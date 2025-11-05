Zohran Mamdani byl zvolen starostou New Yorku v historickém vítězství
5. 11. 2025
Mamdani odsoudil „oligarchii a autoritářství“ v projevu, ve kterém se přímo obrací na Trumpa, zatímco demokraté vyhráli hlasování o změně volebních obvodů v Kalifornii a guvernérské volby v New Jersey a Virginii
Zohran Mamdani je nově zvoleným starostou New Yorku, který rozhodujícím způsobem porazil bývalého guvernéra Andrewa Cuoma. Po sečtení více než 97 % hlasů získal Mamdani více hlasů – nejméně 1,03 milionu – než všichni ostatní kandidáti dohromady, včetně Cuoma a republikána Curtise Sliwy.
Kalifornie schválila návrh zákona Proposition 50, který dočasně změní rozdělení volebních obvodů ve státě v naději, že se tak podaří čelit snahám republikánů o totéž v Texasu. Nové rozdělení by mohlo demokratům pomoci získat pět dalších křesel v americké Sněmovně reprezentantů.
Byla to dobrá noc pro demokraty, Abigail Spanbergerová vyhrála volby guvernéra ve Virginii a Mikie Sherrillová vyhrála volby guvernéra v New Jersey.
Prezident Donald Trump se na své oblíbené platformě Truth Social distancoval od těchto porážek. Vyzval také republikány, aby prosadili reformu volebního systému a ukončili obstrukce. Zatímco Mamdani hovořil, Trump zveřejnil tajemný závěrečný vzkaz večera: „A TAK TO ZAČÍNÁ!“.
Mamdani se ve svém vítězném projevu v Brooklynu přímo obrátil na Trumpa a slíbil, že využije své role v radnici k boji proti jeho politice rozdělování. Nově zvolený starosta řekl: „Donalde Trumpe, vím, že se díváte, a mám pro vás čtyři slova: zesilte si hlasitost.“
Návrh 50: Kaliforňané schválili změnu volebních obvodů ve prospěch demokratů
Nově zvolený starosta New Yorku Zohran Mamdani ve svém vítězném projevu oslovil Donalda Trumpa, zatímco demokraté vyhráli klíčové volby v USA
Mamdani odsoudil „oligarchii a autoritářství“ v projevu, ve kterém se přímo obrací na Trumpa, zatímco demokraté vyhráli hlasování o změně volebních obvodů v Kalifornii a guvernérské volby v New Jersey a Virginii
Mamdani triumfuje v úspěšnou noc pro demokraty
Zohran Mamdani je nově zvoleným starostou New Yorku, který rozhodujícím způsobem porazil bývalého guvernéra Andrewa Cuoma. Po sečtení více než 97 % hlasů získal Mamdani více hlasů – nejméně 1,03 milionu – než všichni ostatní kandidáti dohromady, včetně Cuoma a republikána Curtise Sliwy.
Kalifornie schválila návrh zákona Proposition 50, který dočasně změní rozdělení volebních obvodů ve státě v naději, že se tak podaří čelit snahám republikánů o totéž v Texasu. Nové rozdělení by mohlo demokratům pomoci získat pět dalších křesel v americké Sněmovně reprezentantů.
Byla to dobrá noc pro demokraty, Abigail Spanbergerová vyhrála volby guvernéra ve Virginii a Mikie Sherrillová vyhrála volby guvernéra v New Jersey.
Prezident Donald Trump se na své oblíbené platformě Truth Social distancoval od těchto porážek. Vyzval také republikány, aby prosadili reformu volebního systému a ukončili obstrukce. Zatímco Mamdani hovořil, Trump zveřejnil tajemný závěrečný vzkaz večera: „A TAK TO ZAČÍNÁ!“.
