Omer Bartov kritizuje neochotu médií používat pro Gazu termín „genocida“
5. 11. 2025
Omer Bartov, přední odborník na izraelskou genocidu, v podcastu Savage Minds hovořil o tom, jak dospěl k závěru, že Izrael páchá v Gaze genocidu.
Bartov uvedl, že Izrael, stejně jako v jiných případech, měl původně v úmyslu provést etnické čistky palestinského obyvatelstva v Gaze, ale zpočátku se mu nedařilo najít partnery, kteří by mu v tomto podniku pomohli.
„Nemohli to úplně provést, protože nebylo kam Palestince vyhnat,“ řekl Bartov.
„Proto se tento pokus o etnické čistky v pásmu Gazy zvrhl v genocidu, což je velmi podobné mnoha jiným případům, které začaly jako etnické čistky a skončily masovým vyvražďováním obyvatelstva,“ dodal.
Do července 2025 se podle něj mezi odborníky na genocidu a mezinárodní právo vytvořil konsenzus, že to, co se děje, je genocida.
„Neochota používat tento termín [genocida] v mainstreamových médiích je vzhledem k tomu, co Izrael udělal, překvapující,“ řekl.
Izrael i přes dohodu o příměří stále omezuje pomoc do Gazy, sděluje OSN
Organizace spojených národů uvádí, že i přes příměří jedna z pěti domácností stále jí pouze jedno jídlo denně.
Čtyřicet tři procent domácností snížilo velikost porcí jídla, což znamená, že nemají dostatek jídla.
Tess Ingram je manažerkou komunikace UNICEF pro Blízký východ a severní Afriku.
Uvedla, že Izrael blokuje vstup některých kritických dodávek do Gazy, včetně vzdělávacích pomůcek pro stovky tisíc dětí, které nemohou chodit do školy.
Šéf OSN vyzývá k mandátu Rady bezpečnosti pro jakoukoli budoucí správu Gazy
Generální tajemník OSN Antonio Guterres uvedl, že jakákoli správní instituce zřízená pro Gazu bude potřebovat legitimní mandát od Rady bezpečnosti OSN.
Ve svém projevu na Světovém sociálním summitu v Dauhá Guterres řekl: „Věříme, že jakákoli entita vytvořená v Gaze by měla mít legitimitu mandátu od Rady bezpečnosti.“
Dodal, že místní palestinské policejní síly budou potřebovat výcvik a že přechodné období by mělo nakonec vést k znovusjednocení Gazy a okupovaného Západního břehu pod palestinskou samosprávou.
Izrael se snaží ovlivnit návrh Rady bezpečnosti OSN týkající se stabilizačních sil v Gaze
Izraelští představitelé se podle zpráv v amerických a izraelských médiích snaží ovlivnit návrh Rady bezpečnosti OSN, který Washington hodlá prosadit s cílem zřídit mezinárodní stabilizační síly pro Gazu v budoucnosti.
Izrael se zdráhal souhlasit s mandátem OSN pro tyto síly, ale pod tlakem USA ustoupil, řekl americké stanici CNN nejmenovaný vysoký izraelský úředník.
Izrael se nicméně podílel na vypracování rezoluce a stále se snaží ovlivnit její znění, uvedl úředník.
Izraelský Channel 12 také citoval nejmenovaného vysokého izraelského úředníka, který uvedl, že izraelské úřady jsou silně proti některým částem rezoluce, hlavně proto, že izraelská armáda by musela dodržet dohodu o příměří a dokončit další fázi svého stažení z Gazy.
Agentura uvedla, že někteří izraelští úředníci jsou také kritičtí vůči rezoluci, protože se domnívají, že stabilizační síly „internacionalizují“ konflikt tím, že přidají dohled.
Islámský blok odsuzuje izraelský návrh zákona o trestu smrti jako „diskriminační a právně neudržitelný“
Organizace islámské spolupráce (OIC), blok 57 zemí s muslimskou většinou, odsoudila návrh zákona předložený izraelskému parlamentu, který by mohl ukládat trest smrti osobám odsouzeným za „terorismus“, což by podle kritiků legalizovalo popravu palestinských vězňů.
