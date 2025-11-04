Trumpova popularita klesla na 37 %, což je nejnižší hodnota za jeho druhé funkční období
4. 11. 2025
Nový průzkum CNN/SSRS ukazuje pokles popularity prezidenta, přičemž 68 % respondentů tvrdí, že se věci vyvíjejí špatně
Popularita Donalda Trumpa klesla na jednu z nejnižších hodnot, přičemž pouze 37 % Američanů vyjadřuje souhlas s jeho výkonem v úřadu prezidenta.
Nový průzkum CNN/SSRS zveřejněný v pondělí ukazuje prudký pokles popularity Trumpa ve srovnání s počátkem jeho druhého funkčního období v lednu, kdy jeho popularita v polovině února dosahovala 47 %.
Nejnovější průzkum, který byl proveden mezi 1 245 dospělými ve dnech 27. až 30. října, ukazuje 63% nesouhlas, což je jen o jeden procentní bod více než jeho nejnižší hodnocení, které kdy CNN zaznamenala, a to v týdnu po nepokojích v Kapitolu 6. ledna 2021.
Na otázku, jak se dnes daří Spojeným státům, odpověděla většina Američanů (68 %) „docela/velmi špatně“, zatímco 32 % odpovědělo „velmi/docela dobře“.
Průzkum, který byl proveden v době, kdy se federální vláda zdá být na prahu nejdelšího uzavření v americké historii, také zjistil, že 47 % Američanů považuje ekonomiku a životní náklady za nejdůležitější problém, kterému země čelí.
Na druhém místě je stav americké demokracie, který uvedlo 26 % Američanů. Pro srovnání, pouze 10 % uvedlo jako hlavní problém imigraci, i když tato otázka zůstává hlavním tématem Trumpovy administrativy, která se vyznačuje zintenzivněnými raziemi ICE, prudkým snížením počtu přijímaných uprchlíků a pokračujícími spory o imigraci u federálních soudů.
Mezi dalšími tématy, která se v žebříčku umístila níže, jsou kriminalita a bezpečnost, které jako problém uvedlo pouze 7 % Američanů, a to navzdory Trumpovu slibu, že zbaví velká americká města – která nazval „peklem“ a „válkou zpustošenými“ – „kriminality, krveprolití a chaosu“.
Mezi dotázanými pouze 27 % uvedlo, že věří, že Trumpova politika zlepšila ekonomickou situaci země. Naopak 61 % si myslí, že jeho politika ekonomiku zhoršila, zatímco 12 % věří, že neměla žádný vliv. Průzkum přichází uprostřed rostoucího znepokojení v republikánských venkovských městech, kde Trumpova cla vedla k propouštění v továrnách a zpomalení výroby v různých odvětvích.
Pokud jde o zahraniční politiku, 32 % respondentů uvedlo, že Trumpova rozhodnutí pomohla globálnímu postavení USA. Naopak 56 % se domnívá, že poškodil postavení USA ve světě, zatímco 12 % uvedlo, že to nemělo žádný vliv. Tyto výsledky navazují na opakovaná tvrzení Bílého domu, že Trump během osmi měsíců svého prezidentství ukončil osm válek.
Průzkum navíc zjistil, že většina Američanů, 61 %, se domnívá, že Trump zašel ve využívání svých prezidentských pravomocí příliš daleko. 31 % respondentů uvedlo, že jeho využívání pravomocí bylo přiměřené, a 9 % se domnívá, že nezašel dostatečně daleko.
Od svého nástupu do úřadu v lednu vyvolává Trumpovo rozšiřování prezidentských pravomocí – prostřednictvím opatření, jako je schvalování mezinárodních úderů bez souhlasu Kongresu, nasazení jednotek národní gardy navzdory odporu státních úředníků a vydávání výkonných nařízení, která činí nezávislé regulační orgány odpovědnými Bílému domu – široké znepokojení.
Závěry průzkumu o postoji veřejnosti k prezidentské moci Trumpa přicházejí v době, kdy odborníci varují, že jeho vyšetřování politických oponentů hrozí proměnit ministerstvo spravedlnosti v jeho „osobní zbraň“.
Diskuse