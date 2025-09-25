Podpora Izraele v USA prudce klesá, Netanjahu je nepopulární, ukazuje nový průzkum
Nový průzkum také zjistil, že 49 % amerických voličů má nepříznivý názor na izraelského premiéra Benjamina Netanjahua, přičemž 21 % uvedlo, že má na izraelského premiéra příznivý názor. Netanjahu má v pátek vystoupit na Valném shromáždění OSN v New Yorku a v pondělí se setkat s americkým prezidentem Donaldem Trumpem.
Američtí voliči jsou také z velké části nespokojeni s tím, jak Trump řeší válku mezi Izraelem a Gazou. Podle průzkumu ji schvaluje pouze 31 procent a 56 procent ji neschvaluje.
Tyto výsledky signalizují významný posun ve veřejném mínění, protože válka v Gaze se táhne již třetím rokem. Podpora Izraele a jeho války, která byla kdysi konsensem obou stran, postupně ztrácí legitimitu mezi americkými voliči.
V průzkumu Quinnipiac z roku 2023 uvedlo 49 procent voličů, že sympatizují s Izraelci, zatímco 24 procent se přiklonilo na stranu Palestinců – tento názor potvrdil i srpnový průzkum na Univerzitě v Marylandu a zpráva Gallup, která zjistila, že podpora Američanů pro Izrael je na historickém minimu.
Válka také ostře rozděluje voliče podle stranické příslušnosti. Podle Gallupu podporuje izraelskou kampaň v Gaze pouze 8 procent demokratů a 25 procent nezávislých, zatímco mezi republikány je to 71 procent. Pouze 32 procent Američanů podporuje další vojenskou pomoc USA Izraeli, zatímco 60 procent je proti, přičemž nejvýraznější odpor je mezi demokraty a nezávislými.
Západní veřejné mínění odráží tyto obavy: podle průzkumu Reuters/Ipsos 58 procent Američanů podporuje uznání palestinského státu OSN a 59 procent říká, že izraelská vojenská reakce v Gaze byla nepřiměřená. V Německu 65 procent podporuje částečné zbrojní embargo na Izrael, což odráží širší neklid ohledně konfliktu.
Polovina registrovaných voličů v USA nyní tvrdí, že Izrael páchá v Gaze genocidu, což je nejvyšší číslo zaznamenané v zemi, podle průzkumu Quinnipiac. Demokraté a mladší voliči jsou mnohem více než republikáni a starší voliči nakloněni popisovat izraelské akce jako genocidu, což zdůrazňuje ostré rozdíly mezi stranami a generacemi.
Diskuse