Zemřel Dominik Duka. Připomene někdo jeho fašismus?

4. 11. 2025

čas čtení 3 minuty
O mrtvých jen dobré, ale... 

Zemřel Dominik Duka, Česká televize ho oslavuje. Politikové ho chválí. ČT zcela pominula jeho ultrapravicové postoje, vyvolávání nenávisti vůči uprchlíkům a muslimům, zádušní mši za ultrapravičáka Charlieho Kirka požadujícího zabíjení, účast na oslavě Andreje Hlinky, atd. Šíří se v ČR záměrně zapomnění? Kde jsou hodnoty? Tohle je opravdu jak za komunismu... Předstírání...  (JČ)

PS. Už se o Dukových postojích  zjevně na sociálních sítích rozhořela debata, Někteří poukazují na to, že je to v den jeho smrti příliš brutální. Neviděl jsem to, jenže asi je nutné na ty nepřijatelné názory poukázat, aby se v české společnosti nenormalizovaly.
Články o Dominiku Dukovi v Britských listech ZDE

Prague Catholic Archbishop Dominik Duka: Beware of ...


Britské listy
https://blisty.cz › art › 78868-prague-catholic-archbisho...
7 Sept 2015There is a danger that enemies will infiltrate our country amongst the immigrants. We know very well how they can use young people, even ...

Czech Cardinal Dominik Duka: In support of my Polish ...


Britské listy
https://blisty.cz › art › 96567-czec...

11 Aug 2019On 9th August, 2019, Czech Cardial Dominik Duka published a letter of support for the Cracow archbishop Jędraszewski and the Poznań ...

Prague archbishop Duka: When there are 25 per cent of ...


Britské listy
https://blisty.cz › art › 83482-prag...

26 Aug 2016"Can you name me a muslim country which enjoys democracy, religious freedom, equality of men and women and no imposition of sharia law?


 Duka, Masaryk a pokrytectví v ornátu | 5. 7. 2025


Britské listy
https://blisty.cz › art › 127095-du...
5 Jul 2025Kardinál Dominik Duka, emeritní arcibiskup pražský, se opět ujal slova. Tentokrát ne kvůli útoku na trans osoby nebo obhajobě ruského ...

Nekřesťanský Duka si dovolil využít Miladu Horákovou k ...


Britské listy
https://blisty.cz › art › 126985-ne...

2 Jul 2025Dominik Duka opět unáší Ježíšovo učení a využívá církev k šíření ďábelských slov. Duka se ve svém příspěvku na Facebooku, který reprodukuje ...

Dominik Duka se modlil v mauzoleu fašismem ...


Britské listy
https://blisty.cz › art › 128951-do...

27 Sept 2025Duka se modlí za „uskutečňování odkazu Andreje Hlinky“. Jakého odkazu, pane kardinále? Odkazu nesnášenlivosti, extrémního nacionalismu a ...

Duka: Falešný prorok nenávisti v biskupském rouše


Britské listy
https://blisty.cz › art › 125712-du...
2 May 2025Duka: Falešný prorok nenávisti v biskupském rouše. 2. 5. 2025 / Fabiano Golgo. čas čtení 6 minut. 30753. Dominik Duka, emeritní arcibiskup ...

Dukovo křesťanství bílých supremacistů | 16. 9. 2025


Britské listy
https://blisty.cz › art › 128687-du...
16 Sept 2025Kardinál Dominik Duka se opět postaral o to, aby česká církev nevypadala jako duchovní autorita, ale spíš jako politická PR agentura.

Dominik Duka nám vysvětluje politiku | 2. 5. 2025


Britské listy
https://blisty.cz › art › 125709-do...

2 May 2025Ale pozor, zamysleme se nad ideologií těchto skupin! - ANTIFA protestovala i při zasedání Senátu Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy ...


0
Vytisknout
634

Diskuse

Obsah vydání | 4. 11. 2025