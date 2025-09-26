Studie: I staří lidé se mohou vrátit k plnému zdraví
26. 9. 2025
Vědci definovali optimální pohodu jako absenci závažných fyzických, kognitivních, duševních nebo emocionálních stavů, které narušují každodenní fungování, v kombinaci s vysokou úrovní fyzického zdraví, duševní pohody, štěstí a celkové životní spokojenosti.
Studie se zaměřila výhradně na jedince, kteří byli na začátku ve stavu suboptimální pohody. Jejich výchozí zdravotní stav byl poté porovnán s jejich stavem po tříletém období sledování, aby se posoudilo, zda dosáhli optimální pohody.
Výzkumníci se snažili identifikovat faktory spojené s pravděpodobností, že se tito starší dospělí uzdraví. Pozoruhodné je, že jedinci, kteří na začátku uváděli silnou psychickou a emocionální pohodu, měli více než pětkrát vyšší pravděpodobnost, že dosáhnou této velmi vysoké laťky "optimální pohody", než ti, kteří se s psychickou pohodou potýkali na začátku.
Mezi další základní charakteristiky významně spojené s zotavením patřilo udržování zdravé tělesné hmotnosti, pravidelná fyzická aktivita, vyhýbání se nespavosti, zdržení se kouření a účast na společenských aktivitách.
Studie má důležité důsledky: Jsou zapotřebí politiky a programy související se stárnutím, které upřednostňují zdraví celého člověka a uznávají, že zotavení je nejen možné, ale i běžné.
Studie se zaměřila na 8 332 respondentů, kteří byli v době sledování starší 60 let.
Studie s názvem "Reclaiming Wellness: Klíčové faktory při obnově optimální pohody v kanadské longitudinální studii o stárnutí" čerpala z longitudinálních údajů z kanadské longitudinální studie o stárnutí (CLSA). Výzkum analyzoval účastníky z výchozí vlny (2011–2015) a první následné vlny (2015–2018), aby prozkoumal faktory spojené s úspěšným stárnutím.
Zdroj v angličtině: ZDE
