Demokracie drtivě vítězí v počtu ukrajinských vlajek na budově Sněmovny a poselství paní Dany Drábové
7. 11. 2025 / Boris Cvek
Ale zkusme se věnovat aspoň chvíli tak bezvýznamné věci, jako je vláda. Střet mezi Babišem a prezidentem se vynořuje na obzoru logicky poté, kdy byla jasně demonstrována většina ve Sněmovně. Novinky píšou: „Předseda ANO Andrej Babiš odmítl podmínku prezidenta Petra Pavla, aby ještě před jmenováním veřejně vysvětlil, jak hodlá vyřešit svůj střet zájmů…“
Případný návrh na jmenování Filipa Turka do funkce ministra zahraničí by dokonale zapadal do tohoto konfliktu. Motoristé by byli plně na palubě. Samozřejmě je to jen začátek tvrdé polarizace společnosti, mobilizace proti „progresivistům“ a odvádění pozornosti od podstatného. Prezident může zdržovat vznik nové vlády, ale to by znamenalo popření demokracie a naprostý debakl jeho politiky. Může ovšem reagovat oznámením, že demokracie drtivě zvítězila vzhledem k počtu ukrajinských vlajek na budově Sněmovny.
Možná bude i nějaká ta demonstrace. Vzpomínáte na ty obrovské davy, které dostal Milion chvilek na demonstraci proti ministryni spravedlnosti Benešové? Co se stalo? Nic. Benešová zůstala ministryní a demokraté si udělali dobře. To je ohromující síla! To je mravní pohnutí a proměna společnosti! Dnes už to tak moc netáhne, tak aspoň ty vlajky.
Ale třeba nám pomůže vzpomínka na nedávno zesnulou paní Drábovou. 23. února tohoto roku prohlásila v Otázkách V. Moravce: „V energetice je obecně přezájmováno. Znám jednoho vysoce postaveného bývalého generálního ředitele nejmenované firmy, který mi řekl: hele, co děláš, ty si sháníš nějakou podporu a vysvětluješ to a obíháš jednotlivé kluby a máš snahu věcně argumentovat... já mám těch poslanců nakonec 200.“ Slova plynou, vlajky vlají, jaderky budou a růžová budoucnost je před námi. Dvě stě je dvě stě, to nemá ani Babiš.
Slova paní Drábové zde (stopáž 17:50 ve smyslu odčítání, tedy klíčová pasáž je 17:50-17:20, konec pořadu je 0:00):
https://www.ceskatelevize.cz/porady/1126672097-otazky-vaclava-moravce/225411030510223/
Novinky o blížícím se střetu Babiš vs. Pavel:
https://www.novinky.cz/clanek/domaci-mezi-pavlem-a-babisem-se-schyluje-ke-konfliktu-kvuli-stretu-zajmu-40547838
