali návrh USA na příměří.
Útoky zabily katarského občana a pět členů Hamásu, což Katar zaskočilo. Stalo se to v týdnu, kdy si zprostředkovatelé mysleli, že dosahují pokroku, řekl. Katar informoval Izrael a USA, že Hamás se sejde, aby projednal nejnovější návrh Trumpa, a slíbil, že do pátku dá odpověď.
Ansari uvedl, že rakety byly namířeny na vůdce Hamásu, ale načasování naznačovalo, že sekundárním cílem byla diplomatická činnost Kataru v globálních konfliktech. „Cílem bylo vytlačit nás nejen z těchto jednání [o Gaze], ale také z pozice mezinárodně uznávaného zprostředkovatele,“ řekl. „ V den útoku jsme pracovali na více než deseti zprostředkováních.“
Izraelský útok ohrozil desítky let investic do diplomacie, která byla částečně založena na ujištění, že Dauhá je bezpečným a neutrálním místem pro setkání nepřátel, řekl.
Ansari slyšel a cítil dopady raket v obytné čtvrti, kde se nacházejí ambasády a mezinárodní školy a která leží poblíž univerzity, kam chodí jeho dcera. Když se země otřásla, jeho mysl se vyprázdnila a myslel jen na to, zda je v bezpečí.
„Toto nebyl útok, který bychom mohli ignorovat a pokračovat v práci, kterou jsme dělali,“ řekl. Katar, který má téměř dvacetileté zkušenosti s mediací mezi Izraelem a Hamásem, dal USA jasně najevo, že jednání o Gaze budou pozastavena, dokud nedostane „seriózní záruky“, že Izrael již nikdy nezaútočí na jeho území.
V následujících dnech Katar podtrhl svůj diplomatický vliv tím, že uzavřel první kolo jednání mezi kolumbijskými frakcemi a zajistil propuštění staršího britského páru a amerického občana z talibánského zajetí.
Trump poté dal jasně najevo, že chce zastavit boje v Gaze, pravděpodobně s ohledem na Nobelovu cenu míru, po které otevřeně touží, a donutil Netanjahua, aby se Kataru omluvil jak soukromě, tak veřejně.
Práce na příměří byly obnoveny a katarští diplomaté se soustředili na tři klíčové cíle, když pomáhali válčícím stranám dohodnout se na 20bodovém plánu, který je základem dohody, řekl Ansari.
Uvedl, že cíle byly zaprvé „ukončit válku, zastavit krveprolití“ a zadruhé „zajistit, aby v důsledku dění na místě nedošlo k anexi nebo okupaci“. Konečným cílem bylo zajistit, aby nedošlo k vysídlení Palestinců z Gazy, uvedl. „Všechny tyto tři body jsme v konečném dokumentu splnili.“
