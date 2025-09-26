Ve Velké Británii zahřměla silná exploze na staveništi největší továrny na bezpilotní letouny v zemi
Policie ve Wiltshire zase uvedla, že provádí "práce na evakuaci okolních oblastí". Obyvatelé města byli vyzváni, aby zůstali doma, zavřeli všechna okna a vyhnuli se území průmyslového komplexu Groundwell, kde výbuch zahřměl. Podle provozovatele sítě Scottish and Southern Electricity Networks (SSEN) došlo v oblasti incidentu k výpadku proudu. Výpadek se dotkl nejméně 77 předplatitelů. Důvodem byly "bezpečnostní problémy" v síti. K explozi v průmyslové zóně Swindon došlo týden poté, co úřady oznámily otevření velké továrny na drony v průmyslové zóně města.
Podnik v Groundwellu by měla spustit společnost Tekever, která vyrábí mimo jiné bezpilotní letouny StormShround pro Royal Air Force (RAF). Britská vláda také od výrobce nakoupila drony pro Ukrajinu v hodnotě asi 270 milionů liber. Nová továrna ve Swindonu má být jednou z největších ve Velké Británii. Rozloha podniku bude asi 24 tisíc metrů čtverečních. Předpokládá se, že díky tomu vznikne ve městě v příštích pěti letech tisíc pracovních míst.
"Expanze společnosti Tekever poskytne Swindonu vysoce kvalifikovaná pracovní místa a přední světovou výrobu bezpilotních vzdušných prostředků a zároveň posílí dodavatelské řetězce pro obranný průmysl," řekl britský ministr obrany John Healy.
