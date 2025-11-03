Súdán: Mohly by zapojené mocnosti zastavit válku?
Bez vnější podpory by ani jedna ze stran v Súdánu nebyla schopna pokračovat ve válce.
V důsledku konfliktu se země stala místem jedné z nejhorších humanitárních katastrof na světě a v poslední době masového zabíjení a zvěrstev páchaných na súdánských civilistech v dárfúrském regionálním hlavním městě al-Fáširu.
Válka poprvé vypukla v dubnu 2023, kdy se místní milice, Síly rychlé podpory (RSF), a Súdánské ozbrojené síly (SAF) rozhádaly kvůli integraci polovojenských RSF do pravidelné armády.
Vzhledem k probíhajícím bojům v Dárfúru lze počet obětí pouze odhadovat, ale humanitární organizace a OSN odhadují počet obětí na více než 140 000. Přibližně polovina z 51 milionů obyvatel Súdánu je závislá na humanitární pomoci. Hladomor a nemoci jsou rozšířené a velká část infrastruktury a zemědělské půdy v zemi byla poškozena.
Pozorovatelé říkají, že mezinárodně uznávaná súdánská vláda pod vedením generála Abdal-Fataha Burhána, který také stojí v čele SAF, je podporována Egyptem, Tureckem, Ruskem a Íránem. Egypťané a Saúdové popírají, že by podporovali jakékoli súdánské skupiny zbraněmi. RSF jsou údajně podporovány Spojenými arabskými emiráty, ačkoli Emiráty to popírají.
"Síly rychlé podpory měly během války řadu dodavatelů zbraní a paliva, ale ústředním dodavatelem zůstávají Spojené arabské emiráty," řekl Hager Ali, výzkumník z think tanku Německý institut pro globální a oblastní studia (GIGA).
Kontroverzní agenda Spojených arabských emirátů v Súdánu
Spojené arabské emiráty opakovaně popírají, že by RSF podporovaly, a označily taková obvinění za mediální kampaň SAF a požadovaly omluvu.
Ve čtvrtek Abú Dhabí také odsoudilo zvěrstva RSF páchaná na civilistech a oznámilo humanitární pomoc v hodnotě 100 milionů dolarů (86 milionů eur).
OSN a organizace pro lidská práva však často nacházejí důkazy o vojenských dodávkách ze Spojených arabských emirátů. Nezávislí analytici pravidelně docházejí k závěru, že zbraně a munice používané RSF byly emirátského původu.
"Tento materiál zahrnuje pokročilé bezpilotní letouny čínské výroby spolu s ručními zbraněmi, těžkými kulomety, vozidly, dělostřelectvem, minomety a municí," řekly tento týden zdroje z americké Obranné zpravodajské agentury a zpravodajské kanceláře ministerstva zahraničí The Wall Street Journal.
Zpráva OSN z ledna 2024 navíc uvedla, že milice, které jsou napojeny na libyjského generála Chalífu Haftara, využívají již existující pašerácké vazby k dodávkám paliva, vozidel a munice RSF.
"Víme, že Spojené arabské emiráty pašovaly zbraně přímo přes libyjskou hranici do Súdánu, ale také přes Čad a Ugandu," potvrzuje Ali. "Na oplátku mají Spojené arabské emiráty, jako tradiční největší dovozce súdánského zlata, nezadatelný zájem na zachování přístupu k súdánskému zlatu."
Pro RSF se bohaté súdánské zdroje zlata, které leží hlavně na území pod jejich kontrolou, staly klíčovou měnou pro nákup zbraní a obcházení sankcí.
"Lze s jistotou předpokládat, že zbraně, které se nyní používají v Súdánu, nejsou jen od hrstky poskytovatelů, ale spíše zbraně, které byly obchodovány v celém Sahelu," pokračoval Ali a dodal, že dodávky zbraní na bojiště jsou často prováděny Africkým sborem, přejmenovanou ruskou Wagnerovou skupinou.
V lednu uvalila odcházející americká administrativa pod vedením bývalého prezidenta Joea Bidena sankce na obě strany. V té době americké ministerstvo financí také uvalilo sankce na sedm společností ze Spojených arabských emirátů a obvinilo je z poskytování zbraní, financování a další podpory RSF.
Další zájmy v Súdánu
Egypt byl klíčovým podporovatelem SAF a uznává Burhánovu vládu jako oficiální súdánskou správu. Podle přehledu nezávislého think-tanku Institute of War Egypt také vycvičil piloty SAF a poskytl drony, což Káhira popírá.
Egypt se snaží udržet konflikt na súdánské straně hranice a doufá, že nakonec vrátí miliony súdánských uprchlíků.
Dalším podporovatelem SAF je Írán, který také poskytl bezpilotní letouny. Teherán doufá, že si zajistí námořní základnu v Rudém moři, která by mu pomohla pokračovat v podpoře milicí Húsiů v Jemenu. Súdán je známý tím, že se stal logistickým uzlem pro Húsie.
Turecko také poskytlo SAF bezpilotní letouny a rakety. Zájmem Ankary je zajistit si přístup k Rudému moři.
Navzdory zapojení Ruskem sponzorovaného Afrického sboru jménem RSF hraje Rusko v Súdánu poměrně malou roli, řekl DW Achim Vogt, ředitel pro Ugandu a Súdán v německé Nadaci Friedricha Eberta.
"Mají ekonomické zájmy, pokud jde o vývoz zlata a pokud jde o přístav Port Sudan, ale dali relativně jasně najevo, že nemají žádný zájem zasahovat do toho, co nazývají vnitřním konfliktem," řekl.
Mohla by pomoci "iniciativa Quad"?
Podle Vogtova názoru by čtyři země, které tvoří takzvanou "iniciativu Quad" – USA, Egypt, Saúdská Arábie a Spojené arabské emiráty – byly státy, které by mohly v Súdánu uplatňovat skutečný vliv navzdory různým aliancím s oběma stranami. Cílem iniciativy by byl plán na ukončení války nebo přinejmenším humanitární příměří.
Vogt řekl, že pokud by tyto země táhly za jeden provaz, možná s podporou evropských národů, mohly by dosáhnout návratu k mezinárodnímu humanitárnímu právu, ukončení porušování lidských práv a zlepšení humanitární situace civilního obyvatelstva.
Nicméně 26. října tohoto roku skončily rozhovory Quadu ve Washingtonu, které měly svést válčící strany dohromady a dohodnout se na tříměsíčním příměří, aniž by došlo k výsledku. Ve stejný den RSF převzaly kontrolu nad al-Fáširem a vystupňovaly masové zabíjení a další zvěrstva.
Podle Laetitie Bader, ředitelky organizace Human Rights Watch pro Africký roh, rozsah a závažnost posledního zneužívání v al-Fáširu a jeho okolí nyní vyžadují, aby "došlo k důsledkům pro vedení Sil rychlé podpory a jejich podporovatele, zejména Spojené arabské emiráty, kteří pokračovali v poskytování podpory... tváří v tvář jasným důkazům o zločinech," řekla DW.
"Rádi bychom viděli, jak Rada bezpečnosti OSN okamžitě pokročila se sankcemi proti vůdcům Sil rychlé podpory," řekla Bader. "Vyzýváme mezinárodní společenství, aby zajistilo politickou a trestní odpovědnost."
V pátek, tváří v tvář mezinárodnímu pobouření nad masakry a dalšími zločiny, RSF zatkly několik svých vlastních bojovníků. Pozorovatelé však tvrdí, že zvěrstva pokračují.
Zdroj v angličtině: ZDE
