Trump hrozí, že omezí finanční prostředky, pokud „komunista“ Mamdani vyhraje volby primátora New Yorku
4. 11. 2025
Prezident podporuje Cuoma v předvolebním příspěvku na Truth Social, Mamdani reaguje na Trumpovu hrozbu slovy: "To není zákonní“
V předvečer sledovaných voleb na starostu New Yorku vydal prezident Donald Trump výhrůžku voličům: zastavte Zohrana Mamdaniho, nebo za to zaplatíte.
„Pokud komunistický kandidát Zohran Mamdani vyhraje volby starosty New Yorku, je velmi nepravděpodobné, že budu přispívat federálními prostředky, kromě minimální požadované částky, do mého milovaného prvního domova,“ uvedl Trump v příspěvku na Truth Social. „Jako prezident nechci vyhazovat dobré peníze za špatný,i.“
Trumpovy komentáře odrážejí ty, které vysílal v neděli během svého vystoupení v pořadu CBS 60 minut, kde řekl: „Bude pro mě jako prezidenta těžké dát New Yorku hodně peněz, protože pokud New York řídí komunista, jediné, co děláte, je plýtvání penězi, které tam posíláte.“
Prezident přímo neurčuje, kolik peněz které město od federální vlády dostane; přidělování finančních prostředků je ústavní funkcí Kongresu. Kontrola toho, jak jsou peníze utráceny – nebo zadržovány v rámci zabavování, které je podle federálního zákona zakázáno – se stala předmětem rostoucího právního sporu.
Trumpova administrativa je na dobré cestě tuto hrozbu splnit ještě předtím, než budou spočítány hlasy. Bílý dům se začal na začátku tohoto roku svářet s tímto státem ohledně plánu New Yorku zavést poplatky za dopravní zácpy pro automobilovou dopravu, k čemuž se Trump vrátil v samostatném příspěvku na Truth Social v pondělí večer. Bílý dům zadržel 18 miliard dolarů na projekt tunelu, když začala vládní odstávka. Federální soudce nařídil federální vládě zrušit zrušení asi 34 milionů dolarů na financování boje proti terorismu pro New York City a označil tento krok za „svévolný, svéhlavý a zjevné porušení zákona“.
Trump ve svém příspěvku popsal hlas pro Mamdaniho spolukandidáta, republikánského kandidáta na starostu Curtise Sliwu, jako „hlas pro Mamdaniho“ a naznačil, že dává přednost nezávislému kandidátovi, bývalému guvernérovi New Yorku Andrew Cuomovi.
„Raději bych viděl vítězství demokratického kandidáta, který má za sebou řadu úspěchů, než komunistu bez zkušeností a s historií ÚPLNÉHO A TOTÁLNÍHO NEÚSPĚCHU,“ napsal Trump.
Cuomo, který je celoživotním Demokratem, ale v letošních volbách starosty kandidoval jako nezávislý, aby se vyhnul demokratickým primárkám, zopakoval prezidentovu větu krátce po zveřejnění příspěvku v rozhovoru pro rádio 77WABC.
„Teď je to na republikánech a doufám, že prezidenta poslechnou,“ řekl.
V pozdějším rozhovoru pro Fox News Cuomo řekl: „Potřebujeme starostu, který se dokáže postavit Donaldu Trumpovi.“ Zopakoval Trumpovu hrozbu, že přestane financovat město a pošle národní gardu. „Trump projde Mamdanim jako horký nůž máslem,“ řekl Cuomo.
V pondělí Mamdani veřejně reagoval na Trumpovy výroky na volební akci v Astorii v Queensu a řekl, že „už měsíce“ ví, že Trump bude podporovat Cuoma.
„V těchto posledních dnech se to, o čem se spekulovalo a čeho se všichni obávali, stalo skutečností, nahou a nestydatou,“ řekl podle New York Times. „Podpora hnutí Maga pro Andrewa Cuoma odráží Trumpovo přesvědčení, že by to byl pro něj nejlepší starosta – ne nejlepší starosta pro New York City, ne nejlepší starosta pro Newyorčany, ale nejlepší starosta pro Donalda Trumpa a jeho administrativu.“
Mamdani také poznamenal, že „bude tuto hrozbu řešit tak, jaká je: je to hrozba. Není to zákon.
„A příliš často zacházíme se vším, co vyjde z úst Donalda Trumpa, jako by to již bylo legální, jen proto, kdo to říká.“
Později dodal: „Toto financování není něco, co nám Donald Trump dává tady v New Yorku. Je to něco, co nám v New Yorku ve skutečnosti náleží.“
