Ve Velké Británii zahřměla silná exploze na staveništi největší továrny na bezpilotní letouny v zemi

26. 9. 2025

čas čtení 2 minuty
Večer 24. září došlo podle Sky News k silné explozi v průmyslové zóně města Swindon ve Velké Británii. Podle místních obyvatel se kolem 19:30 místního času otřásly domy nacházející se v blízkosti průmyslové zóny jako při zemětřesení, načež se k nebi zvedla "obrovská ohnivá koule" a začal silný požár. Na místo dorazilo nejméně deset hasičských vozů a speciální vozidla. Hasičská a záchranná služba Dorset a Wiltshire uvedla, že hasí velký požár ve skladu a snaží se dostat oheň pod kontrolu. Služba však nespecifikovala, která společnost sklad vlastní a co způsobilo výbuch.

Policie ve Wiltshire zase uvedla, že provádí "práce na evakuaci okolních oblastí". Obyvatelé města byli vyzváni, aby zůstali doma, zavřeli všechna okna a vyhnuli se území průmyslového komplexu Groundwell, kde výbuch zahřměl. Podle provozovatele sítě Scottish and Southern Electricity Networks (SSEN) došlo v oblasti incidentu k výpadku proudu. Výpadek se dotkl nejméně 77 předplatitelů. Důvodem byly "bezpečnostní problémy" v síti. K explozi v průmyslové zóně Swindon došlo týden poté, co úřady oznámily otevření velké továrny na drony v průmyslové zóně města.

Podnik v Groundwellu by měla spustit společnost Tekever, která vyrábí mimo jiné bezpilotní letouny StormShround pro Royal Air Force (RAF). Britská vláda také od výrobce nakoupila drony pro Ukrajinu v hodnotě asi 270 milionů liber. Nová továrna ve Swindonu má být jednou z největších ve Velké Británii. Rozloha podniku bude asi 24 tisíc metrů čtverečních. Předpokládá se, že díky tomu vznikne ve městě v příštích pěti letech tisíc pracovních míst.

"Expanze společnosti Tekever poskytne Swindonu vysoce kvalifikovaná pracovní místa a přední světovou výrobu bezpilotních vzdušných prostředků a zároveň posílí dodavatelské řetězce pro obranný průmysl," řekl britský ministr obrany John Healy.

