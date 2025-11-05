Jako v Rusku. Hlavní prokurátorka izraelské armády se vyhýbala vyšetřování válečných zločinů v Gaze s odvoláním na reakci izraelské ultrapravice
5. 11. 2025
Po rezignaci a pak i po jejím zatčení kvůli prozrazení videa, na němž izraelští vojáci znásilňovali Palestince, vyšlo najevo, že vysoká prokurátorka izraelské armády používala „různé záminky, aby se vyhnula zahájení nebo pokračování vyšetřování“ četných případů zneužívání moci IDF v Gaze, včetně zabití 15 zdravotnických pracovníků armádou v březnu 2025 a leteckého úderu v roce 2024, při kterém zahynulo sedm dobrovolníků organizace World Central Kitchen.
Bývalá šéfka právního oddělení izraelské armády, která minulý týden rezignovala po vyšetřování zneužívání Palestinců v izraelských věznicích a posléze byla zatčena, se podle zdrojů z vrchního velení IDF zdržela zahájení vyšetřování několika incidentů v Gaze, které mohly představovat porušení mezinárodního práva nebo dokonce válečné zločiny.
Nejvyšší právní poradkyně izraelské armády, Yifat Tomer-Yerushalmi, v pátek rezignovala kvůli své účasti na úniku videa, které zachycuje znásilňování vězně z Gazy izraelskými strážci ve věznici Sde Teiman v loňském roce.
Vysocí důstojníci v záloze a vyšetřovací úředníci pověření vyšetřováním těchto incidentů uvedli, že Tomer-Yerushalmi se cítila ohrožena pravicovým podněcováním proti ní a hledala různé záminky, aby se vyhnula zahájení nebo pokračování vyšetřování.
Důstojnice v záloze sloužící v kanceláři právního šéfa IDF si vzpomněla na první případ, kdy se cítila nesvá ohledně toho, jak Tomer-Yerushalmi řešila případy. Bylo to po leteckém útoku IDF v Gaze, při kterém v dubnu 2024 zahynulo sedm dobrovolníků z organizace World Central Kitchen.
„Bylo zcela zřejmé, že celý incident porušil rozkazy a předpisy,“ uvedla důstojnice. Poté, co Tomer-Yerushalmi předala případ operačnímu vyšetřovacímu mechanismu IDF, řekla, že „incident prostě zmizel“.
„Rozhodla se jej předat operačnímu vyšetřovacímu mechanismu IDF. Když z výsledků vyšetřování jasně vyplynulo, že případ vyžaduje vyšetřování vojenskou policií, k tomu nikdy nedošlo.“
„Mluvilo se o tom, že jí pravice vyhrožovala a že tyto výhrůžky se dostaly i do jejího soukromého domu, ale dnes to vysvětluje pocit v kanceláři prokurátorky: že se vyhýbala zahájení vyšetřování a rozhodování o nejnaléhavějších otázkách.“
Chování Tomer-Yerushalmiové vyvolalo další pozornost loni v březnu, kdy jednotka IDF zabila 15 zdravotnických pracovníků v Gaze. Podle ministerstva zdravotnictví v Gaze byli někteří z pracovníků nalezeni se svázanýma rukama a jejich těla vykazovala známky „poranění hlavy a hrudníku“ a byla „pohřbena v hluboké jámě, aby se zabránilo jejich objevení“.
„Celá událost je zdokumentována a všichni vědí, že to bylo špatné. Z etického, operačního a válečného hlediska to bylo nepřijatelné,“ uvedl bezpečnostní zdroj obeznámený s podrobnostmi.
„Vyslali operační vyšetřovací tým, aby to prošetřil. I poté, co se tým pokusil předložit „zmírněnou“ zprávu, zůstal požadavek předat případ vyšetřovací jednotce vojenské policie. Ale pokud vím, dodnes nebylo zahájeno žádné vyšetřování.“
Zdroj uvedl, že právní šéfka IDF byla „paralyzována podněcováním proti ní a diskuzí na sociálních médiích, což jí bránilo v rozhodování o citlivých otázkách“.
„Prostě se bála zahájit vyšetřování. Kde byla, když IDF používala palestinské civilisty jako lidské štíty? Kde byla, když byla blokována pomoc? Když byly bombardovány univerzity a nemocnice?“
V loňském roce, když začaly přípravy na založení Humanitárního fondu pro Gazu (GHF) s cílem zajistit distribuci humanitární pomoci v Gaze, úředníci v kanceláři právní šéfky IDF vznesli právní námitky proti tomuto kroku.
Podle zdrojů IDF zaujala Tomer-Yerushalmi v počáteční fázi fondu pevný postoj a trvala na tom, aby centra GHF byla pod dohledem, aby bylo zajištěno, že jsou provozována legálně. V průběhu řešení této otázky byla odpovědnost převedena na kancelář předsedy vlády a ministra pro strategické záležitosti Rona Dermera, který byl pověřen dohledem nad koordinací s americkou společností provozující tento program.
Tomer-Yerushalmi upřednostňovala přenesení odpovědnosti na právního poradce ministerstva obrany, i když četné incidenty, které mohly být považovány za porušení mezinárodního práva, byly přímo spojeny s IDF, která byla odpovědná za umožnění a zajištění distribuce pomoci.
„Jakmile si uvědomila, že se z toho stala politická záležitost – že americká firma je fakticky podporována izraelskou vládou a že ji provozují představitelé IDF napojení na pravici – zmizela,“ uvedl další zdroj z bezpečnostních kruhů. „Najednou už hygienická pomoc nebyla humanitární a bylo možné zadržovat základní potřeby z nákladních vozů nebo držet některé distribuční body uzavřené po celé dny.“
Podle tohoto zdroje se až do pátečního podání rezignace Tomer-Yerushalmi očekávalo, že zahájí trestní vyšetřování tankového útoku na nemocnici v Khan Yunis, při kterém v srpnu zahynulo nejméně 20 lidí, včetně pěti novinářů.
Diskuse