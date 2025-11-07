Izraelská propaganda v USA prostřednictvím umělé inteligence
7. 11. 2025
Smlouvy mezi Izraelem a firmami spojenými s Trumpem odhalují kampaně a plány zaměřené na miliony amerických věřících, nasazení botů, najímání influencerů a snahu o to, aby ChatGPT byl více proizraelský.
Izraelská vláda v posledních měsících podepsala smlouvy v hodnotě milionů dolarů, aby obnovila postavení Izraele v americkém veřejném mínění, a to jak online, tak offline. Vzhledem k prudkému poklesu podpory ze strany konzervativní pravice najal Izrael firmy, aby prováděly nejen „hasbara [veřejné diplomatické] kampaně“, ale také kampaně zaměřené na miliony křesťanských věřících, sítě botů k zesílení proizraelských zpráv online a snahy ovlivnit jak výsledky vyhledávání, tak odpovědi poskytované populárními službami umělé inteligence, jako je ChatGPT.
Mezi najatými odborníky je bývalý manažer kampaně Donalda Trumpa a mnoho dalších firem má vazby na Republikánskou stranu nebo evangelikálské komunity, což naznačuje, že Izrael soustředí své úsilí na komunity, které byly kdysi automaticky považovány za proizraelské. Mezi cíle kampaní patří boj proti "antisemitismu", který vzrostl spolu s poklesem podpory Izraele. Společně tyto kampaně signalizují novou fázi v poválečné strategii veřejné diplomacie Izraele a posun v tom, jak využívá agenty – jak AI, tak lidské influencery – pro hasbaru (proizraelskou propagandu) v zahraničí.
Americké firmy zastupující zahraniční vlády se musí registrovat u amerického ministerstva spravedlnosti podle zákona o registraci zahraničních agentů. Dokumenty podané v posledních dvou měsících ukazují, že izraelská vláda – prostřednictvím ministerstva zahraničí, ministerstva cestovního ruchu a vládní reklamní agentury (LAPAM) – podepsala ve Spojených státech několik smluv na podporu izraelských zájmů.
Platby jsou směrovány přes společnost Havas Media Germany GmbH, dceřinou společnost mezinárodního giganta v oblasti reklamy a public relations Havas. V praxi Havas slouží jako zprostředkovatel a jménem Izraele uzavírá smlouvy s americkými firmami. Dokumenty ukazují, že od roku 2018 společnost obdržela nejméně 100 milionů dolarů na propagaci izraelských turistických kampaní ve Spojených státech a spolupracuje také s dalšími zeměmi, včetně několika zemí v Perském zálivu, na podobných projektech.
Toto může být první veřejně zdokumentovaný případ, kdy se stát pokouší formovat diskurz prostřednictvím generativních systémů umělé inteligence, jako jsou ChatGPT a Claude.
Největší z nových smluv o hasbaře byla podepsána v srpnu se společností Clock Tower X, kterou vlastní Brad Parscale, který hrál hlavní roli v digitálních kampaních Donalda Trumpa v letech 2016 a 2020. Čtyřměsíční smlouva v hodnotě 6 milionů dolarů, podepsaná mezi jeho firmou a Havas Media jménem izraelské vlády, požaduje „strategické poradenství, plánování a komunikační služby za účelem vyvinutí a provedení rozsáhlé kampaně v USA na boj proti antisemitismu“.
Podle podání bude společnost Parscale produkovat „nejméně 100 základních obsahových prvků měsíčně“ – včetně videí, audia, podcastů, grafiky a textu – a „5 000 odvozených verzí“ měsíčně, s cílem dosáhnout 50 milionů zobrazení za měsíc. Osmdesát procent obsahu bude cílit na mladé Američany na TikToku, Instagramu a YouTube. Kampaně budou distribuovány prostřednictvím Salem Media Network, konzervativní křesťanské mediální skupiny, která vlastní více než 200 rozhlasových stanic a webových stránek. Parscale byl letos jmenován vedoucím strategie Salem.
Geotagování evangelikálů
Zaměření na křesťanské publikum by před válkou v Gaze bylo překvapivé, protože křesťané, a zejména evangelikálové, byli historicky považováni za nejvíce proizraelskou skupinu v USA. Průzkumy Pew provedené v letech 2022 až 2025 však ukazují rychlý pokles podpory Izraele uprostřed války v Gaze – a to i mezi konzervativci. V roce 2022 mělo negativní názor na Izrael asi 42 procent Američanů; o tři roky později tento počet vyskočil na 53 procent. Pokles podpory se neomezuje pouze na demokraty: polovina mladých republikánů (do 50 let) má nyní negativní názor na Izrael, což je nárůst o 15 procent od začátku války.
