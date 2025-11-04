Prohlášení ke stavu Sociální demokracie v Praze
4. 11. 2025
Od poloviny letošního roku je vedení pražské krajské organizace ochromené nejednoznačným výkladem legitimity mandátů většiny členů Krajského předsednictva SOCDEM Praha a také odchodem jejího předsedy Jiřího Dienstbiera ze strany. Členům Grémia SOCDEM, tedy vrcholného orgánu strany, je tato situace známa přinejmenším od 26. června t.r.
Pražští funkcionáři se od začátku září pokoušejí docílit svolání krajské konference, která jediná přinese vyřešení současné situace. K dohodě se stranickým vedením v této věci ovšem dosud nedošlo. Sílí tak podezření z účelového postupu, jehož cílem je posunutí konference na dobu po uskutečnění mimořádně rychle svolaného sjezdu (22. listopadu 2025). Toho by se tak nemohli zúčastnit nově zvolení zástupci pražských sociálních demokratů.
Pražský aktiv sociálně demokratické opozice varuje před dalším úpadkem vzájemné důvěry v Sociální demokracii, kterou by nutně vyvolalo deformování autentické reprezentace členské základny v Praze na sjezdovém jednání. K této obavě přispívá i schválená podoba sjezdu, který má být proveden v neobvyklé, virtuální formě.
Radek Mikula
za skupinu mluvčích
