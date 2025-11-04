Izraelská vrchní vojenská právnička byla zatčena poté, co přiznala, že zveřejnila video zachycující izraelské vojáky, jak znásilňují palestinského vězně
4. 11. 2025
čas čtení 7 minut
Pravicoví politici a odborníci označili vojáky obviněné ze znásilnění palestinského vězně za „hrdiny“ a vojenské vyšetřovatele za zrádce
Izraelská policie zatkla a zadržela vrchní vojenskou právničku poté, co přiznala únik záznamu, na kterém vojáci znásilňují palestinského vězně, a následně lhala o svém činu před izraelským Nejvyšším soudem.
Vojenská generální prokurátorka Yifat Tomer-Yerushalmi uvedla v rezignačním dopise minulý týden, že povolila zveřejnění videa, aby zmírnila útoky na vojenské vyšetřovatele a státní zástupce pracující na tomto případu.
Pravicoví politici a odborníci označili vojáky zadržené v souvislosti s tímto případem za „hrdiny“, napadli vojenské vyšetřovatele jako zrádce a požadovali, aby bylo řízení proti vojákům zastaveno.
Tomer-Yerushalmi byla nyní zatčena pro podezření z podvodu a zneužití důvěry, zneužití úřední moci, maření spravedlnosti a prozrazení úředních informací veřejným činitelem, informovala izraelská média.
Její zatčení a zadržení vyvolává vážné otázky ohledně dodržování právního státu v Izraeli, odpovědnosti za týrání a zabíjení Palestinců během toho, co komise OSN označila za genocidní válku, a schopnosti země bránit se před mezinárodními soudy.
V červenci 2024 provedli státní zástupci razii ve vojenském zadržovacím centru Sde Teiman, které se proslavilo mučením, a zadrželi 11 vojáků k výslechu.
Vojáci byli podezřelí z násilného útoku na Palestince z Gazy, včetně análního znásilnění. Oběť byla hospitalizována se zraněními včetně zlomených žeber, propíchnuté plíce a poškození konečníku, podle obžaloby, a Tomer-Yerushalmi zahájila vyšetřování.
Vláda a krajně pravicoví politici a odborníci ji obvinili, že tím, že případ vyšetřuje a zveřejnila video, poškodila globální postavení Izraele, a v podstatě tak její snahu stíhat extrémní násilí vykreslili jako projekt, který má podkopat stát.
„Incident ve Sde Teiman způsobil obrovskou škodu na image státu Izrael a IDF [Izraelských obranných sil],” uvedl izraelský premiér Benjamin Netanjahu v nedělním prohlášení. „Jedná se pravděpodobně o nejzávažnější útok na veřejné vztahy, jaký stát Izrael od svého založení zažil.“
Po prvních zatčeních vojáků v této kauze v létě 2024 se před Sde Teiman shromáždil dav příznivců krajní pravice, kteří požadovali zastavení vyšetřování. Někteří z protestujících – včetně ministra a dvou členů Knesetu – vnikli do základny.
Tomer-Yerushalmi video zveřejnila v srpnu 2024 po protestech a ve svém rezignačním dopise uvedla, že se jednalo o „pokus vyvrátit falešnou propagandu proti orgánům armády“.
O několik dní později bylo pět vojáků obviněno z těžkého týrání a způsobení vážného tělesného zranění. Jejich jména nebyla zveřejněna a podle izraelských médií nejsou v současné době ve vazbě ani pod žádným právním omezením.
Tomer-Yerushalemi následně odmítla zahájit nebo pokračovat ve vyšetřování dalších případů možných válečných zločinů izraelské armády kvůli tlaku veřejných útoků v souvislosti s tímto případem, informoval deník Haaretz.
Během války byl pouze jeden izraelský voják odsouzen za napadení Palestinců ve vazbě, ačkoli v izraelském vězeňském systému bylo zdokumentováno rozsáhlé mučení a týrání a desítky Palestinců zemřely ve vězení.
Žádný voják nebyl obviněn ze zabití civilistů v Gaze, a to ani po mediálně sledovaných útocích, které vyvolaly mezinárodní pobouření, včetně zabití zdravotníků a útoků na tým charitativní organizace World Central Kitchen. Desítky tisíc palestinských civilistů v Gaze byly zabity při útocích a leteckých náletech během dvou let.
Útoky na Tomer-Yerushalemi kvůli aféře Sde Teiman se v posledních dnech zintenzivnily poté, co se objevily zprávy, že byla zodpovědná za únik videa. I poté, co oznámila svou rezignaci, se objevily oficiální požadavky na její odstoupení a osobní výhrůžky na internetu.
Kampaň byla v neděli odpoledne krátce přerušena kvůli obavám o její život, poté co její partner nahlásil její zmizení policii a její auto bylo nalezeno prázdné na pláži v oblasti Tel Avivu s vzkazem uvnitř, informovala izraelská média.
Poté byla nalezena a během několika minut útoky pokračovaly. Krajně pravicový komentátor Yinon Magal napsal na X: „můžeme pokračovat v lynčování“ a přidal k tomu smajlíka s mrknutím.
Brzy poté se před jejím domem shromáždili demonstranti, kteří podle izraelských médií skandovali slogany jako „nedáme ti pokoj“. Ministr obrany Israel Katz ji později obvinil z „šíření krvavých pomluv“.
Izraelská vláda a armáda tradičně považují existenci nezávislé justice za zásadní překážku pro mezinárodní soudní tribunály vyšetřující Izrael za údajné zneužití moci vůči Palestincům.
Tam, kde existuje silný národní právní systém, který je ochoten a schopen vyšetřovat a stíhat zločiny, je méně pravděpodobné, že mezinárodní soudy budou mít pravomoc zasáhnout.
„Nechápou, že jsme neměli na výběr? Že jediným způsobem, jak čelit vlně mezinárodních soudních řízení, je dokázat, že jsme schopni vyšetřovat sami sebe?“ citoval investigativní reportér Ronen Bergman generálního advokáta, který to před šesti týdny řekl svým kolegům v reportáži pro deník Yedioth Ahronoth.
V posledních desetiletích mnoho Izraelců vnímalo roli vojenského generálního advokáta „jako ochranu vojáků před stíháním v zahraničí“, řekl prof. Yagil Levy, vedoucí Institutu pro studium civilně-vojenských vztahů na Izraelské otevřené univerzitě.
„Jinými slovy, právo není dodržováno jako hodnota sama o sobě, ale jako obrana proti mezinárodním tribunálům.“
Nyní je i takový právní pragmatismus terčem útoků politické pravice, jejíž vliv je patrný v nedostatečné právní odpovědnosti za chování vojáků v Gaze v posledních dvou letech, dodal Levy.
„Během války dal generální advokát armádě volnou ruku v Gaze, například pokud jde o bezprecedentní vedlejší škody způsobené leteckými údery,“ uvedl.
„To odráží mnohem slabší závazek k mezinárodnímu právu, přičemž někteří představitelé pravice tvrdí, že Izrael je osvobozen od jeho dodržování, a dokonce poskytují náboženské zdůvodnění tohoto názoru.“
Zdroj v angličtině ZDE
141
Diskuse