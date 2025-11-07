USA zřídí vojenskou základnu v Sýrii
7. 11. 2025
Americké plány na vojenskou přítomnost v syrském hlavním městě by mohly být považovány za známku strategické reorientace země na Washington, uvedla agentura. Dochází k tomu poté, co Bašár al-Asad, spojenec Íránu a Ruska, téměř před rokem ztratil moc. Na oplátku Spojené státy v květnu a červnu zrušily sankce proti Sýrii (s výjimkou těch, které jsou spojeny s Asadem a jeho nohsledy) a tento týden předložily Radě bezpečnosti OSN návrh rezoluce o zrušení sankcí od prezidenta Ahmada aš-Šaráa, který se má příští pondělí setkat v Bílém domě s Donaldem Trumpem.
Americký kontingent bude umístěn na základně v Damašku v jižní Sýrii, v oblasti, od níž se očekává, že se stane demilitarizovanou zónou jako součást paktu o neútočení mezi ní a Izraelem. Trumpova administrativa takovou dohodu zprostředkovává. Zdroje Reuters obeznámené s přípravami, včetně dvou západních představitelů a zástupce syrského ministerstva obrany, potvrdily, že Spojené státy plánují využít základnu k monitorování dodržování dohody.
V polovině října aš-Šaráa odletěl do Moskvy, kde na setkání s Putinem chtěl, mimo jiné, získat ruskou podporu, aby zmírnil izraelské požadavky na rozšíření demilitarizované zóny v jižní Sýrii. Mohl by také nabídnout rozmístění ruských jednotek poblíž syrsko-izraelské hranice.
Ale Pentagon v posledních dvou měsících znatelně zvýšil úsilí připravit základnu v Damašku na přijetí svých vojáků, řekl agentuře Reuters západní vojenský představitel. Američané ji podle něj již několikrát navštívili a došli k závěru, že dráha je připravena k okamžitému použití. Probíhají technické rozhovory o využití základny pro logistiku, sledování, doplňování paliva a humanitární operace, přičemž to zůstane v odpovědnosti syrských úřadů, uvedli dva místní vojenští představitelé.
Na rozhovorech v Moskvě diskutovali o zachování ruských základen v Latákii a Tartúsu v západní Sýrii. "Respektujeme všechny podepsané dohody a pracujeme na obnovení našich vztahů," řekl tehdy aš-Šaráa.
Obecně však platí, že pokračováním války na Ukrajině Rusko ztrácí vliv na Blízkém východě, kde se snaží prezentovat jako silný regionální hráč v opozici vůči Západu, uvedla Hannah Notte, berlínská expertka na ruskou zahraniční politiku a Blízký východ a hostující vedoucí pracovnice Centra pro strategická a mezinárodní studia. "Pokud jde o nějaké významné procesy, hlavní hráči v regionu již nevzhlížejí k Moskvě," upozornila. Potvrdila to i neúčast na dohodě o mírovém urovnání v pásmu Gazy, řekla Notte.
