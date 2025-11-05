Poučení pro levičáctvo
5. 11. 2025
čas čtení 2 minuty
Poučení, které by si české (a evropské) demokratické levičáctvo mohlo vzít z Mamdaniho kampaně:
- Témata se musejí týkat života běžných lidí. V absurdně drahém městě zajímají lidi primárně náklady na život, píše Michal Matějk Žaloudek.
- Jazyk musí být srozumitelný. Z pozice nováčka můžeš slibovat i věci, které možná půjdou obtížně vyplnit, protože lidi chtějí znát tvoje vize, chtějí vědět, o co budeš usilovat, ne proč je něco složitý problém.
- Postmateriální a kulturní témata kampaň neprioritizuje, ale to neznamená, že je nutné ustupovat z principiálních pozic. Lidi chápou, že solidarita není výběrová a spravedlivé město je pro křesťany, muslimy i židy, bělochy, černochy i Hispánce, muže, ženy i kohokoliv dalšího. Není třeba zamlčovat, že v Gaze probíhá genocida ani že jsi muslim. Lidi oceňují zejména autenticitu.
- Ty a tvoje kampaň musíte být co nejvíc mezi lidma, v ulicích. Veřejný prostor je největší focus group a online prezenci ti pak lidi dělaj sami. Žádné peníze nejsou tak mocné jako armáda dobrovolníků a dobrovolnic. Žádný expert na “sociální sítě” nenahradí reálné sociální sítě.
- Krátký plnovous je znovu cool.
Zvolení Mamdaniho může být nejdůležitější obrat v moderní americké politice. Progresivní tábor ukazuje, že umí vzbudit naději, kterou demokratický establishment už vzbudit neumí. Za 3 roky můžeme slavit první ženskou i první latino prezidentku USA s politikou inkluzivního sociálního státu evropského střihu a konec jedné hodně temné éry.
Ale vysoká očekávání taky mohou předznamenat strmý pád – struktury se budou bránit a nový starosta to nebude mít vůbec snadné. Administrativa USA už funguje jako autoritářský režim, New York čeká šikana Bílého domu, nejen ekonomická, ale zcela jistě i paramilitární (ICE) nebo přímo vojenská. Jakmile se fašisti začnou bát, že přijdou o moc, jsou schopní začít i občanskou válku.
491
Diskuse