Izrael se zapřísáhl, že zničí všechny tunely Hamásu v Gaze, zatímco útoky pokračují
7. 11. 2025
Prezident Donald Trump říká, že očekává, že mezinárodní stabilizační síly koordinované USA budou „velmi brzy“ na místě v Gaze, a dodává, že navzdory opakovaným porušením ze strany Izraele „příměří funguje velmi dobře“.
Izraelský ministr obrany nařídil armádě „zničit všechny teroristické tunely v Gaze“, den poté, co těžké dělostřelectvo bombardovalo čtvrti v Gaze navzdory příměří zprostředkovanému USA.
V Gaze je stále nedostatek potravin kvůli izraelským omezením
Od uzavření příměří se hodně mluví o humanitární pomoci proudící do Gazy. Množství, které Izrael povolil, je však ve srovnání s tím, co je potřeba k udržení populace, která je již více než dva roky v obležení, jen kapkou v moři.
Mnoho z nákladních vozidel, kterým bylo povoleno vjet, veze nepotřebné, trvanlivé suché zboží. V obchodech jsou hromady instantních nudlí, sušenek, čokolády a sladkostí.
Základní potraviny však stále chybí, včetně výživných produktů, jako je zelenina, bílkoviny a mléčné výrobky. Například vejce nikde nenajdete.
Dříve jsme viděli dlouhou frontu asi 500 lidí před jedním obchodem, který náhodou prodával kuřata, což je extrémní rarita. Rozdíl mezi potřebami a realitou je obrovský a každý den se dále prohlubuje.
11 osob zatčeno v Británii při protestech před zápasem Aston Villa – Maccabi Tel Aviv
Policie zatkla 11 osob během bouřlivých demonstrací před politicky nabitým zápasem Evropské ligy mezi Aston Villou a izraelským Maccabi Tel Aviv v Birminghamu.
Propalestinští a proizraelští příznivci se ve čtvrtek večer shromáždili před stadionem, aby protestovali, ale navzdory napětí se zápas odehrál bez větších narušení.
Zápas, ve kterém domácí porazili Maccabi Tel Aviv 2:0 na stadionu Villa Park v Birminghamu, se konal za enormních bezpečnostních opatření.
Policie West Midlands po zápase uvedla, že zatčení byli všichni muži a chlapci ve věku od 17 do 67 let. Většina z nich byla zadržena za „rasově motivované“ veřejné přestupky.
Izraelské jednotky postřelily a zranily Palestince poblíž východního Jeruzaléma
Izraelské síly provedly vlnu razií a zatýkání na okupovaném Západním břehu.
Vojáci zadrželi jednoho muže a postřelili dalšího při útoku na palestinskou vesnici al-Judeira poblíž okupovaného východního Jeruzaléma.
Izraelské jednotky také vtrhly do Tulkaremu a nedalekého města Zeita, kde podle oficiální tiskové agentury Wafa zatkly celkem čtyři osoby.
Další izraelské vpády se odehrály v táboře Balata v Nablusu, Betlémě, městě Halhul nedaleko Hebronu a Azzunu nedaleko Qalqilya.
Německý soud rozhodl ve prospěch zakázaného palestinsko-britského chirurga
Soudní rozhodnutí v Německu, které prohlásilo zákaz politické činnosti proti prominentnímu britsko-palestinskému chirurgovi a akademikovi Dr. Ghassanu Abu Sittahovi za nezákonný, bylo potvrzeno.
V červenci 2025 berlínský správní soud rozhodl, že berlínský imigrační úřad neprávem zakázal Abu Sittahovi vstup do Německa, aby mohl vystoupit na palestinském kongresu, který se konal o rok dříve.
Rovněž poznamenal, že Abu Sittah byl svědkem izraelských leteckých útoků v říjnu a listopadu 2023, a zdůraznil, že jeho výpověď před Mezinárodním trestním soudem (ICC) měla být zohledněna.
Palestinský kongres v Berlíně, organizovaný pro-palestinskými aktivisty, byl krátce po svém zahájení ukončen policií. Očekávalo se, že třídenní akce se bude zabývat mimo jiné údajnou spoluvinou Německa na izraelských akcích.
Abu Sittah, plastický a rekonstrukční chirurg a rektor (ceremoniální funkce) Univerzity v Glasgow, odcestoval 9. října 2023 do Gazy, kde během počáteční izraelské ofenzívy pracoval 43 dní. Byl pozván na berlínskou konferenci, aby se podělil o své zkušenosti z Gazy, ale byl mu odepřen vstup do Německa.
Izraelské dělostřelecké a letecké útoky míří na jižní část Gazy, Khan Younis
Dělostřelecké ostřelování se odehrálo na okraji města Bani Suheila, východně od Khan Younis, zatímco letecké bombardování se odehrálo také na východ od jižního města.
Navzdory téměř měsíčnímu příměří mezi Izraelem a Hamásem izraelské síly pokračují v útocích v Gaze, při nichž od začátku října zahynulo podle ministerstva zdravotnictví v Gaze více než 240 Palestinců.
Trump: Mezinárodní stabilizační síly budou v Gaze „velmi brzy“
Mnohonárodní síly, které budou pravděpodobně zahrnovat vojáky z Egypta, Kataru, Turecka a Spojených arabských emirátů, jsou součástí Trumpova poválečného plánu správy Gazy.
„Bude to velmi brzy a Gaza funguje velmi dobře,“ řekl Trump na setkání s představiteli středoasijských zemí v Bílém domě.
„O problémech jste toho moc neslyšeli, ale řeknu vám, že máme země, které se dobrovolně přihlásily, pokud by nastal problém s Hamásem.“
Síly mají za úkol vycvičit a podporovat prověřené palestinské policisty v pásmu Gazy, s podporou Egypta a Jordánska.
„Mír v Gaze je silný a pokud Hamás neplní svou roli, ponese následky svých činů,“ varoval Trump.
Izraelský ministr obrany nařídil armádě zničit všechny tunely Hamásu
Izraelský ministr obrany Israel Katz uvedl, že nařídil armádě „zničit a vyhladit“ všechny tunely používané Hamásem v Gaze, což podle něj povede k pádu této skupiny.
„Pokud nebudou tunely, nebude ani Hamás,“ uvedl Katz v příspěvku na X.
Zde jsou nejnovější události
