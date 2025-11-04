Jak to bude s Babišovou vládou
4. 11. 2025 / Jan Čulík
Z dalšího rozhovoru Jana Čulíka pro polskou televizi TVP vysílající v angličtině. Vysílal se v pondělí večer:
Dobrý večer. To jsou velmi zajímavé otázky a je opravdu nemožné říci, jak se situace s Babišovou vládou bude vyvíjet, protože koalice, kterou Babiš sestavil, je upřímně řečeno šílená. Jak víte, 200členném českém parlamentu nezískal 100 křesel. Potřeboval tedy někoho, kdo by mu pomohl dosáhnout 108 křesel, která nyní společně mají.
Odcházející koalice, pravicová koalice vedená Petrem Fialou, s ním však nechtěla spolupracovat. Jediným způsobem, jak toho dosáhnout, bylo získat tyto dvě extrémně excentrické strany. SPD chtěla opustit Evropskou unii a NATO, zatímco motoristé chtěli jezdit benzínovými auty, a v podstatě se jednalo o velmi malé strany s extremistickými politiky. Už jste informovali o Filipovi Turkovi, kterého motoristé chtěli jmenovat ministrem zahraničí. To stále není jasné. Jeden nezávislý pražský deník objevil jeho neuvěřitelně rasistické a vulgární komentáře na sociálních sítích. Takže, nevím, myslím si, že je velmi nereálné, že by tato vláda mohla skutečně vládnout.
Minulý pátek zveřejnili svůj program a asi by bylo užitečné se u toho trochu zastavit. Za prvé, chtějí snížit daně pro bohaté, pro podniky, nezvyšovat daně pro chudé lidi. A pak říkají, že dají peníze všem, že zvýší platy všem. A jsou komentátoři, kteří říkají: „Nevíme, jak je to vůbec možné. Kde vezmou všechny ty peníze?“
A další věc je, že jediným jasným bodem v tom programu je, že jsou proti opatřením proti globálnímu oteplování. Chtějí zrušit Green Deal. A pak jsou tu různé další mírně kontroverzní aspekty, jako například zrušení zákona, který trestá lidi spolupracující se zahraničními mocnostmi. Například osoby, které by chtěly pracovat pro Putina, by již nebyli trestány. Na druhou stranu budou trestat neziskové organizace, které získávají finanční prostředky ze Západu.
Je to tedy opravdu velmi zajímavé. Hlavním problémem však podle mě je, a mnoho lidí si to myslí, že všechny tyto sliby, že zvýší platy vojáků, zvýší platy učitelů, zvýší platy důchodců, kde na to vezmou peníze, když také nechtějí zvyšovat zadluženost země a snižují daně pro bohaté lidi? Jedná se o pravicovou koalici.
Jakýu bude Babišův postoj k Evropské unii? Babiš je velmi opatrný, aby se nezavázal k... ničemu skandálnímu, protože ví, že pokud bude jeho politika otevřeně skandální, dojde k velmi velkým demonstracím proti němu. A jako podnikatel bude potřebovat Brusel a dotace z Bruselu. Je tedy jasné, že se snaží vyhnout jakékoli konkrétní kritice. Přesvědčil ty své menší strany, aby nepožadovaly odchod České republiky z Evropské unie, aby nepožadovaly tento druh politiky.
A jedna zajímavá věc, byla tu obrovská kontroverze ohledně toho, kdo bude ministrem zahraničí v této vládě. A on to opět zametl pod koberec. Dnes jsme se od něj dozvěděli, že parlament v České republice sice zahájil zasedání, ale že ministři budou jmenováni až někdy koncem listopadu. Takže kdykoli má Babiš problém, snaží se mu nějak vyhnout nebo ho odsunout do budoucnosti. Je tedy velmi obtížné odpovědět na všechny tyto otázky.
Existují různé názory, protože je velmi obtížné ho definovat. Někteří lidé říkají, že se inspiruje Orbánem, a když říká, že chce reformovat Evropskou unii, ne ji zrušit, mnoho lidí má podezření, že to chce udělat podobným způsobem jako Orbán. Jedním z programových bodů toho jejich vládního plánu je oživení skupiny Visegrádské čtyřky. A to je také docela sporné, protože Orbán, kterého prý Babiš obdivuje, může být příští rok v Maďarsku mimo moc. Polsko nyní není populistické. A také Slovensko, Fico na Slovensku, bude opravdu podporovat nebo napodobovat Orbána, pokud Orbán ztratí moc?
Takže to je další z těch velmi nejasných věcí, že Babiš chce spolupracovat především s Visegrádskou čtyřkou, ale je vůbec možné, že by Polsko bylo ochotné být součástí něčeho takového, pokud se Babiš ukáže jako populista?
Dnes jsem četl zajímavý komentář, který říkal: podívejte, tito populisté, když se dostali k moci, a předpokládám, že to bylo stejné s Právem a spravedlností v Polsku, na základě hněvu lidí, že? A oni vyjadřují hněv, když se dostanou k moci. Problém je ale v tom, že zemi nelze vládnout na základě hněvu. Musíte mít politiku. Musíte mít strategii. Musíte dělat kompromisy. A když teď připravili program své vlády, zdá se být velmi nereálný.
A jak to bude za Babiše s postojem ČR k Ukrajině? Babiš je populista. Velmi citlivě sleduje nálady v zemi. Je pravda, že v České republice je určitá část populace, kterou iritují imigranti všeho druhu, zejména nyní Ukrajinci. Jsou tam lidé, kteří na sociálních sítích říkají, že nám Ukrajinci berou všechny peníze.
Babiš možná otevřeně nezruší pomoc Ukrajině, ale řekl, že veškerá pomoc Ukrajině by měla být poskytována prostřednictvím Evropské unie, protože musíme podporovat naše vlastní důchodce. Dojde tedy pravděpodobně k mírné změně.
Na druhou stranu nevím, nemyslím si, že by Babiš chtěl odcizit své západní spojence. Opakuji, že byl přistižen, jak často říká něco jiného svým domácím posluchačům než co říká na mezinárodní scéně. Takže postoj České republiky vůči Ukrajině bude pod Babišem pravděpodobně slabší. Ale pochybuji, že by otevřeně řekl, že jim vůbec nepomůžeme. Hned na začátku vyloučil podporu Putina.
Kdy začne fungovat Babišova vláda?
Dnes jsme viděli první zasedání parlamentu. Členové parlamentu, všech 200, byli přítomni. Tentokrát seděli podle abecedy, nikoli podle stranických rozdělení, protože to ještě nebylo zorganizováno. A opět to vypadá, že to bude trvat velmi dlouho, jak jsem již zmínil, podle Babiše ministerské posty budou rozhodnuty později v listopadu. Takže možná by vláda mohla začít fungovat před Vánocemi. Existuje však ještě jedna pravděpodobně dost fiktivní spekulace. V novém roce se koná sjezd Občanské demokratické strany, která volby prohrála, a někteří komentátoři nevylučují, že Babiš možná počká do ledna a pak se pokusí přilákat do své koalice některé členy Občanské demokratické strany namísto těchto dvou extremistických stran. Jiní to však popírají.
V podstatě lze říci jen to, že nevíme, co se stane, a situace v České republice je v tuto chvíli velmi nejistá. Jediná jistota je, že Babišovo hnutí ANO bude vládnout. Babiš se ani nezavázal, že bude premiérem. Dnešní zprávy hovoří o tom, že premiér bude z hnutí ANO. Ale výslovně neřekli, že to bude Babiš. Je to pozoruhodné.
