Švédsko se chystá zatýkat třináctileté členy gangů
5. 11. 2025
V září premiér Ulf Kristersson oznámil plány na snížení věku trestní odpovědnosti ve Švédsku z 15 na 13 let u nejzávažnějších zločinů, včetně vražd a bombových útoků s přitěžujícími okolnostmi.
Reforma je reakcí na nárůst smrtícího násilí gangů. Policie tvrdí, že zločinecké sítě stále častěji rekrutují děti ke střelbě a dodávkám zbraní, protože nezletilí mladší 15 let nemohou být stíháni.
Vláda ve Stockholmu již dříve oznámila vytvoření speciálních vazebních jednotek pro patnáctileté až sedmnáctileté ve švédských věznicích. Podle nového návrhu je plán rozšířen tak, aby zahrnoval i vězeňské jednotky pro mládež ve věku 13 až 14 let. Mladiství pachatelé by podle švédského ministerstva spravedlnosti mohli začít být do těchto vazebních zařízení posíláni již příští léto.
Vláda tvrdí, že změna uzavře mezeru využívanou gangy. Právní experti, organizace na ochranu práv dětí a sociální pracovníci však varují, že snížení prahové hodnoty neodradí od zločinu a může podkopat rehabilitaci.
Širší souvislosti: EU a rozdíly
Minimální věk trestní odpovědnosti v Evropě se dramaticky liší – od 10 let v Irsku po 16 let v Portugalsku a Lucembursku.
Navzdory rozdílům mají všechny země Evropské unie oddělené systémy soudnictví pro mladistvé mladší 18 let, kde se má klást důraz spíše na vzdělávání a rehabilitaci než na tresty. Přesto se hranice mezi ochranou a stíháním nezletilých stále více rozostřuje, protože politické debaty kolem kriminality mládeže se vyostřují.
V zemích s vyššími věkovými hranicemi, jako je Finsko nebo Portugalsko, je kladen velký důraz na sociální reintegraci. Jinde rostoucí obavy ze zapojení mládeže do násilných trestných činů podnítily volání po zpřísnění pravidel – trend, který je nyní viditelný například ve Švédsku a Německu.
Německo: Tlak na přitvrzení
Německé trestní právo stanovuje věk odpovědnosti na 14 let. Pachatelé ve věku 14-17 let jsou souzeni u soudů pro mladistvé, které kladou důraz na rehabilitaci, veřejně prospěšné práce a poradenství spíše než tresty odnětí svobody.
Členové konzervativní CDU kancléře Friedricha Merze, stejně jako krajně pravicoví politici, však volají po snížení věku na 12 let s odkazem na rostoucí případy násilí mládeže. Spolkové statistiky kriminality ukazují, že počet dětí podezřelých z násilných trestných činů se v roce 2024 zvýšil o 11,3 %, i když úroveň zůstává hluboko pod úrovní z počátku roku 2000.
Stejně jako ve Švédsku argumentují obhájci práv dětí a právní experti proti snížení věkové hranice. Někteří vyzývají k tomu, aby se nejprve shromáždil výzkum o tom, zda by tento krok vůbec snížil počet mladých lidí páchajících zločiny a jaký dopad by to mělo na děti.
Německá vláda zatím projevuje jen malou chuť ke změně a drží se přístupu "rehabilitace na prvním místě", který už dlouho formuje její filozofii soudnictví pro mladistvé. Debata se však opakovaně objevuje a rozhodnutí Švédska snížit věkovou hranici by mohlo představovat novou inspiraci pro konzervativní zákonodárce.
Irsko: nejnižší prahová hodnota v Evropě
Irsko má nejnižší věkovou hranici trestní odpovědnosti v EU. Podle zákona o dětech se většina nezletilých stává odpovědnou ve 12 letech, ale za závažné trestné činy, jako je vražda, zabití nebo znásilnění, je stíhání možné od 10 let.
Tato politika vyvolala kritiku od lidskoprávních skupin, včetně UNICEF a Rady Evropy, které doporučují minimální věk nejméně 14 let. Aktivisté v Irsku naléhali na zákonodárce, aby zvýšili práh, a tvrdili, že současný zákon je v rozporu s moderními standardy ochrany dětí.
Irská vláda tento rámec hájí a poukazuje na specializované soudy pro mladistvé a programy odklonu, které se zaměřují na vzdělávání a restorativní justici. Se sílícím mezinárodním tlakem se však diskutuje o revizi legislativy.
Proč Dánsko změnilo kurz
Dánsko nabízí varovný příběh. V roce 2010 středopravicová vláda snížila věk trestní odpovědnosti z 15 na 14 let v naději, že zastaví kriminalitu mládeže. O dva roky později nová vláda toto rozhodnutí zvrátila. Studie nezjistily žádné snížení trestných činů mezi čtrnáctiletými. Nalezla také důkazy, že předčasné uvěznění zvýšilo recidivu.
Pro mnoho lidí v Bruselu je to připomínka, že represivní reformy mohou dobře politicky vypadat, ale jen zřídka přinášejí trvalé výsledky.
Otázka, jak mladý je příliš mladý na to, aby byl potrestán, zůstává napříč EU politicky citlivá. Švédský návrh zapadá do širšího trendu směrem k tvrdší rétorice ohledně kriminality mládeže – přesto výzkum, jako je studie z Dánska z roku 2025, naznačuje, že předčasná kriminalizace může ztížit reintegraci. Výzkumníci v USA také zjistili, že předčasné uvěznění mladistvých zhoršuje pozitivní vývoj dětí a často má dlouhodobé negativní účinky.
Vzhledem k tomu, že země EU zvažují odstrašování a rehabilitaci, skutečná výzva nemusí spočívat v tom, jak nízká je věková hranice, ale v tom, jak společnosti pomohou zranitelným dětem zcela se vyhnout trestné činnosti.
Zdroj v angličtině: ZDE
