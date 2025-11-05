Americké sankce vyvolaly nejprudší pokles vývozu ruské ropy od začátku roku 2024
5. 11. 2025
V týdnu do 2. listopadu, poté, co Spojené státy uvalily blokovací sankce na Rosněfť a Lukoil, vzalo 26 tankerů v ruských přístavech na palubu 21,11 milionu barelů, zatímco o týden dříve 34 lodí naložilo 26,41 milionu. Čtyřtýdenní údaj klesl o 190 000 barelů denně na 3,58 milionu, což je největší pokles od ledna 2024.
Ropné rafinerie v Indii, Číně a Turecku, které nakoupily celkem asi 95 % ruských surovin, pozastavily dodávky do vyjasnění situace nebo v některých případech objednaly dodávky ropy od menších ruských společností, které ještě nebyly zahrnuty na sankčních seznamech. V důsledku toho muselo Rusko nechat část nákladu na moři. Od začátku září, kdy také vstoupilo v platnost zdvojnásobení cel Spojených států na Indii, se množství ruské ropy v tankerech zvýšilo o 8 % na více než 380 milionů barelů. Tento objem přesahuje 100 dní od exportu.
Na začátku roku bylo v tankerech asi 340 milionů barelů.
Největší indická soukromá společnost, Reliance Industries, uvedla, že se podřídí americkým sankcím; místo ruské ropy v poslední době nakoupila suroviny na Blízkém východě, ve Spojených státech a Brazílii. Státem vlastněná společnost Indian Oil Corp., největší rafinerie v zemi, nezadala v Rusku jedinou objednávku za týden po uvalení sankcí na Rosněfť a Lukoil. Poté nakoupila pět šarží třídy Dálný východ ESPO za 3,5 milionu barelů s dodáním v prosinci od společností, na které se nevztahují západní sankce. Ve stejné době však společnost Indian Oil uspořádala tendr na dodávky 24 milionů barelů ze Spojených států, Kanady, Brazílie a zemí Latinské Ameriky v prvním čtvrtletí. Společnost obvykle dováží asi 1,5 milionu barelů denně.
Čínské společnosti také začaly projevovat opatrnost. Státem vlastněné společnosti Sinopec a PetroChina zrušily dodávky některých ruských šarží. Rystad Energy odhaduje, že čínské nákupy by mohly klesnout o 45 %, tedy asi o 400 000 barelů denně.
Torbion Törnqvist, generální ředitel obchodníka s ropou Gunvor, který se dohodl s Lukoilem na odkupu jeho mezinárodních obchodů, se však domnívá, že tak či onak bude Rusko schopno částečně obnovit dodávky. "Nikdo to nemůže říci s jistotou, ale řekl bych, že cenová reakce a důsledky pro dodávky budou relativně omezené," řekl agentuře Bloomberg na okraj energetické konference v Abú Dhabí.
Cena ropy Brent po vyhlášení sankcí vzrostla jen o několik dolarů a od té doby její cena kolísá na 64-66 dolarech za barel.
Zdroj v angličtině: ZDE
