Izrael zabil další desítky lidí v Gaze, Trump říká, že „si myslí“, že dohoda je na dosah
27. 9. 2025
Krvavý útok Izraele na pásmo Gazy pokračuje, v pátek bylo zabito více než 60 Palestinců a desítky dalších byly zraněny, zatímco záchranné týmy prohledávají trosky a snaží se zachránit ty, kteří zůstali pohřbeni.
Izrael provedl těžké letecké údery po celém pásmu. V posledních hodinách zasáhly místa jako ulice al-Wehda, tábor Shati a čtvrť Nassr, vše v Gaze.
Lékařské zdroje dodaly, že 13 z těch, kteří byli v pátek zabiti, se pokoušelo získat pomoc z distribučních míst GHF.
Americký prezident Donald Trump říká, že dohoda o ukončení války v Gaze a zajištění propuštění zajatců je blízko.
Sedmnáctiletý chlapec zemřel hlady v důsledku izraelské politiky v Gaze a nedostupnosti léčby v nemocnici Al-Aqsa Martyrs Hospital v centru Gazy, sdělil lékařský zdroj
Lékařská charitativní organizace Lékaři bez hranic (MSF) v pátek oznámila, že byla nucena pozastavit svou činnost v Gaze kvůli pokračující izraelské ofenzivě.
Desítky diplomatů odešly, když stále více izolovaný izraelský premiér Benjamin Netanjahu vystoupil před Valným shromážděním OSN a vyhrožoval, že bude pokračovat ve válce v Gaze.
Americký prezident Donald Trump však uvedl, že je blízko uzavření dohody, která ukončí válku v Gaze a přivede zajatce domů, aniž by prozradil jakékoli podrobnosti nebo časový harmonogram.
Mediální kancelář vlády v Gaze uvedla, že během téměř dvouleté války bylo zabito více než 250 novinářů, desítky dalších byly zraněny a mediální infrastruktura byla systematicky ničena.
Trump označil rozhovory o Gaze s mocnostmi Blízkého východu za „plodné“
Americký prezident se v pátek k Gaze vyjádřil ještě jednou a uvedl, že jednání s blízkovýchodními zeměmi trvají již čtyři dny a budou pokračovat, dokud nebude dosaženo dohody.
V pátek ráno Trump prohlásil, že se domnívá, že dohoda o ukončení války v Gaze je na dosah.
Izraelské letecké údery v Gaze se odehrávají „každých osm nebo devět minut“: OSN
„Izraelské síly v posledních 24 hodinách zintenzivnily své operace, což má devastující důsledky pro civilisty,“ uvedl mluvčí OSN Stephane Dujarric na tiskové konferenci s odvoláním na Úřad pro koordinaci humanitárních záležitostí (OCHA).
„V průměru to znamenalo letecký útok každých osm nebo devět minut.“
Dujarric uvedl, že týmy OSN monitorující pohyb obyvatelstva „napočítaly jen ve čtvrtek asi 16 500 vysídlených osob ze severní Gazy na jih“.
Poznamenal, že humanitární pracovníci zůstávají rozmístěni podél tras vysídlení, aby poskytovali podporu, ale varoval před rostoucími problémy.
„Humanitární pracovníci zůstávají rozmístěni podél tras přesunu, poskytují psychosociální první pomoc, v případě potřeby odkazují lidi na specializované služby a informují nově příchozí o nebezpečí výbušnin,“ uvedl.
Civilisté v Gaze čelí zoufalým podmínkám uprostřed zintenzivněné izraelské ofenzívy
Koalice sportovců vyzývá UEFA k pozastavení členství Izraele
Prohlášení s 48 podpisy, včetně podpisů francouzského záložníka Paula Pogby a kriketisty Moeena Aliho, vyzývá k pozastavení členství Izraele kvůli zacházení s Palestinci v Gaze.
„Jako profesionální sportovci různého původu, vyznání a přesvědčení věříme, že sport musí dodržovat zásady spravedlnosti, férovosti a humanity,“ uvádí se v prohlášení pod hlavičkou Athletes 4 Peace.
