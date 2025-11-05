NATO tváří v tvář Rusku testuje válečnou připravenost na východním křídle
5. 11. 2025
Cvičení – plánované měsíce a považované za "integrační cvičení" pro členy NATO – přichází poté, co Washington minulý týden řekl, že stáhne některé vojáky z oblasti.
Rumunsko, které s Ukrajinou sdílí přibližně 650 kilometrů hranice, získalo od ruské invaze u svého souseda v roce 2022 strategický význam.
Při cvičení Dacian Fall, které se koná od 20. října do 13. listopadu, se Francouzi vedené jednotky z Belgie, Francie, Lucemburska a Španělska společně s rumunskými vojáky účastní manévrů a cvičení dělostřelectva a tanků s ostrou střelbou.
Od totální invaze Moskvy na Ukrajinu rozmístila Paříž v Rumunsku téměř 1 500 vojáků a pro cvičení je zdvojnásobila. V případě krize může být toto číslo zvýšeno na 5 000 vojáků.
"Musíme prokázat naši schopnost integrovat se do divize NATO," řekl francouzský generál Maxime Do Tran, velitel 7. obrněné brigády nasazené na Dacian Fall.
Cvičení, které se koná v Rumunsku, se řídí "skutečnými obrannými plány NATO" a slouží jako signál "strategické solidarity" aliance, dodal.
Zatímco francouzští armádní ženisté dovedně přikotvili masivní motorizovaný člun na břehu řeky Mures během jednoho cvičení, 200 metrů daleko rumunští ženisté rychle postavili ponton.
Francouzský a rumunský tým si poté vymění role.
"V Evropě je vodní tok každých 20 až 30 kilometrů. Přechod je složitá dovednost, která byla poněkud ztracena," řekl plukovník Jerome Paris, velitel francouzského ženijního oddílu.
"Je to integrační cvičení"
Asi 60 kilometrů na sever, uprostřed sluncem spálených travnatých kopců, rumunský generál Dorin Toma, který velí jednotkám NATO v Rumunsku a Bulharsku, pozoruje francouzské ženisty, jak ničí překážky identifikované malými kvadrokoptérami.
"Je to integrační cvičení," řekl a dodal, že na konci dvouletého cyklu integrace sil "jsme ve velmi dobré pozici".
Výzvou je udržet úroveň, protože "lidé se mění, zbraňové systémy se mění".
"Musíme udržet tempo," řekl.
Na oznámení Washingtonu, že stáhne některé jednotky z východního křídla NATO, generál Toma řekl, že z "vojenského hlediska to nic nemění" vzhledem k tomu, jak Spojené státy v roce 2022 ukázaly, že jsou připraveny v krátké době nasadit do země značné zdroje.
Washington popřel, že by se jeho oznámení rovnalo stažení USA z Evropy.
Rumunské ministerstvo obrany minulý týden uvedlo, že 900 až 1 000 amerických vojáků zůstane, což je pokles z přibližně 1 700 v současnosti.
Je zapotřebí "vojenského Schengenu"
Přeprava vybavení do Rumunska byla složitou logistickou operací, která se potýkala s administrativními překážkami.
Pro každou projetou zemi musí být v dokumentaci uvedena každá poznávací značka spolu se jmény osob v konvoji, který musí být doprovázen místní policií.
Existují mechanismy NATO, které mají "snížit administrativní a celní bariéry" v případě konfliktu, řekl francouzský podplukovník Alexis a dodal, že neexistuje žádný "vojenský Schengen", který by umožňoval volný pohyb vybavení.
Francouzská armáda zakazuje, až na některé výjimky, zveřejňování příjmení svých zaměstnanců.
Řešením jsou "koridory mobility" s jasně vymezenými trasami a zjednodušenými administrativními postupy.
Nizozemsko, Německo a Polsko zřizují přístav v Severním moři až k běloruským hranicím.
"Harmonizace probíhá, ale vyžaduje čas," řekl podplukovník Alexis.
Zdroj v angličtině: ZDE
