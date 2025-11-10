Trump pro Orbána zrušil maďarské vysílání Svobodné Evropy
10. 11. 2025
čas čtení < 1 minuta
Před rozhovory maďarského premiéra Viktora Orbána s Trumpem v Bílém domě informovala šéfka Americké agentury pro globální média (USAGM) Kari Lake Kongres, že USAGM ukončuje maďarské vysílání Szabad Európa/Radio Free Europe. Je třeba připomenout, že RFE/RL obnovila vysílání v maďarském jazyce v roce 2019, tj. během prvního funkčního období prezidenta Trumpa, v reakci na převzetí velké části maďarských médií silně proorbánovskými silami, píše Jolyon Naegele, bývalý reportér Hlasu Ameriky.
186
Diskuse