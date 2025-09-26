Rosatom a Írán podepsaly dohodu o výstavbě malých jaderných elektráren
26. 9. 2025
Ruská státní korporace Rosatom a Írán podepsaly smlouvu o smlouvě budoucí týkající výstavby jaderných elektráren nízkého výkonu na íránském území, uvedl Rosatom.
Dokument byl podepsán po setkání šéfa Rosatomu Alexeje Lichačova s viceprezidentem Íránu, prezidentem Organizace pro zahraniční investice a ochranu životního prostředí Mohammadem Eslamim. Ta "zajišťuje konkrétní kroky k implementaci tohoto strategického projektu v Íránu," uvádí se ve zprávě.
Eslami tento týden řekl tiskové agentuře IRNA, že Teherán a Moskva v blízké budoucnosti podepíší dohodu o výstavbě nových jaderných elektráren.
Rusko postavilo první energetický blok jediné jaderné elektrárny v Íránu - jaderné elektrárny Búšehr - s kapacitou 1 gigawatt. Byla předána íránské straně v roce 2013, ačkoli blok byl připojen k síti v roce 2011. Rosatom také podepsal smlouvu na výstavbu dalších dvou bloků jaderné elektrárny Búšehr a zahájil výstavbu druhého z nich.
Obecně platí, že dohoda mezi zeměmi stanoví možnost výstavby 8 jaderných bloků, z toho čtyři jsou v Búšehru.
