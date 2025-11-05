Bělorusko oznámilo připravenost armády vstoupit na Ukrajinu
5. 11. 2025
"Účast na akcích pro naši republiku je v první řadě vztyčením naší vlajky. Vztyčení naší vlajky v určité zemi ukazuje, že jsme otevření a oddaní závazkům, které jsme kdysi učinili na shromáždění OSN," řekl.
Skabej ujistil, že armáda Běloruské republiky "je připravena přesunout se do určitého regionu k plnění úkolů", jakmile bude přijato "příslušné rozhodnutí". Mírová mise na Ukrajině je podle Skabeje možná se souhlasem stran.
"Všechno tady nezáleží jen na nás. Záleží na tom, jak se strany mezi sebou rozhodnou. Jsme vždy připraveni jim poskytnout pomoc na žádost obou stran," dodal.
Zdroj v běloruštině: ZDE
