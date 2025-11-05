Sedm světových bank se zaručilo za válečné dluhopisy, které sehrály klíčovou roli při umožnění izraelského útoku na Gazu
Od 7. října 2023 se významné světové banky zaručily za dluhopisy vydané izraelskou vládou v hodnotě 19,4 miliardy dolarů. Nesou tak kriminální odpovědnost za izraelské vraždění
Vyšetřování provedené nizozemskou finanční výzkumnou skupinou Profundo a zveřejněné nizozemskými nevládními organizacemi BankTrack a PAX zjistilo, že malý počet investičních bank sehrál klíčovou roli při pomoci Izraeli splnit „významné finanční potřeby“ vyplývající z jeho války v Gaze tím, že poskytly izraelskému státu významné služby tí, že se zaručily za izraelské vládní dluhopisy. (1)
Výzkum zjistil, že Izrael vydal mezi 7. říjnem 2023 a lednem 2025 státní dluhopisy v celkové hodnotě 19,4 miliardy dolarů, a odhalil sedm bank, které se za tyto dluhopisy pro izraelský stát finančně zaručily. (2)
Goldman Sachs je zdaleka největší institucí na seznamu, která se od začátku války mezi Izraelem a Gazou zaručila izraelské „válečné dluhopisy“ v hodnotě více než 7 miliard dolarů. Dalšími finančními institucemi identifikovanými v rámci vyšetřování jsou Bank of America, Deutsche Bank, BNP Paribas, Citi, Barclays a JPMorgan Chase.
Financování války v Gaze
Izrael od 7. října 2023, kdy militanti pod vedením Hamásu zahájili sérii útoků a masakrů v jižním Izraeli, při nichž zabili téměř 1 200 lidí a zajali 252 izraelských občanů, výrazně zvýšil emisi státních dluhopisů. Od té doby se izraelský vojenský rozpočet výrazně zvýšil, protože Izrael pokračoval v plnohodnotném útoku na pásmo Gazy, při kterém bylo zabito nejméně 46 600 Palestinců a téměř celá palestinská populace v regionu byla vysídlena, než bylo v lednu 2025 dočasně uzavřeno křehké příměří. (3)
Ačkoli izraelský státní dluh je obecně přidáván k celkovému státnímu rozpočtu, zprávy potvrzují, že nejnovější dluhopisy byly vydány konkrétně za účelem pokrytí nákladů na válku v Gaze. (4) V únoru loňského roku úředníci izraelského ministerstva financí potvrdili, že země bude muset v roce 2024 vydat „téměř rekordní množství dluhopisů“, aby mohla pokračovat ve financování válečného úsilí. (5) Israel Bonds, vládní orgán odpovědný za prodej izraelských dluhopisů mezinárodním investorům, tyto dluhopisy konkrétně inzeruje jako příležitost podpořit „Izrael ve válce“. (6) Tím, že se sedm bank identifikovaných v šetření organizace Profund zaručilo zaizraelské „válečné dluhopisy“, usnadnilo tak zásadní financování, které Izraeli umožnilo pokračovat ve válce v Gaze.
Nákup „válečných dluhopisů“
Vyšetřování organizace Profundo také identifikuje správce aktiv, kteří od 7. října 2023 nakoupili izraelské státní dluhopisy. Tito správci aktiv nakupují dluhopisy pro své vlastní fondy i pro své klienty, mezi které patří mimo jiné penzijní fondy a pojišťovny. Zjištění ukazují, že 20 největších institucionálních investorů – převážně američtí správci aktiv a divize správy aktiv amerických bank a pojišťoven – poskytlo Izraeli od začátku války prostřednictvím nákupu dluhopisů financování ve výši více než 2,7 miliardy dolarů. (7) Největší investor, PIMCO, americká dceřiná společnost německé finanční společnosti Allianz, sám nakoupil izraelské „válečné dluhopisy“ v hodnotě téměř 1 miliardy dolarů.
