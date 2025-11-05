Izrael zatkl vojenskou prokurátorku, která odhalila znásilnění palestinského vězně
5. 11. 2025
Kdo by mohl zapomenout na šokující záběry, které se loni objevily a na nichž izraelští vojáci znásilňují palestinského rukojmího v koncentračním táboře Sde Teiman?
Oběť byla vybrána z řady mužů se zavázanýma očima a spoutanýma rukama a odvedena do rohu, kde maskovaní vojáci IDF pomocí štítů blokovali výhled dvou bezpečnostních kamer. Jedna z kamer však zachytila právě dostatek následného zločinu, píše Ricky Hale.
Oběť byla tak brutálně zbita a znásilněna, že musela podstoupit rozsáhlou operaci. Lékař, který ji ošetřoval, řekl, že „nemůže uvěřit, že izraelský vězeňský dozorce mohl něco takového udělat“.
V normální zemi by to byl obrovský skandál, ale v Izraeli lidé vyšli do ulic, aby protestovali za právo vojáků z IDF znásilňovat. Dvě stě Izraelců, včetně tří politiků, vtrhlo do Sde Teiman a požadovalo propuštění podezřelých násilníků. Mnoho Izraelců se zdálo být připraveno zahájit občanskou válku kvůli právu znásilňovat. V důsledku toho úřady ustoupily a znásilňovatelé se zdají být mimo dosah spravedlnosti.
Ačkoli případ je stále před vojenským soudem, znásilňovatelé nejsou ve vězení ani jim nehrozí žádné právní omezení a hlavní podezřelý je nyní v Izraeli celebritou.
Čtyři z podezřelých uspořádali tiskovou konferenci, aby protestovali proti své vině a požadovali zastavení soudního řízení. Měli na obličeji lyžařské masky, aby se vyhnuli identifikaci a stíhání u Mezinárodního trestního soudu. Nic neprokazuje nevinu tak jako zakrytí obličeje.
Nikdo nezpochybňuje, že k znásilnění došlo, ale Israel Katz to nazývá „krvavou pomluvou“, protože pomluva je nyní pravda. „Kdokoli šíří krvavé pomluvy proti vojákům IDF, není hoden nosit armádní uniformu,“ řekl Katz.
V normální společnosti by každý, kdo odhalil institucionální znásilnění, byl hrdinou, ale v Izraeli jsou to zrádci. Nebude vás proto překvapit, že izraelská právnička, která přiznal únik záznamu, byl propustěna a zatčena. Člověk si pak klade otázku, kolik podobných záznamů ještě nebylo zveřejněno. Pokud se dá věřit výpovědím přeživších a svědků, je jich dost.
Zpráva vyšetřovací komise OSN zjistila, že tisíce Palestinců byly „vystaveny rozsáhlému a systematickému týrání, fyzickému a psychickému násilí a sexuálnímu a genderovému násilí, které představuje válečný zločin a zločin proti lidskosti v podobě mučení a válečný zločin v podobě znásilnění a jiných forem sexuálního násilí“.
Izrael tuto zprávu odmítá jako „antisemitismus“, ale prosím, řekněte mi více o těch vymyšlených hromadných znásilněních ze 7. října.
Izrael bere znásilnění tak vážně, že nyní zahájil trestní vyšetřování úniku informací, což znamená, že existuje velmi reálná možnost, že místo znásilňovatelů bude čelit vězení informátorka.
Informátorkou byla nejvyšší právnička IDF, generálmajorka Yifat Tomer-Yerushalmi. Israel Katz jí sdělil, že se nebude moci vrátit do své práce, a tak byla nucena podat výpověď. Zdá se, že v Izraeli nemá nikdo pravomoc říkat pravdu, ani vysoké vojenské šarže.
Ve svém rezignačním dopise Tomer-Yerushalmi napsala:
„Bohužel, toto základní pochopení – že existují činy, které se nikdy nesmějí páchat ani na těch nejodpornějších vězních – již nepřesvědčuje všechny.
Netanjahu pronesl televizní projev, ve kterém vyjádřil svou zuřivost nad tím, že odhalení znásilnění způsobilo Izraeli „poškození reputace“. Řekl, že se jedná o „nejzávažnější propagandistický útok“ v historii Izraele.
Je třeba si uvědomit, že Netanjahu se snaží ovládnout algoritmy sociálních médií, aby ochránil Izrael před tím, co nazývá „falešnými zprávami“. Ukazuje se, že když sionisté mluví o „falešných zprávách“, ve skutečnosti mají na mysli „pravdu“. Cítím vaše šokování...
Eli Cohen, člen izraelské bezpečnostní rady, řekl, že Tomer-Yerushalmi „bodla [násilníky] do zad“, a dodal:
„Mluvíme o zradě. Postavit se proti vojákům IDF, vojákům v záloze, kteří opustili své domovy, aby za nás všechny bojovali – jednat proti nim, neexistuje jiné slovo, které by to popsalo."
Chápete nyní, jak absurdní je, když západní lídři žádají Izrael, aby vyšetřil své vlastní válečné zločiny? Pokud jde o Izrael, jeho vojáci stojí nad mezinárodním právem.
Každý den se objevují další a další hrůzné příběhy o vojácích IDF, kteří znásilňují Palestince. V jednom případě vojáci vyprázdnili hasicí přístroj do konečníku muže. V jiném případě byl muž mučen elektrickým proudem v genitáliích a byl napaden psy. V dalším případě měl muž protržená střeva. Mohl bych uvést další drastické detaily, ale ušetřím vás celého obrazu. Stačí vědět, že ani děti nejsou ušetřeny znásilňování a mučení...
Opět musím zdůraznit, že jediným problémem v Izraeli je to, že o těchto znásilněních víte. Nechtějí, aby byli pachatelé stíháni nebo aby se obětem dostalo spravedlnosti. S takovou společností máme co do činění.
Izrael v současné době hlasuje o zavedení trestu smrti pro palestinské vězně, včetně dětí. Pro Izraelce trest smrti zaveden nebude, což je další příklad izraelského apartheidu v praxi.
Vzhledem k tomu, že velká část izraelských vězňů jsou civilisté, například lékaři, kteří byli uneseni jako vyjednávací prostředek, lze očekávat, že bude zabito velké množství nevinných lidí. Ale mluvíme tu o Izraeli. Kdy nezabíjí nevinné lidi?
Člověk by doufal, že taková událost vyvolá alespoň pobouření v západních médiích. BBC ani nedokáže ve svých reportážích vyslovit slovo „znásilnění“. Ještě horší je, že raná verze jednoho článku přejala izraelskou interpretaci, že skutečným skandálem nebylo znásilnění, ale únik informací.
Vzhledem k tomu, jak dalekosáhlé jsou izraelské propagandistické snahy, je zázrak, že se důkazy o tomto znásilnění vůbec dostaly na veřejnost. Člověk si pak klade otázku, kolik palestinského utrpení zůstává neoznámeno, a zdůrazňuje to nebezpečí, které představuje slepé přebírání izraelské propagandy médii jako faktů.