V prohlášení zveřejněném na Twitteru OIC popsala navrhovaný zákon jako „diskriminační a právně neudržitelný“.
Dále dodala: „OIC vyzvala mezinárodní společenství, aby splnilo své povinnosti a zastavilo všechna porušování páchána izraelskou okupací a rozšířilo mezinárodní ochranná opatření pro palestinský lid.“
Návrh zákona předložil krajně pravicový a mezinárodně sankcionovaný izraelský ministr národní bezpečnosti Itamar Ben-Gvir a podporuje ho Netanjahu.
Předseda Palestinské vězeňské společnosti označil izraelský návrh zákona o zavedení trestu smrti pro palestinské podezřelé z „terorismu“ za zločin proti lidskosti.
Izraelští osadníci zapálili palestinskou zemědělskou půdu
Izraelští osadníci zapálili palestinskou půdu jižně od města Nablus, informovala agentura Wafa.
Požáry vypukly v úterý v noci a velká skupina osadníků, údajně podporovaná izraelskými silami, bránila vesničanům v přístupu do oblasti a posouzení škod.
Izraelští vojáci zahájili další razie na okupovaném Západním břehu
V uplynulých několika hodinách byla hlášena řada dalších ozbrojených vpádů izraelských sil na okupovaném Západním břehu, včetně razií ve vesnicích a městech Burin, Qusra a Rujeib v okolí Nablusu.
Během razie v Beit Inan, ležícím severozápadně od okupovaného východního Jeruzaléma, izraelští vojáci zadrželi další dva Palestince poté, co je napadli při sběru oliv, informovala agentura Wafa.
Další izraelský útok byl hlášen ve vesnici Jayyous, ležící východně od Qalqiliya.
Izraelské úřady také předaly tělo Ahmeda al-Atrashe, který byl před dvěma dny zastřelen izraelským osadníkem u severního vchodu do města Hebron.
Překlad: Okupační síly střílejí slzný plyn směrem k domům občanů během razie ve městě Rujeib východně od Nablusu.
Bývalý britský ministr lituje mlčení ohledně smrti palestinské zdravotní sestry a označuje izraelské činy za vraždu
Bývalý konzervativní ministr obvinil vládu Benjamina Netanjahua ze zabití mladé palestinské zdravotní sestry.
Alistair Burt, který působil jako ministr pro Blízký východ ve vládě Theresy Mayové, řekl britskému deníku The Independent, že nyní lituje svého mlčení, když byla v roce 2018 smrtelně postřelena 21letá zdravotnice Razan al-Najjar při ošetřování zraněných demonstrantů poblíž hranic Gazy.
Burt řekl, že Najjarová byla „zjevně terčem útoku a zavražděna“, a dodal, že izraelské sliby vyšetřit takové incidenty jsou „falešnými“ pokusy „zakrýt vraždy“.
Jordánsko a britští představitelé zdůrazňují naléhavost humanitární pomoci v Gaze
Jordánský král Abdalláh II. a ministr zahraničí Ayman Safadi se v úterý setkali s britskou ministryní zahraničí Yvette Cooperovou v rámci její cesty po Blízkém východě.
V příspěvku na Twitteru po schůzce jordánské ministerstvo zahraničí uvedlo, že „diskutovali o regionálním vývoji a zdůraznili potřebu koordinovat úsilí k udržení příměří v pásmu Gazy, zajistit plnění všech podmínek dohody o příměří a usnadnit dodávky humanitární pomoci do této oblasti“.
V pondělí v rozhovoru pro britskou zpravodajskou stanici Channel 4 Yvette Cooperová varovala před zdržováním pomoci ze skladu plného britských zásob určených pro Gazu a uvedla, že Izrael nemá „žádnou omluvu“ pro to, aby nedovolil, aby se pomoc dostala k lidem v tomto území.
Izraelští vojáci pokračují v demoličních operacích v severní Gaze
Izraelská armáda informuje, že její síly pokračují v operacích v severní Gaze.
Armáda zveřejnila letecké záběry demolice s tvrzením, že ukazují hluboký tunel Hamásu, který byl vyhozen do vzduchu pomocí nastražených výbušnin v oblasti Jabalia.
