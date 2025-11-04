Konkurence ze strany Číny vážně ohrozí technologickou konkurenceschopnost Evropy
4. 11. 2025
Konkurence ze strany Číny, jak jasně ukazují plány pro příští pětiletý plán, vážně ohrozí technologickou konkurenceschopnost Evropy.
Čtvrté plenární zasedání oznámilo plány na silnější podporu špičkových technologií a podporu podstupování rizik. Na programu jsou rozsáhlé, státem vedené programy v oblasti polovodičů, strojních lůžek, špičkových přístrojů, základního softwaru, pokročilých materiálů a biotechnologií.
Čínské vedení je sebevědomé a věří v úspěch své politiky technologické nezávislosti. Plénum jasně uvedlo: Peking má v úmyslu zintenzivnit svůj agresivní přístup k substituci dovozu a expanzi exportu, čímž Evropě a jejím společnostem ztíží menší závislost na čínských technologiích.
„K získání vedoucích pozic ve vědě a technice jsou zapotřebí „mimořádná opatření“,“ doporučila KS Číny na závěr plenárního zasedání. „Nový, celostátní systém“ má „sdružovat zdroje k dosažení velkých věcí,“ uvádí.
Očekává se, že z oznámení nejvíce profitují lídři na národním trhu, jako je výrobce polovodičů SMIC, technologický gigant Huawei a výrobce baterií CATL. Podle plánů Pekingu budou spolupracovat s „technologickými jednorožci“, malými a středními podniky a výzkumnými laboratořemi v komplexních průmyslových klastrech na inovacích.
Na podporu tohoto cíle hodlá Peking také podporovat nábor talentů a vhodných společností, snižovat rizika pro investory, zvyšovat zvláštní daňové odpočty na výdaje společností na výzkum a vývoj (v současné době již na úrovni 120 procent) a nakupovat více domácích produktů.
Podpora průmyslových odvětví orientovaných na budoucnost je také součástí dlouhodobého plánu na vytvoření vlastních ekosystémů Číny pro technologickou soběstačnost. Strana se zaměřuje na kvantovou fyziku, bioprodukci, vodík, jadernou fúzi, rozhraní mozek-počítač, tzv. vtělenou umělou inteligenci a telekomunikační standard 6G.
Podpora průmyslových odvětví orientovaných na budoucnost je také součástí dlouhodobého plánu na vytvoření vlastních ekosystémů Číny pro technologickou soběstačnost. Umělá inteligence je pro Peking obzvláště důležitá, uvedl ministr vědy a techniky Yin Hejun. V příštích pěti letech plánuje Čína investovat do teoretického základního výzkumu, nových modelů a pokročilých čipů a zároveň rozšířit aplikaci umělé inteligence v široké škále odvětví prostřednictvím své iniciativy AI+.
Doporučení pro příští pětiletý plán rovněž zdůrazňují zacházení s daty jako s národním zdrojem pro inovace. V této souvislosti má Peking v úmyslu rozšířit síť národních datových center a vytvořit jednotný a bezpečný národní trh s daty. V této souvislosti nedávno Všečínské shromáždění lidových zástupců poprvé od roku 2016 novelizovalo zákon o kybernetické bezpečnosti, kterým zakotvil výzkum umělé inteligence a její využití pro účely kybernetické bezpečnosti.
Zdroj ZDE
(Připravil Milan Lelek)
