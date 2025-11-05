Peru přerušilo diplomatické styky s Mexikem
5. 11. 2025
Peru v pondělí oznámilo, že přerušilo diplomatické styky s Mexikem kvůli žádosti o azyl bývalé peruánské premiérky Betssy Chávez, která ve své vlasti čelí obvinění z údajného pokusu o převrat v roce 2022 tehdejšího prezidenta Pedra Castilla.
"Dnes jsme se s překvapením a hlubokou lítostí dozvěděli, že bývalé premiérce Betssy Chávez, údajné spoluautorce pokusu o státní převrat bývalého prezidenta Pedra Castilla (2021-2022), byl udělen azyl v rezidenci mexického velvyslanectví v Peru," uvedl na tiskové konferenci peruánský ministr zahraničí Hugo de Zela.
"Nepřátelský akt"
De Zela popsal rozhodnutí Mexika jako "nepřátelský akt" a dodal: "Vzhledem k opakovaným případům, kdy současný a bývalý prezident této země zasahovali do vnitřních záležitostí Peru, se peruánská vláda rozhodla dnes přerušit diplomatické vztahy s Mexikem."
Castillo, který se dostal k moci na levicové platformě, byl parlamentem sesazen a v prosinci 2022 zatčen poté, co se pokusil rozpustit Kongres. Chávez také čelí trestnímu stíhání za údajnou roli v tomto činu.
Popřela, že by věděla o Castillově plánu rozpustit zákonodárný sbor.
V září Chávez popřela, že by se pokusila uprchnout na mexickou ambasádu v Peru, když byla v plném proudu Castillova snaha rozbít Kongres. Její řidič vypověděl, že Chávez požádala, aby ji tam odvezl, než se vrátí do její kanceláře.
Zhoršení vztahů mezi Peru a Mexikem
Vztahy mezi Peru a Mexikem se od svržení Castilla prudce zhoršily.
Poté, co Mexiko udělilo azyl Castillově rodině, Peru prohlásilo mexického velvyslance v Limě Pabla Monroye za nežádoucí osobu a nařídil mu, aby do 72 hodin opustil zemi.
Castillova nástupkyně, nyní již bývalá prezidentka Dina Boluarte, také dočasně odvolala peruánského velvyslance v Mexico City a obvinila tehdejšího mexického prezidenta Andrése Manuela Lópeze Obradora z vměšování do peruánských záležitostí tím, že vyjádřil podporu Castillovi.
Jaký je současný stav Castilla a Chávez?
Castillo byl na cestě na mexickou ambasádu v Limě, aby spolu se svou rodinou požádal o azyl, když byl zatčen a obviněn ze vzpoury a zneužití pravomoci.
Chávez byla obviněna spolu s ním.
Dvojice byla souzena v březnu tohoto roku.
Castillo je od svého odvolání v preventivní vazbě. Chávez byla propuštěna na kauci.
Prokurátoři požadovali pro Chávez 25 let vězení za údajnou účast na Castillově plánu na rozpuštění Kongresu.
Požadují pro Castilla čtyřiatřicetiletý trest.