Max Hammer, aktivista za lidská práva v BankTrack, řekl:
„Izraelská válka v Gaze způsobila jednu z největších humanitárních katastrof 21. století. Podpisem dluhopisů, které izraelský stát vydal speciálně za účelem pokračování své genocidní války, se banky vystavily riziku, že se stanou spoluviníky těchto zvěrstev. Jakákoli finanční instituce nebo investor, který pomohl Izraeli získat finanční prostředky na jeho vojenskou kampaň, musí přijmout naléhavá opatření k ukončení a nápravě svého podílu na rozsáhlém porušování mezinárodního humanitárního práva.“
Thomas Van Gool, vedoucí projektu Izrael-Palestina v PAX, řekl:
„Investice bank a správců aktiv do izraelských „válečných dluhopisů“ a jejich upisování odráží dlouhou historii spoluviny podniků na porušování mezinárodního humanitárního práva Izraelem. Nyní, když vstoupilo v platnost křehké příměří, musí finanční instituce a podniky přijmout okamžitá opatření k nápravě svých přímých vazeb na tato porušení. Kromě nápravy finančního umožnění zvěrstev v Gaze to musí zahrnovat okamžitou revizi všech finančních vztahů s izraelským státem, jeho vojenským útlakem Palestinců v Gaze a jeho režimy apartheidu a okupace na Západním břehu.“
Odpovědnost za lidská práva a rizika spoluviny
Odpovědnost bank za lidská práva:
Podle Obecných zásad OSN pro podnikání a lidská práva a Pokynů OECD pro odpovědné podnikání mají finanční instituce, stejně jako všechny společnosti, odpovědnost zabránit přispívání k nepříznivým dopadům na lidská práva, např. tím, že usnadňují nebo motivují obchodní vztahy, které způsobují škody. Pokyny OECD k náležité péči při odpovědném poskytování podnikových úvěrů a upisování cenných papírů objasňují, že finanční instituce mohou přispívat k nepříznivým dopadům na lidská práva, pokud upisováním dluhopisů umožňují emitentovi porušovat lidská práva. (8)
Obvinění Izraele z genocidy:
Systematické vojenské útoky Izraele na civilisty, blokáda dodávek vody, elektřiny a humanitární pomoci a ničení infrastruktury v průběhu vojenské kampaně vedly k rozšířenému přesvědčení, že Izrael páchá v Gaze genocidu. V lednu 2024 vydal Mezinárodní soudní dvůr prozatímní opatření proti Izraeli na základě Úmluvy o genocidě. (9) Od té doby řada lidskoprávních organizací, včetně Amnesty International a Human Rights Watch, zvláštních zpravodajů OSN i akademických odborníků dospěla k závěru, že izraelský útok na Gazu představuje genocidu. (10)
Riziko spoluviny bank a správců aktiv:
Prohlášení izraelské vlády, že výnosy ze svých státních dluhopisů použije k financování útoku na Gazu, vystavuje investory do „válečných dluhopisů“ riziku, že nesplní své povinnosti v oblasti lidských práv. Upisováním a investováním do státních dluhopisů používaných k financování těchto útoků riskují banky a správci aktiv, že se podílejí na potenciálních zločinech proti lidskosti, včetně válečných zločinů, zločinů proti lidskosti a genocidy.
Závažnost dobře zdokumentovaných porušení mezinárodního práva ze strany Izraele může pro upisovatele a investory identifikované společností Profundo představovat další právní rizika, která přesahují porušení mezinárodních norem v oblasti lidských práv. Ačkoli finanční instituce jako korporace nejsou smluvními stranami Úmluvy o genocidě ani jiných mezinárodních právních nástrojů, jim nebo jejich zaměstnancům hrozí, že budou podle mezinárodního nebo vnitrostátního trestního práva shledáni odpovědnými za spoluúčast na genocidě, válečných zločinech a zločinech proti lidskosti, pokud soud prokáže, že jejich jednání představovalo podstatný a vědomý materiální příspěvek k údajným mezinárodním zločinům. (11)
V červnu 2024 v rámci výzvy k úplnému zbrojnímu embargu vůči Izraeli odborníci OSN poznamenali, že společnosti a finanční instituce poskytující podporu izraelské vojenské ofenzivě mohou čelit „důsledkům za spoluvinu“ na závažném porušování mezinárodních lidských práv a mezinárodního humanitárního práva, včetně genocidy. (12) Podobně, jak poznamenal Dr. Pietropaoli v právním stanovisku vypracovaném na žádost organizací SOMO a Al Haq, „společnosti, které investují do izraelské vlády nebo izraelských státních podniků nebo s nimi spolupracují, čelí zvláště výraznému riziku, že budou napomáhat, podporovat, usnadňovat nebo jinak přispívat k páchání genocidy nebo jiných porušení mezinárodního humanitárního práva ze strany Izraele.“ (13) Podpisováním a nákupem izraelských „válečných dluhopisů“ se banky a správci aktiv vystavují riziku, že poskytnou přímou materiální podporu, a tím napomohou a podpoří genocidu, zločiny proti lidskosti a válečné zločiny Izraele, a mohou čelit následkům za spoluvinu.
