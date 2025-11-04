Britská univerzita zastavila pod tlakem Číny výzkum v oblasti lidských práv
4. 11. 2025
Přednímu profesorovi na Sheffield Hallam University v Británii bylo na základě požadavků úřadů nařízeno zastavit výzkum dodavatelských řetězců a nucené práce v Číně
Britská univerzita vyhověla požadavku Pekingu zastavit výzkum porušování lidských práv v Číně, což vedlo k zastavení významného projektu.
V únoru Sheffield Hallam University, sídlo Helena Kennedy Centre for International Justice (HKC), přední výzkumné instituce zaměřené na lidská práva, nařídila jedné ze svých nejznámějších profesorek, Lauře Murphyové, aby ukončila výzkum dodavatelských řetězců a nucené práce v Číně.
Murphyová se ve své práci zaměřuje na Ujgury, pronásledovanou muslimskou menšinu v Číně, která je zapojována do programů nucené práce. Její výzkum, stejně jako výzkum jejích kolegů z HKC, byl široce citován západními vládami a OSN a pomohl formovat politiku zaměřenou na odstranění zboží vyrobeného nucenou prací z mezinárodních dodavatelských řetězců. Čínská vláda odmítá obvinění z nucené práce a tvrdí, že pracovní programy pro Ujgury slouží k zmírnění chudoby.
V únoru bylo Murphyové sděleno, že její práce týkající se Číny, kterou univerzita dříve popisovala jako „průkopnickou“, musí být zastavena. Webová stránka Forced Labour Lab, malého týmu výzkumníků Murphyové na HKC, byla odstraněna – i když několik zpráv zůstává k dispozici v jiných, méně viditelných částech univerzitního archivu.
V říjnu univerzita oznámila, že ruší zákaz Murphyové práce o Číně a nucené práci, a omluvila se.
Osmiměsíční přerušení – a opuštění předchozího výzkumu – však odhaluje mrazivý účinek, který může mít tlak čínských úřadů na britské univerzity.
„Moje první reakce byla zmatení,“ řekla Murphyová. Univerzita jí sdělila, že kvůli kombinaci administrativních problémů již nemůže její práci podporovat. Další šetření však naznačila, že univerzita „výslovně vyměnila mou akademickou svobodu za přístup na čínský studentský trh“, řekla Murphyová, což bylo „opravdu šokující“. Univerzita popírá, že by rozhodnutí bylo založeno na komerčních zájmech.
Pokyn, aby Murphyová zastavila svůj výzkum, přišel šest měsíců poté, co se univerzita rozhodla upustit od plánované zprávy o riziku nucené práce Ujgurů v dodavatelském řetězci kritických minerálů a vrátit finanční prostředky spojené s tímto výzkumem původnímu poskytovateli, neziskové právní nadaci Global Rights Compliance (GRC) se sídlem v Haagu. GRC nakonec výzkum zveřejnila v červnu tohoto roku.
„Je problém, že Sheffield Hallam tento výzkum již nezveřejňuje,“ řekla Lara Strangways, vedoucí oddělení obchodu a lidských práv v Global Rights Compliance. „Bylo zřejmé, že se pak objeví otázky, proč jsme jej nakonec zveřejnili.“
V říjnu, po hrozbách Murphyové, že podnikne právní kroky za porušení její akademické svobody, Sheffield Hallam omezení zrušila. Murphyová však uvedla, že zůstává „opatrná“.
„V tuto chvíli si nejsem jistá, zda je univerzita připravena poskytovat stejnou podporu jako dříve,“ řekla.
Rozhodnutí zastavit výzkum Murphyové bylo zřejmě ovlivněno řadou faktorů. Oficiálně univerzita uvedla dva důvody: obavy o bezpečnost zaměstnanců v Číně a skutečnost, že poté, co byla žalována čínskou společností uvedenou v jedné ze zpráv HKC, pojišťovna univerzity oznámila, že z důvodu rizika pomluvy již nebude pojišťovat práci HKC. Tento soudní spor stále probíhá.
Nově aktualizovaný zákon o vysokoškolském vzdělávání ve Velké Británii klade na univerzity větší důraz na ochranu svobody projevu. E-maily naznačují, že při omezení Murphyho práce byly zohledněny komerční faktory.
Univerzita již roky čelí negativní reakci v Číně a klesajícímu počtu studentů. V létě 2022 označil mluvčí čínského ministerstva zahraničí Zhao Lijian HKC – jehož jmenovkyně, Lady Kennedy, byla sama postižena sankcemi ze strany Pekingu kvůli své kritice čínské situace v oblasti lidských práv – za „předvoj protíčínských sil“. Přibližně ve stejnou dobu byly v Číně zablokovány webové stránky Sheffield Hallam. „To mělo nepochybně negativní dopad na nábor studentů v akademickém roce 23/24,“ napsal v červenci 2024 jeden ze zaměstnanců univerzity.