Mamdani se ve svém vítězném projevu v Brooklynu přímo obrátil na Trumpa a slíbil, že využije své role v radnici k boji proti jeho politice rozdělování. Nově zvolený starosta řekl: „Donalde Trumpe, vím, že se díváte, a mám pro vás čtyři slova: zesilte si hlasitost.“
Demokraté Christian Menefee a Amanda Edwards postoupili v úterý večer do druhého kola zvláštních voleb do Sněmovny reprezentantů USA, která je od března neobsazená, a jakmile bude vítěz uveden do úřadu, sníží se tím těsná většina republikánů, informuje agentura Associated Press (AP).
Menefee, který působí jako prokurátor okresu Harris, a Edwards, bývalá členka městské rady v Houstonu, získali nejvíce hlasů v přeplněném poli 16 kandidátů. Ani jeden z nich nezískal více než 50 % hlasů, takže se bude konat druhé kolo, které se očekává na začátku příštího roku.
Vítěz bude dokončovat zbývající funkční období demokratického zástupce Sylvester Turnera, který zemřel dva měsíce po nástupu do úřadu zastupujícího hluboce modrý 18. kongresový okrsek.
Po Turnerově smrti republikánský guvernér Greg Abbott obhajoval rozhodnutí nekonat zvláštní volby až do listopadu tím, že volební úředníci v Houstonu potřebují čas na přípravu. Demokraté kritizovali dlouhé čekání a obvinili Abbotta, že se snaží zajistit své straně větší většinu v Sněmovně reprezentantů.
Menefee řekl, že jeho vzkaz prezidentu Donaldu Trumpovi a jeho spojencům zní: „Zbývá nám ještě jedna volba a pak se se mnou budete muset vypořádat“. Menefee řekl:
Po celé měsíce, kdy bylo toto křeslo neobsazené, jsem slýchal od voličů, že jsou připraveni na někoho, kdo se postaví Donaldu Trumpovi a krajní pravici – kdo nebude jen mluvit o změně, ale přinese skutečné výsledky.
„Nestačí mi, abychom se jen bránili útokům našeho prezidenta,“ řekl Edwards ve svém projevu k příznivcům po uzavření volebních místností. „Musíme to udělat a vytyčit cestu pro naši budoucnost.“
Menefee v roce 2020 porazil dosavadního držitele funkce a stal se prvním černošským okresním prokurátorem v Harris County, kde zastupuje okres v občanských případech, a připojil se k právním sporům proti Trumpovým výkonným nařízením v oblasti imigrace. Podpořilo ho několik prominentních texaských demokratů, včetně bývalého kongresmana Beto O'Rourkeho a zástupkyně Jasmine Crockettové.
Edwardsová působila od roku 2016 čtyři roky v radě. V roce 2020 kandidovala do Senátu USA, ale v primárkách s 12 kandidáty skončila pátá. V primárkách v roce 2024 neúspěšně vyzvala zástupkyni USA Sheilu Jackson Leeovou a když Leeová v červenci téhož roku zemřela, místní demokraté těsně nominovali Turnera namísto Edwardsové jako Leeové náhradníka.
New York následoval Londýn a dal přednost naději před strachem, když zvolil demokratického Zohrana Mamdaniho novým starostou města, podle jeho londýnského protějšku Sadiqa Khana.
Mamdani, 34 let, porazil bývalého guvernéra Andrewa Cuoma a republikána Curtise Sliwu a stal se prvním muslimským starostou města a prvním starostou jihoasijského původu.
Sadiq poblahopřál Mamdanimu, který se 1. ledna stane nejmladším starostou New Yorku za více než sto let, k tomu, co nazval „historickou kampaní“. Na X napsal:
Newyorčané stáli před jasnou volbou – mezi nadějí a strachem – a stejně jako jsme viděli v Londýně, zvítězila naděje.
Ve svém vítězném projevu Mamdani řekl:
New York zůstane městem přistěhovalců, městem postaveným přistěhovalci, poháněným přistěhovalci a od dnešního večera vedeným přistěhovalcem.
