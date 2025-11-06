„Na ruských jaderných raketách není nic revolučního“: Odborníci
6. 11. 2025
Putin propaguje řízené střely Burevestnik a torpéda Poseidon jako zbraně, které změní pravidla hry, zatímco válka na Ukrajině zuří dál.
Západ se bojí nových jaderných řízených střel Moskvy, protože mohou dosáhnout kamkoli na Zemi a obejít i ty nejsofistikovanější systémy protivzdušné a protiraketové obrany, tvrdí ruské ministerstvo zahraničí.
„Bojí se toho, co jim ukážeme příště,“ řekla v neděli mluvčí ministerstva zahraničí Maria Zakharová agentuře RIA Novosti.
O několik dní dříve uvedla, že Moskva byla „nucena“ vyvinout a otestovat řízenou střelu s názvem Burevestnik, což znamená bouřňák – druh mořského ptáka, v reakci na nepřátelství NATO vůči Rusku.
„Vývoj lze charakterizovat jako vynucený a jeho cílem je udržet strategickou rovnováhu,“ citovala ji agentura Itar-Tass. Rusko „musí reagovat na stále destabilizující akce NATO v oblasti protiraketové obrany“.
S velkou pompou předal ruský prezident Vladimir Putin v úterý státní vyznamenání vývojářům Burevestniku.
Oceněni byli také konstruktéři Poseidonu, podvodního torpéda s jaderným pohonem, o kterém Putin rovněž prohlásil, že bylo úspěšně otestováno.
Rusko tvrdí, že Poseidon může nést jaderné zbraně, které způsobují radioaktivní tsunami a ničí obrovské pobřežní oblasti. „Super torpédo“ se může pohybovat rychlostí 200 km/h a kličkovat, aby se vyhnulo zachycení, tvrdí Rusko.
„Pokud jde o dolet, Burevestnik ... překonal všechny známé raketové systémy na světě,“ řekl Putin ve svém projevu v Kremlu. „Stejně jako každá jiná jaderná velmoc, i Rusko rozvíjí svůj jaderný potenciál, svůj strategický potenciál ... To, o čem nyní hovoříme, je práce oznámená již dávno.“
Vojenští a jaderní experti jsou však skeptičtí ohledně účinnosti a smrtící síly nových zbraní.
Není neobvyklé, že Rusko předvádí svůj arzenál, zatímco pokračuje jeho útok na Ukrajinu. Analytici tvrdí, že prohlášení Moskvy jsou pouze zastrašovací taktikou, která má odradit západní mocnosti od podpory Kyjeva.
„Na Burevestniku není nic revolučního,“ řekl Pavel Podvig, ředitel projektu ruských jaderných sil v Institutu OSN pro výzkum odzbrojení.
„Může létat daleko a dlouho a je na něm něco nového, ale nic nepodporuje [Putinovo tvrzení], že může absolutně změnit vše,“ řekl Podvig. „Nelze říci, že je neporazitelný a může zvítězit nad vším.“
Test Burevestniku je podle bývalého ruského diplomata součástí mediální strategie Moskvy, jejímž cílem je zastrašit Západ, zatímco skutečná situace na frontě na Ukrajině je pro Rusko zoufalá.
Raketa „není technickým průlomem, ale produktem propagandy a zoufalství“, napsal Boris Bondarev, který opustil své místo v ruském ministerstvu zahraničí na protest proti plnohodnotné invazi na Ukrajinu v roce 2022, v komentáři zveřejněném v Moscow Times.
Problémem je, že úředníci dosud odhalili velmi málo informací o raketě Burevestnik, kterou NATO nazvalo SSC-X-9 Skyfall – raketě, která má jaderný reaktor, který ji údajně dokáže udržet ve vzduchu neomezeně dlouho.
26. října, když Putin v uniformě oznámil úspěšný test rakety Burevestnik, doprovázel ho jeho nejvyšší generál Valerij Gerasimov.
„Jedná se o jedinečný kus, který nikdo jiný na světě nemá,“ řekl Putin v televizním vystoupení.
