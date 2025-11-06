Palestina na volebním lístku: Význam vítězství Zohrana Mamdaniho
Volby starosty New Yorku jsou u konce a prach se mezitím usazuje: mladý demokratický socialista, muslimský imigrant, bude příštím starostou největšího města Ameriky. Ale velká část odůvodnění, proč je toto vítězství pro mnoho Američanů tak zásadní, nespočívá jen v tom, že byl na volebním lístku.
Je to proto, že na volebním lístku byla Palestina, míní Zainab Chaudry.
Mamdaniho zvolení 111. starostou New Yorku znamená zásadní změnu v americkém politickém vědomí. Toto vítězství však není pouze o zastoupení, ale o přeskupení sil.
New York je domovem některých z nejmocnějších proizraelských lobby v zemi a kandidáti všech stran usilující o veřejnou funkci dlouho zcela ignorovali téma palestinských práv z politických důvodů.
Skutečnost, že Mamdani se zasazoval o příměří v Gaze a důstojnost Palestinců, činí jeho vítězství mimořádným: v moderní historii je neslýchané setkat se s muslimským kandidátem, který otevřeně podporuje BDS, aniž by musel obětovat své politické ambice.
To je do značné míry způsobeno posunem veřejného mínění ohledně Izraele a rozmanitým elektorátem, který je stále kritičtější napříč politickými stranami uprostřed genocidy v Gaze podporované USA.
Podle výzkumu Rady pro americko-islámské vztahy Izrael údajně na konci roku 2024 zvýšil svůj globální rozpočet na public relations o 150 milionů dolarů, aby rehabilitoval svou image „podněcováním strachu z ‚radikálního islámu‘ a ‚džihádismu‘“.
Islamofobní útoky byly zřejmé během celé Mamdaniho kampaně na post starosty New Yorku.
Když však kritici zesílili své rasistické provokace, Mamdani reagoval vytvořením volebních reklam v arabštině a zdvojnásobením své identity. Jeho odvážné odmítnutí těchto pokusů o diskreditaci rezonovalo u voličů.
Mamdani zvítězil ne navzdory své morální jasnosti, ale právě díky ní. A město, které kdysi trestalo a potlačovalo i sebemenší nesouhlas s Izraelem, si jako svého vůdce rozhodlo zvolit muže, který se vzpírá politické doktríně, která kritiku Izraele spojuje s antisemitismem.
Voliči vyslali vzkaz, že uprostřed morálního úpadku, korupce a krize dostupnosti v naší zemi americká voličská základna odmítá politiky toužící po moci, kteří pronášejí fráze a zároveň způsobují rozsáhlé utrpení jak doma, tak ve světě.
To potvrzuje empatii jako legitimní a transformativní politickou sílu, která převrací politický rámec podporující oligarchii a plutokracii v Americe.
Říká lidem s svědomím, kteří se cítili vymazáni nebo umlčeni, že integrita není překážkou – je to naše nejcennější aktivum.
To, co začalo jako místní volby starosty, skončilo jako globální referendum o našem kolektivním svědomí. Palestina je morálním lakmusovým papírkem naší doby a navzdory všem předpokladům se obyvatelé New Yorku rozhodli hlasovat pro svědomí.
Tento triumf patří nejen široké koalici newyorských dělníků a progresivních sil, které podepíraly Mamdaniho kampaň, ale také Palestincům, kteří odhalili desetiletí trvající brutalitu izraelských nespravedlností uprostřed genocidy jejich lidu.
Zatímco oslavujeme tento historický milník, nemůžeme ignorovat jejich oběti, odvahu, víru a vytrvalost, které předefinovávají hodnoty a priority Američanů.
Nesmíme zapomenout, že Izrael nadále porušuje podmínky takzvaného příměří a obnovil bombardování, zabíjení, zadržování, mučení a krádeže palestinské půdy.
A nemůžeme přestat vyzývat všechny naše volené představitele, aby využili své moci a privilegií k ukončení spoluúčasti USA na zločinech Izraele.
Příchod do síní moci je obrovským prvním krokem na dlouhé cestě, která nás čeká.
Ti, kteří hlasovali podle svého svědomí – a je jich mnoho po celé zemi – budou pozorně sledovat a tvrdě pracovat, aby se ujistili, že každá cesta bude zaměřena také na lidská práva Palestinců, pro ty, kteří se snaží sloužit.