„My, signatáři Athletes 4 Peace, vyzýváme UEFA, aby okamžitě suspendovala Izrael ze všech soutěží, dokud nebude dodržovat mezinárodní právo a neukončí zabíjení civilistů a rozsáhlý hladomor.“
Prohlášení zmiňuje smrt Suleimana al-Obeida, známého jako palestinský Pelé, který podle Palestinské fotbalové asociace zahynul při útoku izraelských sil na civilisty čekající na humanitární pomoc v jižní Gaze.
Maltský premiér říká, že nemůže snést pohled na „bolest a utrpení“ dětí v Gaze
Ve svém projevu před Valným shromážděním OSN hovořil maltský premiér Robert Abela o nejmladších obětech izraelské války v Gaze, které jsou v jeho zemi léčeny.
Izraelské síly provádějí razie v palestinských komunitách na okupovaném Západním břehu a ve východním Jeruzalémě
Podle palestinské státní tiskové agentury Wafa vstoupila izraelská armáda jižně od Betléma do oblasti al-Khidhr a uprchlického tábora al-Dahaysha.
Wafa zároveň informovala, že izraelské síly obklíčily dům Muthany Amra, jednoho ze dvou ozbrojenců obviněných z útoku na Izraelce v okupovaném východním Jeruzalémě na začátku září. Amro byl při útoku zabit.
Izraelské úřady plánují zbourat dům rodiny Amro v al-Qubayba, severozápadně od Jeruzaléma. Izrael obvykle bourá domy Palestinců, které obviňuje z provedení útoků, což je praxe široce odsuzovaná lidskoprávními organizacemi jako kolektivní trest.
Kanada a 20 spojenců vyzývá k ochraně novinářů v Gaze
Kanada a dalších 20 zemí vydalo společné prohlášení, v němž vyzývá k ochraně novinářů v pásmu Gazy a žádá Izrael, aby umožnil zahraničním médiím přístup do této enklávy.
„24. září, během týdne na vysoké úrovni Valného shromáždění OSN, uspořádala Francie společně s organizací Reportéři bez hranic akci věnovanou situaci novinářů v Gaze. Na konci této akce bylo toto prohlášení podpořeno 21 zeměmi,“ uvedla.
Prohlášení, které vydalo ministerstvo zahraničních věcí Kanady, podpořily Austrálie, Belgie, Kanada, Chile, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Německo, Řecko, Island, Irsko, Lichtenštejnsko, Lucembursko, Nizozemsko, Norsko, Katar, Slovinsko, Švédsko, Švýcarsko a Spojené království. Česká republika ne.
Země uvedly, že se setkaly se skupinami občanské společnosti, „aby diskutovaly o ochraně novinářů v Gaze a přístupu k informacím“.
„Válečné zločiny po válečných zločinech“ se odehrávají v Gaze a na okupovaném Západním břehu: šéf OSN pro lidská práva
Vysoký komisař OSN pro lidská práva Volker Turk popsal situaci v pásmu Gazy a na okupovaném Západním břehu jako „absolutně hrůznou“.
„Pokud se podíváte na všechna moje prohlášení... o Gaze mluvím téměř každý týden,“ řekl Turk na zasedání Rady pro zahraniční vztahy v odpovědi na otázku týkající se zanedbávání humanitární situace v pobřežní enklávě.
„Válečné zločiny se vrší jeden na druhý, zločiny proti lidskosti se vrší jeden na druhý.“
Zopakoval, že mezinárodní společenství se musí soustředit na okamžité kroky k zastavení utrpení, včetně urgentního příměří a propuštění zajatců.
„Řešení je jasné: potřebujeme příměří. Potřebujeme propuštění všech rukojmí a věřím, že potřebujeme cestu k míru,“ dodal.
Zdravotní stav zadrženého ředitele nemocnice v Gaze se zhoršuje kvůli „zanedbávání lékařské péče“
Palestinská mediální kancelář pro vězně uvádí, že Dr. Hussam Abu Safia, ředitel nemocnice Kamal Adwan v severní Gaze, ztratil během izraelského vězení 25 kg a trpí srdečními chorobami, vysokým krevním tlakem a svrabem v důsledku úmyslného zanedbávání lékařské péče.
Abu Safia (64) je zadržován od loňského prosince, kdy ho izraelské síly zatkly v nemocnici Kamal Adwan, zatímco ošetřoval zraněné. Jeho pokračující zadržování bez obvinění nebo soudu bylo odsuzováno jako součást systematického pronásledování palestinského zdravotnického personálu ze strany Izraele.
