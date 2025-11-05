Británie předala Ukrajině novou várku střel Storm Shadow pro údery na Ruskou federaci
5. 11. 2025
Dodávky, jejichž objem nebyl zveřejněn, byly provedeny s cílem poskytnout Ukrajině zásoby na zimní měsíce, během nichž se Londýn obává, že by Kreml mohl zintenzivnit útoky na ukrajinské civilisty.
Podle mluvčích, kteří hovořili pod podmínkou anonymity, protože informace ještě nebyly zveřejněny, má britský krok za cíl ukázat Vladimiru Putinovi, že západní podpora Ukrajiny bude trvat déle než schopnost ruské ekonomiky, která stále více trpí sankcemi, vést válku.
Britská iniciativa se odehrála na pozadí skutečnosti, že americký prezident Donald Trump opět odmítl předat střely Tomahawk na Ukrajinu. Zároveň je to právě Storm Shadow, co pomáhá vládě ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského zasáhnout zranitelná místa Ruska, poznamenávají média. V říjnu ukrajinská armáda uvedla, že zasáhla ruskou chemičku střelou dlouhého doletu vyrobené ve Velké Británii, což bylo první potvrzené použití Storm Shadow na ruském území od návratu amerického prezidenta Donalda Trumpa do Bílého domu.