Pokud někdo může ukázat národu zrazenému Donaldem Trumpem, jak ho porazit, je to město, které ho vyneslo na vrchol.
Městská volební komise uvedla, že volby zaznamenaly nejvyšší volební účast za více než 50 let, když hlasovalo více než dva miliony lidí.
Židovská skupina, která Mamdaniho podpořila,zdůrazňuje, že jeho vítězství ukazuje, že Newyorčané chtějí otočit list v politice rozdělující společnost
Skupina Jewish Voice for Peace Action (JVPA) v úterý večer oslavovala vítězství Zohrana Mamdaniho a uvedla, že vítězství nově zvoleného starosty ukázalo, „že velká část židovských Newyorčanů podpořila jeho kandidaturu nikoli navzdory, ale právě díky jeho podpoře palestinských práv“.
Beth Millerová, politická ředitelka JVPA, v prohlášení uvedla:
Millerová řekla, že Cuomo a jeho dárci se pokusili využít šíření strachu a antisemitismus jako zbraň, ale že tyto snahy „selhaly“.
„Newyorčané chtějí otočit stránku politiky, která se opírá o rozdělování a útočení na naše komunity,“ řekl Miller. „Chceme budovat budoucnost, ve které se nám všem bude dařit společně.“
Ve svém vítězném projevu Mamdani řekl, že by rád viděl radnici, která „pevně stojí za židovskými Newyorčany a neuhýbá v boji proti antisemitismu“.
Hlavní sponzor proti návrhu 50 říká, že je smutný z jeho přijetí, ale utěšuje ho, že pomohl vzdělávat Kaliforňany
Charles Munger Jr., jeden z hlavních dárců kampaně proti návrhu zákona 50, vydal po jeho schválení prohlášení.
Vyzval stát, aby dodržel „mnoho slibů“ daných v návrhu, včetně toho, že se jedná o dočasnou změnu, než se pravomoc k přerozdělování volebních obvodů vrátí zpět nezávislé komisi.
Dodal, že doufá, že bude „zdrojem“ pro všechny státy, které usilují o reformu volebních obvodů, „která umožní voličům vybrat si své zástupce, a ne naopak“.
Newsom ve svém projevu uznal, že odvetné gerrymandering v Kalifornii bylo významným vítězstvím v boji o kontrolu nad Sněmovnou reprezentantů v příštím roce – ale že to nezabránilo Trumpovi a republikánům nakreslit nové, příznivé mapy v jiných státech.
V reakci na to Newsom vyzval guvernéry demokratických států, aby se připojili ke Kalifornii a překreslili hranice svých kongresových volebních obvodů, aby vyrovnali zisky republikánů v jiných státech mimo Texas.
„Potřebujeme stát Virginie. Potřebujeme stát Maryland. Potřebujeme naše přátele v New Yorku, Illinois a Coloradu,“ řekl. „Potřebujeme, aby i jiné státy, jejichž výjimeční lídři dosáhli pozoruhodných výsledků, čelili této situaci a uvědomili si, čemu budeme v roce 2026 čelit.“
„Chci to říci zcela jasně: můžeme de facto ukončit prezidentství Donalda Trumpa, jak ho známe, v okamžiku, kdy bude přísahat Jeffries,“ dodal s odkazem na lídra demokratů ve Sněmovně reprezentantů, Hakeema Jeffriese. „Všechno je v sázce.“
Kalifornský guvernér Gavin Newsom oslavuje schválení opatření o změně volebních obvodů
Kalifornský guvernér Gavin Newsom ve svém projevu v Sacramentu pochválil svůj stát za schválení nové mapy Sněmovny reprezentantů, která je součástí úterního vítězného tažení demokratů od pobřeží k pobřeží.
„Jaká noc pro Demokratickou stranu,“ řekl. „Jsme hrdí, že jsme dnes večer v Kalifornii součástí tohoto příběhu.“
Demokraty označil za „stranu, která je na vzestupu, stranu, která je v pohotovosti, již není na ústupu, od pobřeží k pobřeží, od moře k moři“.