Další izraelskou kampaň, zadávanou ministerstvem zahraničí, navrhla společnost Show Faith by Works, kterou vlastní republikánský konzultant Chad Schnitger, evangelikálský aktivista spojený s křesťanskou pravicí. Rozpočet kampaně přesahuje 3 miliony dolarů, z nichž desetina již byla zaplacena prostřednictvím společnosti Havas, ačkoli konečná smlouva ještě nebyla podepsána. Podklady předložené v září popisují zaměření na „církve a křesťanské organizace v západních Spojených státech“ s cílem čelit „klesající podpoře Izraele mezi evangelikálskými křesťany“ a „zvýšit povědomí o 'vazbách Palestinců na Hamás' a podpoře terorismu“.
Mladí evangelikálové jsou vůči Izraeli kritičtější a již ho automaticky nepodporují, na rozdíl od svých rodičů, kteří byli dříve považováni za nejvěrnější oporu Izraele ve Spojených státech.
Podle dokumentů budou tyto cíle sledovány prostřednictvím „biblicky podložených argumentů zdůrazňujících význam Izraele a židovského národa pro křesťany“ a zároveň šířením zpráv, že „Palestinci si zvolili Hamás… vraždí křesťanské humanitární pracovníky… oslavovali masakr ze 7. října a poskytují útočiště teroristům… Palestinci a Írán sdílejí genocidní úmysly vůči Izraeli“ a další.
V podkladech k navrhované kampani se vysvětluje, že tyto zprávy se dostanou k cílovému publiku prostřednictvím „největší geofencingové kampaně v historii USA“ – plánu zmapovat fyzické hranice všech významných kostelů a křesťanských vysokých škol v Kalifornii, Arizoně, Nevadě a Coloradu během bohoslužeb; identifikovat účastníky pomocí komerčních dat, sledovat je a nadále je oslovovat relevantními reklamami. Odhadované publikum navrhovaného projektu: osm milionů věřících a čtyři miliony křesťanských studentů.
Předchozí vyšetřování deníku Haaretz ukázalo, jak firmy zabývající se „reklamní inteligencí“ (Adint) používají nástroje, které operátorům umožňují nakreslit na mapě digitální mnohoúhelník, extrahovat identifikátory těch, kteří se tam fyzicky nacházeli, a pokračovat v jejich cílení online – což je praxe, která představuje vážnou hrozbu pro soukromí. Kampaň by takové nástroje používala k identifikaci, označování a cílení potenciálního křesťanského publika zprávami izraelského ministerstva zahraničí. Tato část projektu se podle ministerstva zahraničí neuskutečnila a zůstala pouze návrhem – ačkoli je tato praxe sama o sobě legální a používá se v online reklamních kampaních. V prohlášení pro Haaretz uvedli, že tvrzení, že Izrael platí influencery nebo používá geotargeting, jsou nepravdivá a jsou součástí pokusů o diskreditaci Izraele.
Návrh připojený k podání uvádí seznam potenciálních celebrit, které by se mohly kampaně zúčastnit, včetně herce Chrise Pratta z filmu „Strážci galaxie“, Jona Voighta (otce Angeliny Jolie), fotbalisty Tima Tebowa a hvězdy NBA Stephena Curryho, není však jasné, zda byli někteří z nich kontaktováni. Součástí kampaně je také putovní instalace s názvem „The October 7 Experience“ (Zážitek 7. října), navržená „hollywoodskými scénografy“ s imerzivními obrazovkami virtuální reality, které účastníkům umožňují „zažít hrůzy útoku Hamásu a masakru na hudebním festivalu Nova“.
Od SEO k geo
Ústředním prvkem izraelské kampaně je pokus ovlivnit chatboty s umělou inteligencí, které se v posledních letech staly velmi populární. Jedna klauzule ve smlouvě Clock Tower X odhaluje „vyhledávací a jazykovou operaci“, která má nejen propagovat kampaň na Googlu a dalších vyhledávačích, ale také „generovat výsledky rámcování v konverzacích GPT a dialogových systémech založených na umělé inteligenci“.