Jeho manželka, kterou cituje mediální kancelář, vyzvala svět, aby zasáhl a zachránil mu život, a řekla: „Jeho jediným zločinem bylo, že zachraňoval zraněné.“
Netanjahuova rétorika v OSN „neuspěla“
Poslední projev izraelského premiéra Netanjahua v OSN byl pravděpodobně celosvětově přijat „špatně“ a možná dokonce „odcizil“ západní spojence.
Netanjahuův konfrontační přístup zřejmě odradil spojence, kteří nedávno uznali palestinskou státnost po „30 letech neúspěšného mírového procesu“.
Netanjahu „recykluje staré fráze“, které již nefungují.
UNRWA: KAždé jedno ze tří dětí v Gaze tráví celý den bez jídla
Agentura OSN pro palestinské uprchlíky (UNRWA) uvádí, že každé jedno ze tří dětí v Gaze za posledních 24 hodin vůbec nejedlo kvůli vážnému nedostatku potravin způsobenému izraelskou blokádou.
S odvoláním na hodnocení Mezinárodního záchranného výboru UNRWA uvedla, že dopad na děti je „nesnesitelný“ a mnoho z nich je nuceno pracovat nebo žebrat, aby přežily.
Agentura znovu vyzvala k okamžitému příměří.
Izraelci z nelegálních osad útočí na palestinské domy v Masafer Yatta v Hebronu
Ozbrojení izraelští osadníci zaútočili na palestinské domy ve vesnici al-Halawa v Masafer Yatta, jižně od Hebronu na okupovaném Západním břehu, informuje agentura Wafa.
Cituje místního aktivistu Osamu Makhmaru, který uvedl, že osadníci z nedaleké nelegální osady házeli kameny na domy, napadli členy rodiny Abu Aram a ukradli dva osly.
Izraelští vojáci také zadrželi mladého muže, Mohammeda Ahmeda Abu Arama, poté, co se pokusil postavit osadníkům, kteří způsobili rozsáhlé škody na majetku obyvatel.
Osadníci, často chránění izraelskými vojáky, pravidelně útočí na Palestince a jejich majetek, ničí, zapalují, napadají a někdy i zabíjejí beztrestně.
Počet obětí izraelských útoků na jemenskou metropoli stoupl na 9, tvrdí Húsiové
Jemenští Húsiové uvedli, že počet obětí čtvrtečních izraelských leteckých útoků na metropoli Sanaa stoupl na devět, včetně čtyř dětí a dvou žen.
Nejméně 174 dalších bylo zraněno, mezi nimi 59 dětí, uvedli.
Dodali, že civilní obrana a záchranné týmy stále prohledávají trosky a hledají oběti.
Húsíové odsoudili čtvrteční útoky, které podle nich zasáhly obytné čtvrti a civilní infrastrukturu.
Rebelská skupina ovládá Saná od roku 2014. Mezinárodně uznávaná jemenská vláda sídlí v Adenu.
Brigády Qassam tvrdí, že bojovníci zasáhli izraelské tanky a buldozery v Gaze
Ozbrojené křídlo Hamásu, brigády Qassam, zveřejnilo video, na kterém podle svých slov bojovníci zasáhli izraelský tank Merkava granátem „Yassin 105“ v oblasti Tal al-Hawa na jihu města Gaza. Není jasné, kdy k útoku došlo.
Skupina také uvedla, že v úterý zasáhla další tank a buldozer v uprchlickém táboře al-Shati v západní Gaze pomocí granátu Yassin a výbušného zařízení.
MSF pozastavuje činnost v Gaze kvůli izraelskému útoku
Organizace Lékaři bez hranic (MSF) uvedla, že byla nucena pozastavit záchrannou lékařskou činnost v Gaze, protože izraelské tanky a letecké útoky se přibližují k jejím klinikám, což představuje „nepřijatelné riziko“ pro personál a pacienty.
„Naše kliniky jsou obklíčeny izraelskými silami... to je to poslední, co jsme chtěli, protože potřeby v Gaze jsou obrovské,“ řekl Jacob Granger, koordinátor MSF pro mimořádné situace v Gaze.