Schválení návrhu zákona č. 50 bylo významným úspěchem pro guvernéra s omezeným funkčním obdobím, který se netají svými prezidentskými ambicemi. Ve svém projevu Newsom odsoudil Trumpovo působení a obvinil ho z „vandalismu vůči této republice a naší demokracii“.
„Proč jinak by se snažil zmanipulovat volby v polovině funkčního období, ještě než byl odevzdán jediný hlas,“ řekl guvernér o Trumpově bezprecedentním úsilí přesvědčit republikánské státy, aby manipulovaly s volebními okrsky.
„Zůstali jsme pevní v reakci na Donaldovu Trumpovu bezohlednost,“ řekl Newsom, „a dnes večer, poté, co jsme medvěda popíchli, tento medvěd zařval, s bezprecedentní účastí ve zvláštních volbách s mimořádným výsledkem.“
Analýza dat: Sliwa Cuomovi večer nezkazil – Mamdani ovládl hlasování
S více než 97 % odevzdaných hlasů je vítězství Zohrana Mamdaniho rozhodující. Získal 1 030 000 hlasů, což je více než všichni ostatní kandidáti dohromady.
Lidé budou ještě týdny, možná i roky diskutovat o tom, zda by odstoupení republikána Curtise Sliwy pomohlo Andrew Cuomovi k vítězství. Hlasy však ukazují, že se jedná o bezpředmětnou diskusi, protože všichni ostatní kandidáti – včetně Sliwy, Cuoma, Adamse – a všichni ostatní kandidáti zapsaní na volební lístky získali pouze 1 014 000 hlasů.
Vládní shutdown se stal nejdelším v historii USA
Zatímco se stále sčítají výsledky voleb, země zaznamenala další milník: 36. den uzavření vlády, nejdelší v historii USA.
Uzavření překonalo předchozí 35denní rekord z prosince 2018 a ledna 2019 během prvního funkčního období Donalda Trumpa, kdy byl zákon o financování vlády zablokován kvůli jeho trvání na zahrnutí peněz na stavbu zdi podél hranic s Mexikem.
Patová situace začala prvního října, poté co demokratičtí senátoři odmítli hlasovat pro zákon o financování vlády, pokud nebude zahrnovat prodloužení daňových úlev z éry Joea Bidena, které snižují náklady na zdravotní pojištění zakoupené prostřednictvím burzy Affordable Care Act (ACA). Očekává se, že desítky milionů Američanů si po vypršení platnosti těchto úlev na konci roku 2025 nebudou moci dovolit pojištění.
Republikány ovládaná Sněmovna reprezentantů schválila v září návrh zákona o financování, přičemž pro něj hlasoval pouze jeden demokrat, a předseda Mike Johnson od té doby ne svolal žádné zasedání. To přesunulo velkou část legislativní činnosti do Senátu, kde John Thune, vůdce většiny, uspořádal 14 hlasování o tomto zákonu – všechna však selhala kvůli nedostatečné podpoře demokratů.
Nezávislá rozpočtová kancelář Kongresu předpovídá, že uzavření vlády bude stát ekonomiku až 14 miliard dolarů HDP, v závislosti na tom, jak dlouho bude trvat.
Mamdani se ve svých úterních večerních výrocích nevyjadřoval nijak jemně. Ale letmá zmínka o „velkém Newyorčanovi“ jistě neunikla jeho oponentovi – synovi toho velkého Newyorčana.
„Jeden velký Newyorčan kdysi řekl, že zatímco v kampani se používá poezie, ve vládě se používá próza,“ řekl Mamdani a zopakoval často citovaný výrok zesnulého newyorského guvernéra Maria Cuoma – politickou pravdu, která znamená, že velkolepé vize předkládané v předvolební kampani se ne vždy promítnou do nenápadné práce ve vládě.
Diskuse