Projekt využije „největší geofencingovou kampaň v historii USA“ – zmapuje fyzické hranice všech významných kostelů a křesťanských vysokých škol... identifikuje účastníky, bude je sledovat a cílit na ně. Odhadovaná cílová skupina: osm milionů věřících a čtyři miliony křesťanských studentů.
Může se jednat o první veřejně zdokumentovaný případ, kdy se stát pokouší formovat diskurz prostřednictvím generativních systémů umělé inteligence, jako jsou ChatGPT a Claude, a ovlivňovat tak způsob, jakým jsou formulovány otázky týkající se Izraele. Jedná se o posun od „optimalizace pro vyhledávače“ (SEO) zaměřené na propagaci proizraelských webových stránek ve výsledcích vyhledávání k chatbotům zaměřeným na to, jak jsou formulovány odpovědi týkající se Izraele a Palestiny.
Izrael však neopustil klasické platformy: výjimka z vládního výběrového řízení odhalila, že stát v druhé polovině roku 2025 utratil přes 45 milionů dolarů za běžnou online reklamu na Google, YouTube, Twitteru (X) a Outbrain.
Další izraelská kampaň zveřejněná v dokumentech podle zákona o registraci zahraničních agentů byla podepsána se společností SKDKnickerbocker, rovněž prostřednictvím Havas pro izraelské ministerstvo zahraničí, v hodnotě přibližně 2,5 milionu šekelů. Na základě této smlouvy bude společnost, která je ve skutečnosti považována za blízkou Demokratické straně, vyvíjet „botový program na různých sociálních médiích, který ‚zaplaví prostor‘ proizraelskými zprávami ministerstva zahraničí“.
Další kampaň zaměřená na ovlivňování byla podepsána s Bridges Partners, konzultační firmou se sídlem ve Washingtonu, kterou vlastní Yair Levi a Uri Steinberg, bývalý izraelský atašé pro cestovní ruch v Severní Americe. Smlouva v hodnotě 1 milionu dolarů, podepsaná prostřednictvím Havas jménem ministerstva zahraničních věcí a LAPAM, financuje influencery na sociálních médiích, kteří propagují Izrael.
Podle dokumentů předložených v září americkému ministerstvu spravedlnosti je cílem kampaně „podporovat kulturní výměnu mezi Spojenými státy a Izraelem prostřednictvím materiálu založeného na influencerech a souvisejících aktivitách“. Zahrnuje nábor a správu 14 až 18 influencerů, z nichž každý zveřejní 25 až 30 příspěvků měsíčně na Instagramu, YouTube, TikToku a X.
Zaměření na influencery v poslední době nabývá na síle. V červenci izraelské ministerstvo zahraničí poskytlo v rámci výjimky z výběrového řízení stovky tisíc šekelů neziskové organizaci, jejímž úkolem je přivést do Izraele americké pravicové influencery – tedy skupinu, u které dochází k nejstrmějšímu poklesu proizraelských nálad. V srpnu tito influenceři přijeli a absolvovali prohlídku, včetně návštěvy osad, kterou ministerstvo popsalo jako návštěvu „s mediální, diplomatickou a veřejnou diplomatickou hodnotou“. Během své zářijové návštěvy New Yorku se premiér Netanjahu setkal s americkými influencery a vyzval je, aby sociální média považovali za bojiště.
Z dokumentů přiložených k podání vyplývá, že společnost Bridges Partners již zaplatila několika osobám, včetně Nadava Shtrauchlera (15 000 dolarů), komunikačního konzultanta, který dříve spolupracoval s Netanjahuem a Fórem rodin rukojmích a pohřešovaných osob, a Pniny Rezidorové (10 000 dolarů), izraelské strategické specialistky na digitální marketing.
Odhalené kampaně naznačují, že rané experimenty Izraele s umělou inteligencí nyní dozrály do strukturované strategie veřejné diplomacie ve Spojených státech. Interní dokumenty ukazují, že AI byla výslovně definována jako „klíčový nástroj“ v technologickém arzenálu Voices for Israel, vládou podporované neziskové organizace (dříve známé jako Concert), a jejího sponzora, Ministerstva pro záležitosti diaspory a boj proti antisemitismu. Úkolem Voices for Israel je provádět masové online „operace vnímání“ jako součást izraelského boje proti „kampaním delegitimizace“ po celém světě.
Diskuse