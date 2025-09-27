Dominik Duka se modlil v mauzoleu fašismem poskvrněného kněze
27. 9. 2025 / Fabiano Golgo
Dominik Duka, emeritní pražský arcibiskup, který se zdá být stále hladovější po pozornosti, se opět postaral o trapné pozdvižení. Tentokrát své divadlo zinscenoval na Slovensku, a to na místě, které by každého slušného křesťana mělo naplnit hanbou a odporem: v mauzoleu Andreje Hlinky.
Dominik Duka se pomodlil v Mauzoleu Andreje Hlinky a popřál Slovákům, aby se jim podařilo naplňovat Hlinkův odkaz. https://t.co/5AQ2gCGaQq pic.twitter.com/sVSTFxkMJY— Filip Rožánek (@rozanek) September 26, 2025
Tento muž, který by měl nést odpovědnost za duchovní vedení, se místo toho modlí u hrobu politika, jehož odkaz je neoddělitelně spjat s vznikem klerofašistického Slovenského štátu, státu, který kolaboroval s nacisty a poslal tisíce lidí na smrt. Duka se modlí za „uskutečňování odkazu Andreje Hlinky“. Jakého odkazu, pane kardinále? Odkazu nesnášenlivosti, extrémního nacionalismu a nábožensky posvěcené nenávisti?
Je až děsivě symbolické, že k této přehlídce historické slepoty došlo jen týden poté, co bylo veřejnosti připomenuto, co si o Hlinkovi myslel skutečný státník – T. G. Masaryk. První prezident Československa, filozof a humanista, jej ve svém testamentu nazval pravým jménem: hlupákem. Masaryk, bojovník proti lži a pověrám, by se jistě s hrůzou odvrátil od pohledu na českého kardinála, jak se klaní duchu temnoty, který Masaryk celý život potíral.
Dukova akce není nevinná „modlitba“. Je to cynické a nebezpečné politické gesto. Je to otevřená náruč far-right politikům, kteří si z křesťanství udělali zbraň. Ukazuje tak, že pro něj není víra o lásce k bližnímu, o milosrdenství a spravedlnosti. Je to jen prázdná skořápka, kterou lze naplnit jakýmkoli – i tím nejodpornějším – nacionalistickým obsahem. To, co předvádí Duka, je přesný opak křesťanství. Je to modloslužba národu a vůdcům, kteří vedou ke zkáze.
Když si církevní představitelé takto zadávají s duchy fašismu, ptáme se: Kde jsou hranice? Kdy se konečně ozvou hlasy těch věřících, kteří jsou touto zradou evangelia znechuceni? Dominik Duka je nebezpečný právě proto, že svou autoritou křížem posvěcuje to, co by mělo být zatraceno.
Zbývá už jen se ptát: Kdy se nás Bůh konečně ujme a zbaví nás těchto falešných proroků, kteří ho zneužívají k šíření nenávisti? Kdy nás spasí od „křesťanů“ jako je Duka, jejichž činy a slova jsou tak krutě anti-křesťanské?