Tato osoba také napsala: „Snaha udržet si podnikání v Číně a zveřejnění výzkumu [HKC] jsou nyní neudržitelné.“
Univerzita Sheffield Hallam uvedla, že interní e-maily nepředstavují politiku univerzity, a poznamenala, že univerzita nemá v Číně významné obchodní zájmy. V akademickém roce 2024–2025 měla Sheffield Hallam 73 studentů z Číny, což představovalo 1,7 % mezinárodní studentské populace.
James Murray, partner v advokátní kanceláři Doyle Clayton a specialista na otázky akademické svobody, uvedl, že zákaz výzkumu ze strany univerzity z důvodu domnělého právního rizika je „vysoce škodlivou praxí, která vážně ohrožuje akademickou svobodu“.
K otázce obav o bezpečnost zaměstnanců Murray uvedl: „Přistoupit rovnou k zákazu výzkumu se jeví jako přehnané.“
Mluvčí Sheffield Hallam uvedl, že rozhodnutí zastavit práci Murphyové bylo „založeno na našem chápání složitého souboru okolností v dané době, včetně nemožnosti zajistit nezbytné pojištění profesní odpovědnosti.
„Po přezkoumání jsme od té doby schválili nejnovější výzkum prof. Murphyové a zavázali jsme se ji podporovat v provádění a šíření této důležité práce.
„Omluvili jsme se prof. Murphyové a chceme jasně vyjádřit náš závazek podporovat její výzkum a zajišťovat a prosazovat svobodu projevu a akademickou svobodu v rámci zákona.“
Již v roce 2022 byla práce Murphyové identifikována jako riziko. V e-mailu o útocích ministerstva zahraničí napsal Sir Chris Husbands, tehdejší rektor univerzity, že má „perverzní uspokojení z toho, že byl vybrán“ čínskou vládou, a to navzdory „některým důkazům, že to může mít dopad na náš přímý nábor v Číně“.
Další obavy vyvolala skutečnost, že v dubnu 2024 navštívili pekingskou kancelář Sheffield Hallam tři příslušníci čínské státní bezpečnosti. Jeden zaměstnanec byl dvě hodiny vyslýchán ohledně HKC. Podle interního shrnutí schůzky „byl tón výhrůžný a bylo jasně řečeno, aby výzkumná činnost byla ukončena“.
Dubnový výslech odstartoval řetězec událostí, které vedly k tomu, že univerzita nakonec vyhověla požadavku čínských úřadů. „Panoval obecný pocit, že byli ... zastrašeni, aby nepublikovali,“ řekl Strangways.
E-maily ukazují, jak se zaměstnanci potýkali s tím, jak zvládnout vztahy s Čínou. V září 2024 univerzita informovala čínskou státní bezpečnost, že nezveřejní závěrečnou fázi výzkumu o nucené práci v Číně. „Vztahy se okamžitě zlepšily,“ napsal jeden z administrátorů.
Mluvčí Úřadu pro studenty, regulačního orgánu pro sektor vysokoškolského vzdělávání, odmítl komentovat konkrétní instituci, ale řekl: „Potlačení výzkumu kvůli nesouhlasu zahraniční (nebo domácí) vlády je prakticky za všech okolností nepřijatelné.“
Claire Powell, advokátka společnosti Leigh Day, která zastupuje Murphyovoiu, uvedla: „Jedná se o velmi závažný a znepokojivý případ, který vyvolává širší obavy o akademickou svobodu zaměstnanců a studentů na univerzitách po celém Spojeném království.“
Zatímco tyto diskuse probíhaly, Murphyová byla na dovolené a pracovala pro americkou vládu na zavedení legislativy, která blokuje dovoz zboží ze Sin-ťiangu z důvodu obav z nucené práce. Když se na začátku tohoto roku připravovala na návrat na univerzitu, bylo jí sděleno, že nebude moci pokračovat ve výzkumu o Číně. Tuto zprávu jí sdělil prof. Sital Dhillon, ředitel HKC.
V roce 2021 Dhillon napsal Murphyové: „Všichni jsme mimořádně hrdí na tuto práci, která právem poukazuje na flagrantní porušování [práv] Ujgurů v Číně.“
Mluvčí britské vlády uvedl: „Jakýkoli pokus cizího státu zastrašovat, obtěžovat nebo poškozovat jednotlivce ve Velké Británii nebude tolerován a vláda to dala Pekingovi jasně najevo poté, co se o tomto případu dozvěděla.
