Americké sankce vyvolaly nejprudší pokles vývozu ruské ropy od začátku roku 2024

5. 11. 2025

čas čtení 2 minuty
Námořní dodávky ropy z Ruska prudce klesly, protože nejnovější americké sankce donutily klíčové kupce pozastavit nákupy. Část vyvážené ropy navíc není dodávána do rafinérií, ale zůstává na tankerech, které se používají jako plovoucí skladovací zařízení.

V týdnu do 2. listopadu, poté, co Spojené státy uvalily blokovací sankce na Rosněfť a Lukoil, vzalo 26 tankerů v ruských přístavech na palubu 21,11 milionu barelů, zatímco o týden dříve 34 lodí naložilo 26,41 milionu. Čtyřtýdenní údaj klesl o 190 000 barelů denně na 3,58 milionu, což je největší pokles od ledna 2024.

Ropné rafinerie v Indii, Číně a Turecku, které nakoupily celkem asi 95 % ruských surovin, pozastavily dodávky do vyjasnění situace nebo v některých případech objednaly dodávky ropy od menších ruských společností, které ještě nebyly zahrnuty na sankčních seznamech. V důsledku toho muselo Rusko nechat část nákladu na moři. Od začátku září, kdy také vstoupilo v platnost zdvojnásobení cel Spojených států na Indii, se množství ruské ropy v tankerech zvýšilo o 8 % na více než 380 milionů barelů. Tento objem přesahuje 100 dní od exportu.

Na začátku roku bylo v tankerech asi 340 milionů barelů.

Největší indická soukromá společnost, Reliance Industries, uvedla, že se podřídí americkým sankcím; místo ruské ropy v poslední době nakoupila suroviny na Blízkém východě, ve Spojených státech a Brazílii. Státem vlastněná společnost Indian Oil Corp., největší rafinerie v zemi, nezadala v Rusku jedinou objednávku za týden po uvalení sankcí na Rosněfť a Lukoil. Poté nakoupila pět šarží třídy Dálný východ ESPO za 3,5 milionu barelů s dodáním v prosinci od společností, na které se nevztahují západní sankce. Ve stejné době však společnost Indian Oil uspořádala tendr na dodávky 24 milionů barelů ze Spojených států, Kanady, Brazílie a zemí Latinské Ameriky v prvním čtvrtletí. Společnost obvykle dováží asi 1,5 milionu barelů denně.

Čínské společnosti také začaly projevovat opatrnost. Státem vlastněné společnosti Sinopec a PetroChina zrušily dodávky některých ruských šarží. Rystad Energy odhaduje, že čínské nákupy by mohly klesnout o 45 %, tedy asi o 400 000 barelů denně.

Torbion Törnqvist, generální ředitel obchodníka s ropou Gunvor, který se dohodl s Lukoilem na odkupu jeho mezinárodních obchodů, se však domnívá, že tak či onak bude Rusko schopno částečně obnovit dodávky. "Nikdo to nemůže říci s jistotou, ale řekl bych, že cenová reakce a důsledky pro dodávky budou relativně omezené," řekl agentuře Bloomberg na okraj energetické konference v Abú Dhabí.

Cena ropy Brent po vyhlášení sankcí vzrostla jen o několik dolarů a od té doby její cena kolísá na 64-66 dolarech za barel.

