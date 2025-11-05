Vučić oznámil, že je připraven prodat EU munici pro Ukrajinu
Poznamenal, že republika vyrábí více munice než Francie, zejména do minometů, a její sklady jsou "plné", takže je třeba s nimi něco udělat. "Nechci být vnímán jako dodavatel zbraní válčícím stranám, ale Evropa potřebuje munici. Proto jsem nabídl našim přátelům z EU, aby s námi uzavřeli smlouvu o dodávkách a vzali si vše, co máme," řekl Vučić. Z jeho pohledu "by to byl vynikající příspěvek Srbska k evropské bezpečnosti".
Na otázku, zda lze tuto munici v budoucnu použít ve válce na Ukrajině, Vučić odpověděl, že "kupující s ní mohou nakládat, jak chtějí". "Potřebujeme jen dlouhodobou smlouvu, abychom mohli plánovat. Vždy jsem říkal, že Srbsko zůstává vojensky neutrální. Ale jsme naprosto připraveni spolupracovat s evropskými armádami," zdůraznil. Vučić dodal, že "čeká na konečnou odpověď" na otázku týkající se dodávek munice do EU.
Zdůraznil také, že Srbsko "odsuzuje ruský útok na Ukrajinu" a respektuje územní celistvost Ukrajiny. "Stačí se zeptat ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, která balkánská země nejvíce pomohla Ukrajině finanční a humanitární pomocí. Odpověď vás možná překvapí," řekl Vučić. Zároveň dodal, že se nechystá přerušit vztahy s Ruskem, a to ani kvůli potřebě levných dodávek plynu.
Na konci května ruská zahraniční zpravodajská služba obvinila srbské obranné společnosti, že dodávají Ukrajině munici v rozporu s vyhlášenou neutralitou Bělehradu. SVR tvrdila, že Srbsko prodávalo zbraně Kyjevu za použití "falešných certifikátů koncových uživatelů a zprostředkovatelských zemí", včetně členů NATO České republiky, Polska, Bulharska a afrických států. V reakci na to Vučić slíbil, že Srbsko odmítne dodávat granáty kupujícím, pokud zjistí, že konečným příjemcem bude Ukrajina.
Předtím Financial Times napsaly, že Ukrajina obdržela srbskou munici v hodnotě asi 800 milionů eur prostřednictvím třetích zemí. Vučić označil toto číslo za "obecně přesné" a poznamenal, že Srbsko nedodává zbraně do Ruska ani na Ukrajinu, ale má smlouvy se západními zeměmi a "co s tím nakonec udělají, je jejich věc". "Mým úkolem je zajistit, abychom s naší municí zacházeli legálně, abychom ji prodávali. Musím se postarat o své lidi, a to je vše. To je vše, co mohu říci. Máme přátele v Kyjevě a Moskvě. Jsou to naši slovanští bratři," řekl Vučić.
Zdroj v němčině: ZDE
