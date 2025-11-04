Toto je úžasné a taky dost děsivé
4. 11. 2025
Jiří Hlavenka
Autor vytvořil článek o nových skvělých zbraních a dalších
vojenských prostředcích Ruské federace a postnul jej do facebookových
skupin (s desítkami tisíc odběratelů), které fandí Rusku.
Vymýšlel si jako Baron Prášil - každý, kdo má aspoň
špetičku kritického myšlení pochopí, že si dělá srandu - ale není to
úplně okaté.
Co
se stalo: masivní a okamžitý potlesk a jásot. Přijato bez výhrad, fanoušci se radují, že Rusko má skvělé zbraně a vozidla, je to pro ně důkaz nekonečné technologické nadřazenosti a pokročilosti této země, a tak dále, a tak dále. Autor je oslavován, hromady lajků, srdíček a pusinek.
Pokus ilustruje, co s námi (typicky s tou poněkud jednodušší částí populace, ale obávám se, že nejen z ní - tady to akorát nejsilněji svítí) dělají algoritmy sociálních sítí:
1) Cílí na potřebu, kterou má asi každý: být "mezi svými", cítit se komfortně, nevystaven kritice, ale pochvalám, a "virtuální lásce" těch okolo mě
2) Na potřebu potvrzení, že "já jsem ten správný", moje názory jsou správné a pravdivé, jsem zkrátka dobrej. (I tuhle potřebu má nejspíš velká většina z nás...)
3) Získání či znovuzískání důstojnosti u lidí, kteří v reálném životě patří (nebo se cítí, že patří) mezi "losery", mezi lidi spíše na okraji, kterých si moc nikdo neváží, nebere je vážně. Opět jedna z nejdůležitějších emocí, která je "vysoce nad rozumem".
4) V důsledku toho ke vzniku názorových sekt - které jsou vlastně k nerozeznání od sekt opravdových (obvykle náboženských nebo kvazináboženských). Často čteme reportáže z života těchto sekt a říkáme si: to přece není možné. Jak se mohlo stát, že to lidem takto vymylo mozky?
Dnes se sekty vytvářejí lusknutím prstu na sociálních sítích. Ani nevíme, kolik jich kolem nás je.
Pokud budeme hledat nějaké rozumové vysvětlení, tak jsme to už projeli. Jde jen o emoce, "cítit se dobře". Oni se necítili dobře, dnes je jim dobře. To je celé. Jestli vědí, že jsou to hlouposti, nebo ne, to vůbec není důležité. Je jim dobře a to je hlavní.
A jestli si myslíte, že se to může stát jen JIM, těm jednodušším, tak nikoli. Může se to stát úplně každému (i velmi inteligentním lidem), a možná se to už i stalo - třeba komukoli z vás a mě taky.