Gerasimov uvedl, že Burevestnik během nedávného testu uletěl 14 000 km za 15 hodin. Je schopen manévrovat a vznášet se ve vzduchu a odpálit jadernou hlavici s „zaručenou přesností“ a na „jakoukoli vzdálenost“.
„Ještě je před námi hodně práce“, než bude raketa sériově vyráběna, uzavřel Putin a dodal, že „hlavní cíle testu byly dosaženy“.
Ukrajinský vojenský expert tvrzení Kremlu zesměšnil.
„Většina těch zpráv je falešná, raketa (Burevestnik) je podzvuková, může být detekována a zničena systémy protivzdušné obrany,“ uvedl generálporučík Ihor Romanenko, bývalý zástupce náčelníka generálního štábu ukrajinských ozbrojených sil, který se specializoval na protivzdušnou a protiraketovou obranu.
Oznámení následovala po zrušení summitu amerického prezidenta Donalda Trumpa s Putinem v maďarské Budapešti.
Trump označil test Burevestniku za „nevhodný“ a nařídil Pentagonu obnovit testování jaderných zbraní a raket.
Před příštími volbami v polovině funkčního období se však může Trump pokusit ukázat, jak donutil Kreml zastavit nepřátelské akce na Ukrajině.
„Trump bude muset vyvíjet tlak na Rusko,“ řekl Romanenko. „Doufejme, že okolnosti donutí Trumpa jednat.“
Putin nezmínil, že pouze dva z tuctu testů Burevestniku, které začaly v roce 2019, byly úspěšné.
Při jeho startu v roce 2019 poblíž Bílého moře v severozápadním Rusku zahynulo po radioaktivní explozi nejméně pět jaderných expertů, uvedli tehdy západní odborníci. Ruská státní jaderná agentura úmrtí potvrdila, ale úředníci a média neposkytují videozáznamy, podrobné fotografie ani další podrobnosti o Burevestniku a jeho testovací trase, což ztěžuje potvrzení nebo vyvrácení Putinových nejnovějších tvrzení.
Západní experti byli v září schopni identifikovat pravděpodobné místo rozmístění Burevestniku. Známé jako Vologda-20 nebo Chebsara, nachází se podle agentury Reuters 475 km severně od Moskvy a má devět odpalovacích ramp ve výstavbě.
Schopnosti rakety rozdělily vojenské analytiky.
„V provozu by Burevestnik nesl jadernou hlavici (nebo hlavice), obletěl by Zemi v nízké výšce, vyhnul by se protiraketové obraně a terénu a svrhl by hlavici (hlavice) na těžko předvídatelné místo (nebo místa),“ uvedla americká nezisková bezpečnostní skupina Nuclear Threat Initiative ve zprávě z roku 2019 po prvním poněkud úspěšném testu rakety.
Jiní pochybují o funkčnosti rakety.
„Burevestnik je mystifikací po celých sedm a půl let od svého prvního oznámení,“ řekl Pavel Luzin, hostující vědec na Tufts University v Massachusetts.
„Je nemožné vytvořit reaktor, který by byl dostatečně kompaktní a výkonný, aby zajistil pohyb řízené střely,“ řekl Luzin. „To je základní fyzikální poučka.“
Moskva tvrdí, že Burevestnik využívá jaderný pohon namísto turbodmychadlových nebo turbovrtulových motorů používaných v řízených nebo balistických raketách.
Luzin však uvedl, že nejmenší jaderné reaktory používané k pohonu satelitů vážily 1 tunu a dodávaly několik kilowattů energie – což zhruba odpovídá spotřebě běžné domácnosti – přičemž vyzařovaly asi 150 kW tepelné energie.
Experimentální jaderné reaktory vyvinuté v 50. a 60. letech pro letadla vážily mnoho tun a měly velikost železničního vagónu, řekl.
Průměrný motor pro řízenou střelu váží až 80 kg, generuje 4 kW pro palubní elektrická a elektronická zařízení a asi 1 megawatt energie pro pohon střely, uvedl.