Organizace uvedla, že její zařízení provedla jen za minulý týden více než 3 640 konzultací, včetně konzultací týkajících se podvýživy, traumatických zranění a péče o matky, ale že eskalující útoky Izraele znemožnily další činnost.
MSF varovala, že stovky tisíc lidí zůstávají uvězněny v Gaze a nemohou ji opustit, zatímco nemocnice v celé enklávě jsou přetížené a nemají dostatek zásob, paliva a personálu.
Šéf UNRWA říká, že agentura je pod útokem, zatímco Gaza se potýká s hladomorem a blokádou
Generální komisař UNRWA Philippe Lazzarini na ministerské schůzce v rámci Valného shromáždění OSN uvedl, že téměř dva roky „otřesného pohrdání životem a mezinárodním právem“ na okupovaném palestinském území vedly k hladomoru v Gaze, prohloubení anexace na Západním břehu a krizi samotného systému OSN.
Uvedl, že bylo zabito nejméně 370 zaměstnanců UNRWA a většina zařízení agentury v Gaze byla zničena, zatímco dodávky potřebné k zajištění obživy obyvatel enklávy na tři měsíce jsou od března blokovány.
Lazzarini také odsoudil „dobře financovanou dezinformační kampaň vedenou Izraelem“, jejímž cílem je delegitimizovat UNRWA a omezit její financování, a varoval, že agentura čelí do začátku roku 2026 schodku ve výši více než 200 milionů dolarů.
Vyzval členské státy, aby požadovaly okamžité příměří, bránily zbrojení pomoci a chránily mandát UNRWA chránit miliony palestinských uprchlíků.
V nemocnici Al-Aqsa Martyrs Hospital v centrální Gaze zemřel 17letý chlapec v důsledku hladovění způsobeného Izraelem a nedostatečné léčby.
Lékaři tvrdí, že smrt chlapce podtrhuje zhoršující se humanitární a zdravotní krizi uprostřed pokračujícího obléhání a genocidní války Izraele proti enklávě.
Podle palestinského ministerstva zdravotnictví došlo v Gaze k nejméně 440 úmrtím v důsledku podvýživy. Toto číslo zahrnuje 147 dětí.
Humanitární pracovníci v Gaze viděli některé z „nejhorších věcí na světě“
Martin Griffiths, ředitel Mediation Group International, řekl, že humanitární pracovníci v Gaze žijí v obtížné realitě.
Mnozí z nich podle něj budou pravděpodobně potřebovat pomoc s „problémy duševního zdraví“.
Viděli „nejhorší věci na světě, které by nikdo neměl nikdy vidět“, řekl Griffiths, včetně dětí podstupujících amputace bez anestézie.
Humanitární pracovníci se přesto rozhodli zůstat, poznamenal. „Neodcházejí,“ řekl a popsal je jako „pozoruhodné“ a „odvážné“.
Airbnb, Booking.com a dalších 150 firem v databázi OSN s vazbami na nelegální osady na Západním břehu
Zpráva (PDF) vydaná úřadem OSN pro lidská práva uvádí více než 150 firem s vazbami na nelegální izraelské osady na okupovaném Západním břehu, což je o 68 více než při posledním zveřejnění v roce 2023.
Mezi těmito firmami jsou cestovní kanceláře Airbnb, Booking.com, Expedia a TripAdvisor, stejně jako americká technologická společnost Motorola Solutions.
„Pokud podniky zjistí, že způsobily nebo přispěly k nepříznivým dopadům na lidská práva, měly by zajistit nápravu prostřednictvím vhodných procesů nebo na ní spolupracovat,“ uvádí se ve zprávě.
„Tato zpráva zdůrazňuje povinnost podniků působících v konfliktních oblastech zajistit náležitou péči, aby jejich činnosti nepřispívaly k porušování lidských práv,“ uvedl Volker Turk, vysoký komisař OSN pro lidská práva.
Jedna z nových společností v databázi, německý výrobce cementu Heidelberg Materials, zpochybnila své zařazení na seznam a agentuře Reuters sdělila, že již na Západním břehu nepůsobí.
Další firmy, které byly uvedeny ve verzi z roku 2023, byly ze seznamu odstraněny, včetně cestovních kanceláří eDreams a Opodo.
