Příjmy ruského rozpočtu z ropy a plynu se propadly o téměř 30 %
7. 11. 2025
V říjnu ministerstvo financí obdrželo od ropných a plynárenských společností 888,6 miliardy rublů na daních, což je o 27 % méně než ve stejném měsíci o rok dříve, informovalo ve čtvrtek ministerstvo financí.
V peněžním vyjádření ve srovnání s říjnem 2024 rozpočet vybral o 322 miliard rublů méně. Příjmy klíčové daně z těžby nerostných surovin (NPDI) meziročně klesly o 26 %, z 908,1 miliardy rublů na 671,3 miliardy.
V kumulativním součtu za 10 měsíců rozpočet obdržel 7,5 bilionu rublů příjmů z ropy a plynu, tj. o 2 biliony rublů méně než o rok dříve (9,54 bilionu). Míra poklesu se navíc zvyšuje: v lednu až květnu to bylo o 14 %, do konce června o 17 %, v červenci o 18 %, v srpnu o 20 % a v říjnu o 21 %.
Kreml se domnívá, že zpřísnění amerických sankcí, pod které se Rosněfť a Lukoil dostaly, nevyhnutelně slibuje nové problémy pro ruský rozpočet, uvedly zdroje Bloombergu na konci října. Dvě největší ruské ropné společnosti představují polovinu ruského exportu, neboli 2,2 milionu barelů denně. A pokud vezmeme v úvahu Surgutněftěgaz a Gazprom Něfť, které se již dostaly na černou listinu, 70 % ropy, která se vyváží do zahraničí, je pod blokačními americkými sankcemi.
I když se vývoz společností Rosněfť a Lukoil sníží o 5-10 % a bude nutné zvýšit slevy na ruskou ropu, přinese to do rozpočtu ztráty 120 miliard rublů měsíčně, odhaduje Vladimir Černov, analytik společnosti Freedom Finance Global.
Nižší ceny ropy mohou také vést k výpadku příjmů z ropy a plynu v listopadu až prosinci, varuje ekonom Jegor Susin: minulý měsíc se barel Uralu podle ministerstva hospodářského rozvoje prodal v průměru za 53,99 dolaru. To je méně než původní vládní plán (70 dolarů) i revidovaný odhad (56 dolarů).
Původně vláda zahrnula do rozpočtového zákona 10,94 bilionu rublů příjmů z ropy a plynu, z nichž 1,8 bilionu mělo doplnit Fond národního blahobytu. Klesající ceny ropy a posilující rubl však donutily úředníky přepsat rozpočtové projekce. Nyní ministerstvo financí očekává snížení příjmů z prodeje energetických zdrojů o téměř 22 % plánu, na 8,6 bilionu rublů, a nepředpokládá jejich výrazný růst v příštích třech letech.
Podle návrhu rozpočtu bude v roce 2026 státní pokladna vybírat 8,9 bilionu rublů na daních z ropy a plynu, v roce 2027 pak 9 bilionů, v roce 2028 plánuje 9,7 bilionu. To je o 20 %, 19 % a 13 % méně než v roce 2024.
Úřady mají v úmyslu kompenzovat selhání komoditních příjmů a zacelit rozpočtovou "díru", která bude letos činit 5,7 bilionu rublů a v příštích třech letech více než 10 bilionů, a to prostřednictvím daní z nezdrojového sektoru ekonomiky a prudkého nárůstu dluhu. Od roku 2026 vláda zvýší DPH na 22 %, prudce zvýší daně malým podnikům a také plánuje vzít si asi 12 bilionů rublů nových půjček.
Zdroj v ruštině: ZDE
Diskuse