Turecko vydalo zatykač na Benjamina Netanjahua za genocidu
7. 11. 2025
Izraelský premiér, ministři a náčelník armády jsou obviněni ze zločinů proti lidskosti, které „systematicky páchají“ v Gaze
Turecko vydalo zatykače na izraelského premiéra Benjamina Netanjahua a vysoké úředníky jeho vlády za genocidu.
Mezi 37 podezřelými jsou izraelský ministr obrany Israel Katz, ministr národní bezpečnosti Itamar Ben-Gvir a náčelník armády generálporučík Eyal Zamir, uvádí se v prohlášení istanbulské prokuratury, která však nezveřejnila kompletní seznam.
Turecko obvinilo tyto představitele z „genocidy a zločinů proti lidskosti“, které Izrael „systematicky páchá“ v Gaze.
Prohlášení se také zmiňuje o „turecko-palestinské přátelské nemocnici“, kterou Turecko postavilo v pásmu Gazy a kterou Izrael v březnu bombardoval.
Izrael označil zatykač za „PR trik“.
Ministr zahraničí Gideon Saar v pondělí řekl: „Izrael s opovržením rozhodně odmítá nejnovější PR trik tyrana [prezidenta Recepa Tayyipa] Erdoğana.“
Turecko se loni připojilo k žalobě Jižní Afriky, která Izrael obvinila z genocidy u Mezinárodního soudního dvora.
Od 10. října platí v zdevastovaném palestinském území křehké příměří, které je součástí regionálního mírového plánu Donalda Trumpa.