Okupace palestinského Západního břehu je podle mezinárodního práva nelegální a Mezinárodní soudní dvůr v červenci 2024 uvedl, že Izrael by měl odstranit osadníky ze Západního břehu i z okupovaného východního Jeruzaléma a zaplatit Palestincům odškodné.
Trumpovy komentáře k dohodě mohou být taktikou, jak vyvinout tlak na Netanjahua
Je důležité si uvědomit, že zatímco izraelský premiér pronášel svůj projev, Donald Trump se vyjadřoval k novinářům. Z toho můžeme vyvodit, že se jedná o taktiku Donalda Trumpa, jak vyvinout tlak. Je to strategie, kterou používá, když se snaží dosáhnout dohody. A přesně to prezident dělá – předkládá to, v co doufá, že se stane.
Realita je však taková, že zatímco prezident řekl, že „vypadá to, že máme dohodu“, pak to vzal zpět a řekl, že „bude dohoda“, jinými slovy naznačil, že ještě není zcela hotová.
Americký prezident se odvolává na 21bodový plán, který on sám a jeho vyslanec pro Blízký východ Steve Witkoff předložili na začátku týdne arabským a muslimským vůdcům a který byl podle našich informací přijat kladně. Pokud by s ním všechny strany souhlasily, nejenže by to znamenalo konec války, ale také by to umožnilo návrat zajatců a zajistilo, že Izrael neanektuje Západní břeh.
Zatímco americký prezident pronášel své komentáře, izraelský premiér v New Yorku současně prohlásil, že Izrael má v úmyslu „dokončit práci“ v Gaze – jinými slovy, že boje budou pokračovat. Víme také, že Hamás nijak nenaznačil, že by tento návrh přijal.
OSN stále čelí izraelským „překážkám“ při dodávkách tolik potřebné pomoci do Gazy
Šéf humanitární pomoci OSN Tom Fletcher zopakoval, že Palestinci v Gaze postižené hladomorem hladoví.
„Stále čelíme těmto strašným překážkám a překážkám při dodávkách pomoci, které pocházejí od izraelských úřadů,“ řekl Fletcher.
I když došlo k případům rabování „zoufalých, hladovějících civilistů“, většina nákladních vozidel s pomocí stále nemůže vjet do pásma. To je v rozporu s dřívějšími výroky Netanjahua v OSN, které naznačovaly, že Izrael Gazu nehladoví, ale naopak zásobuje obyvatele palestinské enklávy.
„Můžeme pomoci statisícům lidí, pokud se skutečně zavážeme ukončit hladovění,“ řekl Fletcher.
Zopakoval, že orgány OSN musí pracovat „neutrálně, principiálně a humanitárně“.
„Měli bychom mít přístup všude, neměli bychom o přístup muset žádat,“ řekl Fletcher. „Nikdo to nedokáže v takovém měřítku jako my,“ dodal.
Příměří je „absolutně nejdůležitější ze všeho“.
Bývalý vysoký úředník OSN poukazuje na rozpor mezi projevem Netanjahua a optimismem Trumpa ohledně dohody
Martin Griffiths, bývalý náměstek generálního tajemníka OSN pro humanitární záležitosti, řekl, že Netanjahuovo zaměření na boje v Gaze nekoresponduje s evidentním optimismem amerického prezidenta Trumpa, že dohoda o ukončení války je na dosah.
„Benjamin Netanjahu má jednu přednost... a tou je, že nám říká přesně to, co si myslí... [jeho projev] nedával žádnou naději, žádný náznak dohody,“ řekl Griffiths, který nyní vede Mediation Group International. „Naopak, stanovil všechny podmínky pro pokračování války.“
„Buď pan Trump ten projev neslyšel, nebo nebyl předem informován... ale zdálo se, že se chytil toho, co [zvláštní vyslanec USA] Steve Witkoff řekl před pár dny o tom, že ‚jsme blízko dohodě‘.“
„Nevím, co to znamená, doufám, že se to dozvíme v pondělí, když bude premiér Netanjahu ve Washingtonu,“ dodal Griffiths. „Ale dnes, ať už to v Bílém domě řekne, nebo ne, máme klasický příklad Izraele...
Zdroj v angličtině ZDE
