Úspech v Praze
22. 12. 2025
čas čtení 1 minuta
Tlačová správa
Spisovateľ Gustáv Murín sa do Prahy vrátil triumfálne. Ani pokročilý predvianočný čas neodradil jeho priaznivcov, nielen z Prahy, ale aj vzdialených miest, či dokonca z Moravy, aby zaplnili prestížny Klub Lávka v samom centre Prahy a vykúpili výtlačky prinesené vydavateľstvom, ktoré po prezentácii autor ešte dlho podpisoval. Spolu s riaditeľom vydavateľstva Torden, Robertom Mervom, najskôr však predstavili jeho najnovší bestseller (prvý náklad do mesiaca vypredaný), ku ktorému autora inšpiroval mediálny atentát na knižnom veľtrhu "Svět knihy" a zvlášť jeho konšpirátor Tabery, šéfredaktor časopisu Respekt.
Ako Murín povedal: "... ako riaditeľ Slovenského literárneho centra som sa na pražskom knižnom veľtrhu „Svět knihy” stal obeťou nevídaného mediálneho atentátu, kde redaktorka časopisu Respekt porušila nielen novinársku etiku, ale aj elementárnu ľudskú slušnosť. A vzápätí som sa dozvedel, že za tým stál šéfredaktor toho časopisu, nejaký Tabery. To on nahuckal vlastnú redaktorku, aby sa ma verejne opýtala, či bol Havel bábka cudzích záujmov. A tak som si povedal, že pánovi Taberymu vyhoviem, keď ho to tak zaujíma. Výsledkom je kniha, ktorá stojí na citáciách a svedectve samotných Havlových spolupracovníkov, chartistov, ďalších súčasníkov, historikov, komentátorov aj iných autorov z 35 kníh a 340 článkov a štúdií." Táto najnovšia Murínova kniha sa dokonca objavila v rešpektovanej ankete Lidových novín s ašpiráciou na titul Kniha roku v Českej republike.
Viac nájdete tu: https://www.extraplus.sk/clanok/prahu-ovladol-torden-gustav-murin
