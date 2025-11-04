Zemřel Dominik Duka. Připomene někdo jeho fašismus?
4. 11. 2025
O mrtvých jen dobré, ale...
Zemřel Dominik Duka, Česká televize ho oslavuje. Politikové ho chválí. ČT zcela pominula jeho ultrapravicové postoje, vyvolávání nenávisti vůči uprchlíkům a muslimům, zádušní mši za ultrapravičáka Charlieho Kirka požadujícího zabíjení, účast na oslavě Andreje Hlinky, atd. Šíří se v ČR záměrně zapomnění? Kde jsou hodnoty? Tohle je opravdu jak za komunismu... Předstírání... (JČ)
PS. Už se o Dukových postojích zjevně na sociálních sítích rozhořela debata, Někteří poukazují na to, že je to v den jeho smrti příliš brutální. Neviděl jsem to, jenže asi je nutné na ty nepřijatelné názory poukázat, aby se v české společnosti nenormalizovaly.
Články o Dominiku Dukovi v Britských listech ZDE
Ve věku 82 let zemřel emeritní pražský arcibiskup Dominik Duka. Oznámilo to pražské arcibiskupství. Pohřební mše svatá se uskuteční příští sobotu v katedrále svatého Víta. pic.twitter.com/fvU8gT3u8m— ČT24 (@CT24zive) November 4, 2025
7 Sept 2015 — There is a danger that enemies will infiltrate our country amongst the immigrants. We know very well how they can use young people, even ...
11 Aug 2019 — On 9th August, 2019, Czech Cardial Dominik Duka published a letter of support for the Cracow archbishop Jędraszewski and the Poznań ...
26 Aug 2016 — "Can you name me a muslim country which enjoys democracy, religious freedom, equality of men and women and no imposition of sharia law?
5 Jul 2025 — Kardinál Dominik Duka, emeritní arcibiskup pražský, se opět ujal slova. Tentokrát ne kvůli útoku na trans osoby nebo obhajobě ruského ...
2 Jul 2025 — Dominik Duka opět unáší Ježíšovo učení a využívá církev k šíření ďábelských slov. Duka se ve svém příspěvku na Facebooku, který reprodukuje ...
27 Sept 2025 — Duka se modlí za „uskutečňování odkazu Andreje Hlinky“. Jakého odkazu, pane kardinále? Odkazu nesnášenlivosti, extrémního nacionalismu a ...
2 May 2025 — Duka: Falešný prorok nenávisti v biskupském rouše. 2. 5. 2025 / Fabiano Golgo. čas čtení 6 minut. 30753. Dominik Duka, emeritní arcibiskup ...
16 Sept 2025 — Kardinál Dominik Duka se opět postaral o to, aby česká církev nevypadala jako duchovní autorita, ale spíš jako politická PR agentura.
2 May 2025 — Ale pozor, zamysleme se nad ideologií těchto skupin! - ANTIFA protestovala i při zasedání Senátu Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy ...
