Polsko na ochranu před Ruskem koupilo drony z Tchaj-wanu za téměř 20 milionů dolarů
26. 9. 2025
Objem nákupů se zvýšil obzvláště znatelně v srpnu (neexistují žádné údaje za září, kdy do Polska vtrhlo 19 ruských dronů), a to ve výši 8,8 milionu dolarů. V červenci Varšava nakoupila drony z Tchaj-wanu za 3,8 milionu dolarů a o měsíc dříve za 4,4 milionu dolarů. "Evropa je velmi důležitým trhem pro průmysl dronů a Polsko je pro nás klíčovou destinací a základnou," řekl generální ředitel společnosti Ahamani Kung Tzu-chi. Výrobci UAV po celém světě, včetně Polska, se podle něj snaží snížit závislost na čínských komponentech a hledají "nečínské dodavatelské kanály", a proto je na trhu nedostatek motorů a baterií pro drony.
V samotném Polsku se odvětví dronů rychle rozvíjí a nyní se zaměřuje na zahraniční trhy. Tržby největšího výrobce bezpilotních letounů v zemi, společnosti WB Electronics, se v roce 2024 více než zdvojnásobily a dosáhly téměř 3 miliard zlotých (829 milionů dolarů) ve srovnání s předválečnými 343 miliony zlotých. WB Electronics, jak poznamenal Kung, nabídla Ahamanimu koprodukční smlouvu. WB také prodává vybavení na Ukrajinu a má tam výrobní závod.
"Pro Polsko je užší spolupráce s Tchaj-wanem velmi dobrou zprávou. V případě destabilizace situace v zemi nebo nárůstu hybridních hrozeb musíme být v Polsku připraveni zvýšit naši výrobní kapacitu," uvedla Justyna Sekierczak, členka představenstva Komory bezpilotních systémů Polska.
V noci na 10. září polské úřady oznámily invazi asi 20 dronů do svého vzdušného prostoru. Stalo se tak během rozsáhlého leteckého útoku Ruské federace na Ukrajinu. Poprvé se na zachycování dronů podílely bojové letouny NATO a později byly na území republiky nalezeny trosky 17 dronů. Ministerstvo obrany Ruské federace uvedlo, že "cíle ke zničení na území Polska nebyly plánovány". Ministerstvo zahraničí popřelo zapojení Moskvy do incidentu a uvedlo, že neexistují žádné důkazy, že by drony byly ruské.
Po této a řadě dalších provokací Ruské federace v Estonsku a Rumunsku vyzvala předsedkyně Evropské komise (EK) Ursula von der Leyen k vytvoření "dronové zdi" v Evropě na ochranu před ruskou agresí. Dne 26. září uspořádají Estonsko, Lotyšsko, Litva, Finsko, Polsko, Rumunsko a Bulharsko za účasti Ukrajiny setkání o této otázce, na kterém zváží možnosti financování projektu.