Kancelář izraelského premiéra oznámila, že obdržela rakev s tělem, kterou předal Hamás Červenému kříži.
Izrael jmenuje vojenského prokurátora uprostřed skandálu s uniklým videem znásilnění
Izrael jmenoval nového vojenského prokurátora poté, co předchozí prokurátorka rezignovala poté, co médiím uniklo video, na kterém je vidět, jak palestinský vězeň je znásilňován vojáky.
Yifat Tomer-Yerushalmi, která byl zatčena a je vyšetřována, bude nahrazen Itai Ofirem, bývalým právním poradcem.
V prohlášení po jmenování izraelská armáda uvedla, že Ofir byl „hlavním kandidátem“ náčelníka generálního štábu Eyala Zamira na tuto pozici. Zamir doporučil na tuto funkci několik osob.
Benny Gantz, vůdce opozice, jmenování uvítal a uvedl, že Ofir je „špičkový profesionální právník“.
Izraelský server Ynet citoval právní zdroj, který k jeho jmenování uvedl, že „profesionální nedostatek Ofira spočívá v tom, že není odborníkem na válečné právo“.
Organizace na ochranu lidských práv opakovaně odsoudily izraelskou armádu za to, že řádně nevyšetřila své vojáky za porušování mezinárodního humanitárního práva a válečného práva, zejména v Gaze od října 2023.
Izraelští osadníci ukradli úrodu oliv poblíž Ramalláhu
Izraelští osadníci ukradli úrodu oliv palestinským sběračům oliv ve městě Attara, severozápadně od Ramalláhu.
K přepadu došlo v úterý večer, kdy osadníci z nelegální osady založené na pozemcích města zaútočili na olivové plantáže na polích východně od Attary, informuje agentura Wafa.
Tento incident přispívá k nárůstu násilí ze strany osadníků během letošní sklizně oliv. Organizace spojených národů varovala, že letošní rok bude nejnásilnější sklizňovou sezónou za více než deset let.
Každoroční sklizeň oliv je hlavním zdrojem obživy pro desítky tisíc palestinských rodin a také obdobím zvýšených útoků osadníků.
Agentura OSN pro palestinské uprchlíky UNRWA uvádí, že minulý měsíc byl nejnásilnější v historii, co se týče násilí osadníků proti palestinským obyvatelům, přičemž k mnoha útokům došlo v době, kdy se pokoušeli sklízet svou úrodu.
Šéf humanitární pomoci OSN varuje před rostoucím násilím osadníků vůči Palestincům
Šéf humanitární pomoci OSN Tom Fletcher varoval, že útoky izraelských osadníků na Palestince na okupovaném Západním břehu Jordánu jsou na vzestupu, a zdůraznil, že „beztrestnost nemůže převážit“, a vyzval k zodpovědnosti za násilí.
Ve svém prohlášení zveřejněném na Twitteru Fletcher uvedl: „Neschopnost zabránit těmto útokům nebo je potrestat je v rozporu s mezinárodním právem. Palestinci musí být chráněni.“
Útoky na Palestince v uplynulém roce prudce vzrostly, což opakovaně varovaly lidskoprávní organizace i OSN. Jen za prvních osm měsíců roku 2025 bylo zaznamenáno více než 1 000 incidentů.
Sklizeň oliv, na které je závislá obživa mnoha Palestinců, byla rovněž narušena násilnými aktivitami osadníků jak na olivovnících, tak v palestinských komunitách. Letošní sklizeň bude nejnásilnější za posledních deset let.
Izrael v Gaze využívá model „ani válka, ani mír“ podle libanonského vzoru
Bylo dohodnuto příměří, které mělo ukončit válku, ale to Izrael nezastavilo v útocích. V neděli při leteckém útoku zahynuli čtyři lidé. Několik dní předtím, v pátek, při dalším izraelském útoku zahynul muž na motorce. A 17. října izraelské stíhačky zabily nejméně jednu osobu.
Žádný z těchto útoků se neodehrál v Gaze, kde Izrael také strávil několik týdnů od začátku příměří 10. října prováděním útoků, z nichž mnohé byly mnohem smrtelnější než ty popsané výše.
