Jak zachraňujeme demokracii na příkladu matky a dítěte
4. 11. 2025 / Boris Cvek
Představme si demokracii jako dítě a nějakou skutečně milující matku. Měla tři děti. Jedno meziválečnou demokracii, to zemřelo. Druhou poválečnou demokracii, to přežilo (mluvme třeba o západní Evropě). Třetí demokracii po studené válce, včetně USA. Tohle třetí dítě je právě vážně nemocné a umírá.
Matka musí čelit nikoli nemoci samé jako fyzické realitě, ale i reakcím těch, kdo její umírající dítě prý milují. Typickou reakcí je připomínání toho, že první dítě zemřelo, připomínání gulagů, koncentráků, hrdinství odboje. Ti dobří lidé si myslí, že čím více budou burcovat těmito vzpomínkami, tím větší je šance, že nemoc bude poražena. Přišli k lůžku umírajícího dítěte a horlivě vyprávějí o tom, že dítě přece nemůže umřít, protože smrt prvního dítěte byla taková hrůza. Přece to lidi nedopustí!
Matka chce lékaře, chce lék, chce změnu fyzické reality. A přichází řada expertů s různými radami a léky. Mohou za to sociální sítě! Ubohá matka upozorňuje, že její první dítě zemřelo v době, kdy nebyly sociální sítě. A naopak druhé dítě se přece podařilo zachránit! Zoufale žádá experty, aby se zabývali tím, jaký lék to tehdy u toho druhého dítěte zabral. Chce vědět, na co zemřelo její první dítě. Zdá se jí, že tohle třetí umírá ze stejného důvodu.
Jenže to nikoho nezajímá. Každý radí něco jiného, každý má svoje zájmy, svoje expertní zázemí, které považuje za klíč k řešení situace. Jedni volají, že je třeba více odvahy a hlavní příčina nemoci je všeobecná změkčilost a přežranost, jiní žádají lepší rétorické schopnosti, další si stěžují na dezinformace, které ovšem právě v kakofonii expertů mají živnou půdu, ještě jiní volají po systémové psychiatrické péči o celou populaci (v době, kdy nejsou lékaři ani pro akutní dětské pacienty).
Velká část expertů žádá o nákup léků. Matka je zmatená, chtěla by ten lék, který funguje, ale experti staví velké sklady a nakupují mnoho léků na všechno možné, a hádají se o to, kterých léků koupit více, léků, o nichž ve skutečnosti ani neuvažují, že by měly být někdy rozbaleny.
Matka se pomátne a dítě zemře.
