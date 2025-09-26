Turecko čelí nejhoršímu suchu za více než 50 let
26. 9. 2025
Mezi 1. říjnem 2024 a 31. srpnem letošního roku činily srážky v Turecku v průměru 401,1 milimetru ve srovnání s 548,5 mm v letech 1991 až 2020, uvedla turecká státní meteorologická služba (MGM) ve své měsíční zprávě.
"Během 11 měsíců klesly srážky v Turecku na nejnižší úroveň za posledních 52 let," uvedla MGM a zaznamenala snížení o více než 60 % v jihovýchodní Anatolii, typicky suché oblasti, která hraničí se Sýrií.
Za 11 měsíců zde spadlo méně než 250 mm srážek ve srovnání s průměrnými srážkami přes 1 000 mm za posledních 30 let.
Turecké středomořské regiony nebyly ušetřeny, přičemž Marmara a pobřeží Egejského moře zaznamenaly nejnižší srážky za 18 let.
Nedostatek vody spojený s abnormálně vysokými teplotami způsobil pekelné léto v Turecku.
Červenec byl nejteplejší za posledních 55 let: průměrné teploty překonaly teploty v letech 1991-2020 o 1,9 °C a na konci měsíce dokonce překonaly rekordy s 50,5 °C v Silopi na jihovýchodě.
Adana, jižní region známý svou produkcí citrusových plodů, také zažil nejteplejší den za 95 let, když na začátku srpna dosáhl 47,5 °C.
Na západě klesla hladina jezera Cesme na 3 % obvyklé hladiny vody – natolik, že se znovu objevila stará silnice, normálně zatopená, a dostala se na turecké televizní obrazovky.
Situace vyvolala několik lesních požárů na západě a kolem Hatay na jihu, což na začátku srpna přimělo mešity po celé zemi k modlitbám za déšť.
Studie nevládních organizací zveřejněná na začátku července odhaduje, že 88 % území Turecka hrozí desertifikace.
Odborníci předpovídají, že srážky se mají do konce století snížit o třetinu, zatímco teploty by mohly vzrůst o 5 až 6 stupňů Celsia ve srovnání s průměry zaznamenanými v letech 1961-1990.
Atypické počasí ovlivnilo nejdůležitější turecké vývozní artikly jako jsou meruňky, jablka, fíky a lískové ořechy, které tvoří 70 % celosvětové produkce.
Koncem srpna prezident Recep Tayyip Erdogan odhadl zemědělské ztráty pro 50 000 pojištěných zemědělců v zemi na 23 miliard tureckých lir (557 milionů dolarů) a slíbil státní pomoc pro 420 000 lidí bez jakéhokoli krytí, jejichž příjmy se zhroutily.
Zdroj v angličtině: ZDE
